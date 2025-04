Declaró el hijo de Walter Bento: "Me cuesta creer que tenga que explicar cómo compré mis cosas"

La reanudación de la causa en la que se investiga en Tribunales Federales una supuesta asociación ilícita del exjuez federal, Walter Bento, acusado de otorgar beneficios judiciales a cambio de coimas, contó este miércoles con la declaración de uno de sus hijos, Nahuel Bento, que está también procesado por lavado de activos, y desde la Fiscalía se cree que parte de su patrimonio tiene origen ilícito.

"Me cuesta creer que tenga que explicar acá cómo he comprado mis cosas", señaló Nahuel Bento al Tribunal Oral Federal II, sobre el cual también dejó sentado que no lo reconoce como tal, y aguardan desde la defensa una definición por parte de Casación (aseguran que Gretel Diamante no debería integrarlo, y sí la cuarta jueza, Carolina Prado).

Nahuel Bento.

Nahuel Bento hizo un repaso cronológico de la compra de sus bienes, pero también acusó a la Fiscalía y también al juez, Eduardo Puigdéngolas, de errores en la investigación. "Se omitieron muchas cosas desde la fiscalía, yo no he participado de cuestiones ilícitas. A mí se me procesó previo a existir una pericia contable, y una vez presentada la pericia, desnudó falencias de la acusación", comentó.

Bento aseguró que en la mayoría de las operaciones que hizo, utilizó dinero en efectivo. "Todo legal, es la moneda de curso de este país. Además, recibí donaciones de mis padres con fondos totalmente justificados", marcó.

Compra de locales

Entre sus bienes, se encuentran algunos vehículos que se fue comprando (el primero de ellos antes de ser empleado de Tribunales Federales, mientras trababa en Cioffi); así como también dos locales del centro comercial Il Mercato, en Maipú; más un departamento en Bosques de Mayo, en el mismo departamento, a través de Grupo Armentano Desarrollos Inmobiliarios.

"Siempre estuve a disposición de la Justicia. Algunos bienes lo compraron mis padres y otros frutos de mi trabajo", comentó.

De acuerdo a Il Mercato, Nahuel Bento compró en primer lugar dos locales (todos los ha alquilado) y recibió una donación de sus padres, que compraron cuatro locales, de los cuales repartieron dos a Nahuel y otros dos a su hermano Luciano (que también contaba con uno).

aLa familia Bento tiene 7 locales en Il Mercato (4 son de Nahuel).

"Fue una cesión de derechos y mis padres lo compraron luego de vender la casa de calle Nápoles", aseguró Nahuel.

Acto seguido sostuvo: "En ningún momento he entendido el delito. Ellos habian vendido una casa, compran locales, me lo ceden. Está todo justificado".

Luego intentó explicar cómo compró un departamento, también con la empresa Armentano. "Meses después Armentano nos cuenta que había logrado hacer un fideicomiso frente a los locales para construir 100 unidades para alquileres temporarios. Me preguntó si queríamos ingresar con venta en pozo, más barato. De allí fue que mis padres adquirieron uno, Luciano compró otro y yo también, producto de mi trabajo en el Poder Judicial. El monto lo fijó Armentano, pero fue más barato porque le compramos tres", señaló.

Y allí apuntó contra la Fiscalía y los medios de comunicación: "Entiendo que se quiera hacer ver esto desde los medios pero no hubo ninguna 'habitualidad' en este tipo de procesos. Han sido todas operaciones distintas en 10 años".

Walter Bento y su hijo, Nahuel.

"Otro agravante que me endilgan es el de funcionario público. Pero el Código Penal habla de ser funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Uno no compra un vehículo diciendo que es secretario judicial, va como particular. Es realmente una locura. El agravante se debe dar para personas que manejan caudales públicos o que manejan dinero propio de una institucion pública. Como no podían demostrar, me acusaron de este agravante respecto de estas operaciones, que han sido todas lícitas", se defendió.

De esta forma, agregó que el perito "dijo que se podía verificar todo. Que pude comprar Bosques de Mayo e Il Mercato y también mis vehículos, con lo cual, es complejo pero, preocupado por la situación vengo y he intentado demostrar que en ningun momento cometí ninguna acción ilícita".

"Dicen que los bienes míos tienen origen ilícito. Pero el MPF no tuvo en cuenta mi DDJJ. Se me procesó sin citar a mi contador. No hay ningún número", finalizó.