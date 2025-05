Cornejo: fuerte impulso a la minería, pocas definiciones políticas y autodefensa

Alfredo Cornejo habló ante la Asamblea Legislativa y dio un discurso escueto, casi sin anuncios y con eje en la defensa de sus gestiones. Como es habitual, hizo un repaso de su gestión.

En primer lugar Cornejo hizo un recordatorio del papa Francisco, saludando a los católicos de manera particular. Cornejo hizo foco en el empleo como primer paso. "Al cierre del 2024 la tasa de desempleo fue del 4%. En un año de ajuste, Mendoza no solo mantuvo su empleo sino que creó. En un año se crearon 3100 empleos privados registrados", dijo.

En su discurso, el Gobernador dijo que hablaría sobre el futuro. "Todos los días damos un paso para adelante", dijo. "Estamos agregando una nueva generación de reformas profundas en medida que la macroeconomía da señales. Hay un cambio drástico de la orientación de la economía. Un año de ordenamiento no alcanza", aseguró. En ese hilo argumental, volvió a describir lo que considera logros del gobierno nacional, aunque dijo que no "es suficiente".

Cornejo volvió a tener como eje el "orden" y ahora le antepuso el objetivo del "progreso". Parafraseando la idea que está marcada en la bandera de Brasil, trató de unir ambos conceptos. "El objetivo del primer mandato fue poner la casa en orden. Sin orden, no hay inversión, no hay seguridad, no hay educación. Lo entendimos antes que muchos y lo hicimos sin miedo. En este segundo mandato, nos hemos propuesto abrir la casa al progreso. Y la minería será el motor de ese progreso. Un progreso que respeta el agua, respeta el medioambiente y respeta a las próximas generaciones", dijo el Gobernador.

El gobernador intentó dar señales al sector privado, asegurando que mantendrán la reducción de la "presión tributaria y distorsiones". "La reducción de Ingresos Brutos implicó un ahorro de 1000 millones de dólares para el sector privado. Esto es una transferencia directa al sector privado", aseguró. En el 2030, prometió, Mendoza tendría cero carga de impuesto a los sellos. Cornejo resaltó la rectificación de los impuestos patrimoniales, cambios que defendió.

Cornejo también defendió la estrategia de uso del fondo de resarcimiento, que está invertido en bonos del tesoro de Estados Unidos. "Hemos mantenido el valor", aseguró. En el plano financiero dijo que se bajó la carga de deuda en dólares del Estado.

En ese plan de defensa de sus políticas, puso de nuevo de relieve el servicio de Transporte y anunció que se aplicará la SUBE en toda la provincia.

En educación el anuncio más importante tuvo que ver con la reforma de la ley de educación. "En esta misma línea de reformas, también quiero anunciarles que en las próximas semanas enviaremos a esta Legislatura una serie de modificaciones parciales a la Ley de Educación, con el objetivo de mejorar la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, ajustando lo hecho en Lengua e incorporando la Matemática", dijo Cornejo. Es el segundo intento del oficialismo en este sentido, pues ya habían intentado hacer una reforma profunda de la norma, que luego fracasó.

El año pasado el Gobierno envió un paquete de reformas en salud que se trasformaron en prioridad política. Cornejo lo resaltó y puso como eje la búsqueda de la eficiencia en ese sistema. "Con ello estamos ordenando y reconociendo a los profesionales de la salud; promoviendo la eficiencia en la prestación de servicios y mejorando su calidad; fortaleciendo la prevención y la promoción de la salud, así como los servicios de emergencia; estamos poniendo al paciente como centro del sistema y a la salud mental como condición necesaria para el desarrollo de las personas", dijo.

Al mismo tiempo defendió la política de compra de medicamentos al exterior de manera directa. En el área, uno de los anuncios más importantes tuvo que ver con el proyecto para ampliar el hospital Notti. "Los desafíos por delante son múltiples. Seguiremos invirtiendo en tecnología e infraestructura. A modo de ejemplo, este año vamos a licitar la obra del nuevo edificio ambulatorio y hospital de día del Notti, de más de 10.000m2; la segunda etapa de la UDI de La Paz; la nueva área departamental y servicios de oncología de San Rafael, entre otros", dijo el Gobernador.

Una de las grandes carencias están en la salud mental y en especial respecto al abordaje de las adicciones. "Seguiremos fortaleciendo el abordaje de salud mental con nuevos centros preventivos y asistenciales en adicciones. Refuncionalizaremos el actual “Modo Sí”, para que también podamos hacer abordaje agudo de adolescentes. Generaremos un nuevo espacio de deshabituación y desintoxicación en el Hospital el Sauce. Lanzaremos la atención protocolizada con telemedicina de psiquiatría en urgencias, para las guardias hospitalarias en horario nocturno", dijo.

