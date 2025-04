El palazo de Juan Grabois contra el peronismo desde la marcha de la CGT

El dirigente social Juan Grabois asistió en la tarde del miércoles a la nueva marcha de los jubilados a la cual se sumó la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde el Congreso, explicó la importancia de acompañar a la movilización y lanzó un palo contra el peronismo en medio de la interna.

En diálogo con Crónica, el referente de Patria Grande explicó que su apoyo a la protesta es porque “la (jubilación) mínima está a 260.000 pesos”. Tras lanzar el dato, acotó: “Si no te calienta eso, no tenés sangre”, e inició la catarata de dardos.

La bronca de Juan Grabois con la interna.

En primer lugar, apuntó contra el Gobierno nacional: “Cuando el pueblo se moviliza, Bullrich, etcétera, cierran el orto. Porque acá hay una causa justa que son los salarios de los trabajadores, la situación de los trabajadores informales, de los niños, y sobre todo de los que son la memoria histórica de nuestra patria, que son nuestros abuelos”.

Dicho esto, acusó a la administración de Javier Milei de “desgobernar, permitir el saqueo, robarle a la gente con las criptomonedas, robarle a la gente endeudándonos con el FMI”. Además, sostuvo que “los laburantes a veces mantienen a sus viejos, que no les alcanza la jubilación”.

“Eso es una cosa que no se puede tolerar”, lanzó Grabois y detalló: “Aumentan las enfermedades sociales, las adicciones, la ludopatía, la gente buscando soluciones donde no las tiene que buscar, porque el mercado laboral no te da soluciones, porque el Estado no existe más”.

Tras cargar contra el Gobierno, no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje hacia la interna del peronismo. “Hay que pelear contra esto” dijo, y deslizó que “tiene que ser el único objetivo de cualquier militante popular comprometido con el pueblo, pelear contra esta gente”.

La furia de Grabois ante la interna peronista

El mensaje puede leerse como un palo hacia los distintos sectores peronistas que en los últimos días se batieron a duelo en el territorio bonaerense. La disputa por la conducción entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner quedó al rojo vivo tras el desdoblamiento de las elecciones.

De hecho, días antes del anuncio que hizo estallar la interna que venía cocinándose, Grabois le puso los puntos al kicillofismo y a La Cámpora en una acalorada nota. Fue en Cenital donde el líder de Patria Grande se negó a hablar con el diputado bonaerense camporista Facundo Tignanelli, y soltó su bronca.

Afilado, lanzó: "Yo no voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo (Kirchner), ni con Axel (Kicillof), ni con Cristina (Fernández de Kirchner)", sentenció, aún antes de que la interna se agravara con el anuncio electoral del gobernador.

“¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas”, disparó sin tapujos, y siguió a pura chicana: “Porque todos estos genios de la política no pueden resolver este problema", agregó, y cerró: “Porque estamos hace un mes en esta discusión, totalmente desgastante, totalmente dañina, totalmente facciosa, totalmente estúpida, mientras la gente la está pasando mal".