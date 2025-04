El PRO se congregó para recordar su gestión, en medio de una cruda campaña electoral

En medio del clima electoral que afronta el país y, sobre todo, la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Mauricio Macri busca reinventarse y cerrar estrategias ante un escenario con nuevos desafíos. El martes ya caída la noche, ese fue el mensaje que dejó el PRO durante la cena anual de la Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal.

"Hace 8 meses que estoy a cargo de la presidencia de la Fundación y hemos hecho muchas cosas, más de diez informes de calidad, con propuestas claras de políticas públicas. Somos el think tank más grande de Argentina", manifestó la exgobernadora bonaerense y jefa de campaña en la capital porteña, en diálogo con MDZ. Además, destacó el equipo de mujeres que hay, a pesar de tener su importante cupo masculino.

La misma hoy se dedica no sólo a la Fundación, sino al armado estratégico del espacio de cara al 18 de mayo. Consultada sobre si aspira a candidatearse a algún puesto nacional, como por ejemplo en el Senado, respondió: "Hoy estoy como jefa de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, feliz de acompañar al PRO desde ese lugar. Todavía no (lo pienso), estoy concentrada en que Pensar crezca, que haya nuevos liderazgos, un nuevo PRO, gente más joven, en el caso de nuestra candidata Silvia Lospennato a legisladora, y que la gente conozca que es importante tener líderes formados, preparados".

Entre medio, se destacó la entrevista que le realizó Mauricio al exmandatario Uruguayo para cerrar la cena. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en conversación con este medio apostó: "Fueron una generación nueva de presidentes que le dieron, para mí, otra estatura y dimensión a las presidencias en Latinoamérica. Figuras de la centro derecha moderada, que quizás hoy no están tan de moda como el impacto".

Luego, lanzó una indirecta a la gestión de Javier Milei: "Para seguir transformaciones que perduren en el tiempo hace falta gente con equipo, visión amplia, entender que la cantidad de herramientas que necesita el Gobierno es mucho más amplia que una motosierra. Hace falta una motosierra para algunas cosas, retroexcavadora para otras, pupitres y computadoras para educar, tomógrafos y bisturíes para sanar".

Aunque se profundizan los acercamientos entre el macrismo y La Libertad Avanza dentro de Provincia de Buenos Aires, sobre todo tras el desdoblamiento de sus comicios, en territorio porteño el panorama es diferente. De hecho, parte de la estrategia del PRO es recordar que Karina Milei estuvo detrás de la falta de acuerdos e insistir en que quiere "hacer desaparecer el partido" de la órbita.

Vidal dio el discurso de apertura. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Los presentes concuerdan en que el encuentro de la organización cobra fuerza dentro de esta campaña caliente, cargada de desafíos para la hegemonía macrista del territorio. "Yo vi muy buena energía y ánimo, eso creo que es importante en medio de una campaña electoral tan dura como la de la Ciudad, por lo que implica electoralmente, los desafíos que hay y las chicanas", resaltó el legistador Darío Nieto, quien también forma parte de la lista de Lospennato.

De hecho, esta candidata tuvo gran presencia durante el evento, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la vicepresidenta de Pensar. Resaltó el rol del PRO y su desafío por seguir consolidando este proyecto de progreso que hace algunos años volcó en el territorio porteño, ya que las ciudades cambian, evolucionan y entiende la necesidad de reconfigurarse.

Macri cerró el encuentro con una charla junto a Lacalle Pou. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

"Cuando fuimos gobierno en 2015, tuvimos la suerte de tener la Fundación Pensar y llegar con los planes bastantes hechos para trazar áreas desde energía, lo social, economía, educación, entre otras. Está bueno que los políticos no sólo se dediquen a la política, sino a pensar en cómo construir un país", analizó Nieto.

A su turno, Waldo Wolff, quien también forma parte de la lista, reconoció que el bando libertario refleja un desafío, "como lo hace cualquier oponente". "El nuestro es que la gente entienda quiénes somos, hay algunos a quienes hay que refrescárselo, algunos propios, y de ahí la necesidad de reafirmar nuestra identidad", añadió.

El mano a mano entre Macri y Lacalle Pou: palos a Milei, Alberto y Riquelme

Iván Duque, expresidente de Colombia, participó del evento a través de un video en el cual felicitó a los otros dos ex jefes de Estado. "A Mauricio Macri por haber sido un luchador y defensor de la democracia a ultranza. A Lacalle Pou le expreso mi admiración, sobre todo por su rol en la pandemia y su compromiso por la economía de Estado". De paso, reconoció a Jorge Macri por ser un referente.

Luego, Mauricio tomó el micrófono y, bajo una charla descontracturada, adoptó el rol de entrevistado con su par uruguayo. "Hay que ser tolerante, buena persona, ser agentes de unión y no de división. La actividad política siempre la entendí como el padre de una gran familia, que no puede elegir entre algunos y otros. Si soy de Boca no puedo tratarlos mal a los de River, aunque quizás son la mayoría", ejemplificó. "De (Juan Román) Riquelme no creo", fue la respuesta de Macri.

Macri y Lacalle Pou. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Entre las consultas que el líder del PRO colocó en la mesa de debate. Una de ellas fue cómo se desarrolló la transición, desde su lugar como miembro del Mercosur, con Jair Bolsonaro y Luiz Lula da Silva de un lado, y Alberto Fernández y Javier Milei del otro. "Hay que tener prudencia, paciencia y equilibrio", fue la respuesta de Lacalle Pou.

No contento aún, Macri retrucó: "¿Con quién tuviste que tener mas paciencia? ¿Bolsonaro, Lula, Alberto o Milei?". A lo que el uruguayo sentenció rápidamente: "No voy a contestar eso".

El evento tuvo lugar a partir de las 21 horas en el salón “El Central” de la Rural, dentro del barrio de Palermo. Duró aproximadamente dos horas y contó con la participación de figuras del partido, así como empresarios.