Seguridad

En Seguridad, Cornejo dijo que pondrán foco en la prevención y redundó en un anuncio más que conocido. "Hemos sacado la policía a patrullar. No queremos efectivos detrás de un escritorio ni custodiando chatarra, sino policías protegiendo personas, asegurando sus bienes e imponiendo orden en las calles", repitió. Más allá de eso, Cornejo anunció que se construirá otra cárcel en Mendoza. Estará también en Cacheuta y será, según el anuncio, para "pequeños delitos". "Además de la cárcel nueva para San Rafael, quiero anunciar que se construirá una cárcel más en el predio de Cacheuta, destinada a pequeños delitos. Asimismo, presentaremos una ley para adaptar el régimen de ejecución de este tipo de penas", anunció. "Mi gestión va por los delincuentes. No los esperamos, los vamos a buscar", enfatizó.

La promesa de Cornejo es "escalar" el servicio de seguridad con más cámaras, más operativos y nueva tecnología. Cornejo citó datos como las aprehensiones, que no siempre son detenciones de delincuentes, y la identificación biométrica, que se hace de manera masiva. La particular promesa en el tema es convertir a cada patrullero en "comisarías móviles".

Los recursos naturales son clave para la gestión. Cornejo puso foco en el agua y remarcó el plan hídrico que elabora Irrigación. "El dato relevante es que hoy somos 15% más eficientes en materia de riego que hace una década atrás. Profundizaremos las acciones de micromedición del agua potable en los distintos oasis de la provincia. Vamos a adquirir 100 mil medidores de manera gradual y van a ser distribuidos en todo el territorio provincial cuya cobertura de servicio le corresponda a Aysam", anunció.

El Gobernador detalló algunas obras que se ejecutarán, como el puente en calle San Martín de Luján, sobre el Río mendoza. "Es una rareza en el actual contexto", dijo. Al mismo tiempo y sin dar especificaciones, dijo que esperan que la Nación transfiera rutas para ejecutar obras. "Estamos atentos a que nos transfieran rutas nacionales, Nos vamos a hacer cargo", dijo

Es la minería

Como ya había sembrado antes, Cornejo puso de relieve la política de impulso a la minería como eje del futuro económico de la provincia. "Mendoza ha dado pasos firmes y concretos hacia el desarrollo de una minería moderna, transparente y sostenible, gracias a la implementación del nuevo Código de Procedimiento Minero y a una renovada autoridad ambiental minera", remarcó, y citó los proyectos aprobados en el marco del Distrito Malargüe.

Este año sí expresó el apoyo oficial a San Jorge, el proyecto de cobre de Uspallata. "Entre los proyectos más relevantes, se destaca el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, que podría convertirse en el primer productor de cobre de Argentina, con una inversión de más de 550 millones de dólares y 3.900 empleos directos e indirectos. También avanza el proyecto Potasio Río Colorado, cuya planta piloto deberá entrar en operación este año y que permitirá abastecer la demanda nacional con este insumo estratégico", describió el Gobernador.

En un gesto inusual, más dado el contexto, Cornejo tomó una botella de vino. Pero también comparó con un pedazo de roca para ponerlo a la par del impulso de la minería. Vino y cobre a la par. "Hagamos cobre, hagamos cobre y cuidemos el agua", dijo Cornejo. "Necesitamos salarios más altos, riqueza. El solo ordenamiento de la macro no es suficiente. Salarios más altos nos darán el petróleo y la minería", dijo.

El otro eje del plan de desarrollo es el petróleo. Allí mencionó como positivo el resultado del Plan Andes, donde YPF dejó áreas y las cedió a empresas más chicas. "Finalizamos exitosamente el Plan Andes, un proceso histórico de cesión y prórroga de áreas antes operadas por YPF. Hoy, nuevos operadores con foco en la eficiencia gestionan esos yacimientos con más de 700 millones de dólares comprometidos en inversión para los próximos años. Por otro lado, el recurso no convencional mendocino comenzó a mostrar sus primeras señales de valor. YPF confirmó resultados positivos en los dos pozos piloto perforados en Malargüe. Como consecuencia de esto, se iniciará una nueva etapa exploratoria perforando dos pozos más. En esa misma línea, la UTE adjudicataria del clúster Sur, comprometió 44 millones de dólares para un piloto exploratorio sobre Vaca Muerta, lo que ratifica que la formación tiene potencial en Mendoza", describió.

Exportaciones y turismo son dos de los ejes de la política económica, según dijo el Gobernador; luego de mencionar la ampliación del aeropuerto y la llegada de nuevas empresas aéreas. Para el cierre, el Gobernador retomó la idea de proyecto de futuro. "Mendoza tiene un destino estratégico claro. Sabemos hacia dónde vamos y lo hacemos sin la autocomplacencia de los objetivos conseguidos sino más bien desafiados tanto por una autocrítica continua y sincera como por la necesidad de producir cada vez mejores resultados", describió. Y mencionó que Argentina es "un país complejo, pero posible". "El futuro no se espera, se construye. Justamente en eso estamos", cerró el Gobernador.