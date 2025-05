El mensaje de Cristina Kirchner al PJ: "No tenemos que hacer como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra"

En el marco de un nuevo Día del Trabajador, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a quienes integran el PJ nacional: "Quiero hacerles llegar, no solamente un abrazo enorme, sino, también, todo mi acompañamiento a estas actividades que están desarrollando en el partido".

El mensaje fue publicado en la cuenta de X del partido. Este era un video con la voz de la exmandataria y titular del aparato peronista nacional: "Es un 1° de mayo muy duro para todos. Bueno, no para todos. Las pequeñas minorías están de parabienes, pero para las grandes mayorías nacionales es un día duro".

"Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios donde el Gobierno, además, pretende arrasar con derechos conquistados por nuestro pueblo", manifestó.

El mensaje enviado por CFK al Partido Justicialista.

Además, Cristina Fernández de Kirchner planteó lo que debería ser una hoja de ruta para la actualización del peronismo, en el marco de una feroz interna dentro del espacio: "Es más necesario que nunca mantenernos unidos y reafirmar nuestras banderas, que no son otras que la defensa del trabajo, de la dignidad de trabajadores y trabajadoras, y además devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los nuevos tiempos en materia de un nuevo modo de trabajo, de una nueva fase del capitalismo".

En este sentido, aseguró: "No tenemos que hacer como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra y pretende que todo está igual. No, no está todo igual. Tenemos que aceptar esto, no para aceptarlo sin crítica".

Finalmente, la exvicepresidenta de Alberto Fernández señaló: "No venían por mí, venían por ustedes. Porque, además, si uno mira ese cuadro de distribución del ingreso que publiqué semanas atrás, habrán advertido que nunca hubo un grado de participación tan alta de los trabajadores en lo que produce en el PBI como fue en la etapa de nuestros 12 años y medio de Gobierno".