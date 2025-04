La Cámpora renunciaría en masa al gobierno de Axel Kicillof o serán opositores “rentados”, como fueron con Alberto Fernández

Luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciara el desdoblamiento electoral en la provincia, en La Plata comenzó a correr con fuerza el rumor de renuncias masivas de primeras, segundas y terceras líneas de La Cámpora que colonizaron el gobierno bonaerense.

Más aún, hay que tener en cuenta que los únicos ministros ausentes en la "conferencia de prensa" de Kicillof fueron los de La Cámpora; Juan Martín Mena (Justicia); Nicolas Kreplak (Salud) y Daniela Vilar (Medio Ambiente). Tampoco fue de la partida la Directora del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, el cargo que la ex Decana de la Facultad de Periodismo platense tiene rango ministerial.

Hasta trascendió que Kicillof, enojado por el faltazo de los ministros de "La Orga" fundada por Máximo Kirchner, había pedido sus renuncias; algo desmentido desde la gobernación.

Llamativamente ninguno de los mencionados se manifestó, como suelen hacerlo, en “X” sobre la decisión del gobernador que las elecciones en la provincia sean el 7 de septiembre desdobladas de las nacionales. La última actividad que tuvieron en redes data de los días 2 y el 3 de abril retuiteando un mensaje de Cristina Kirchner cargando contra Milei por su discurso sobre la gesta de las Islas Malvinas; a excepción del ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, que el mismo día que Kicillof comunicaba el desdoblamiento posteo sobre el día mundial de la salud.

Hoy es el #DíaMundialDeLaSalud, una fecha para reafirmar el derecho de todas las personas a acceder a una salud integral, pública y de calidad.



En conmemoración por la fundación de la OMS que ha sido y es un actor clave en los avances sanitarios. Retirarnos es un retroceso en… — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 7, 2025

“Axel rompió todo, está planteando un escenario de ruptura total” dijo a MDZ un referente de La Cámpora y funcionario de uno de los ministerios con mayor presupuesto de la provincia. Y, ante la repregunta de si él iba a renunciar, respondió sin pensar: “No, ni loco”. Un sincericidio que estaría marcando la movida camporista.

Si bien la contraofensiva de La Cámpora fue ratificar la candidatura de Cristina a diputada provincial por la Tercera Sección y hablar de darle un escarmiento a Kicillof por “su traición”, lo decidirán en el conclave que estarían preparando para este jueves en uno de los municipios gobernado por “La Orga”.

La candidatura de Cristina Kirchner es algo que no preocupa, por ahora, a los seguidores del Movimiento Derecho al Futuro. “Si quiere ser candidata que lo sea, nadie se lo impide. Vamos a ver a quién tiene que enfrentar, imaginate que enfrente le ponemos a Ferrarese (intendente de Avellaneda) o a Secco (intendente de Ensenada). ¿A quién pensás que van a votar?”, afirmo un funcionario de gobernación minimizando la candidatura de la ex vicepresidente en una charla en off con MDZ.

Cuando reinaba la paz entre Axel Kicillof y el fundador de La Cámpora Máximo Kirchner

Y, reconociendo las fuertes tensiones que hay en la interna de Unión por la Patria, aclaró: “Nosotros no estamos rompiendo nada, ni somos traidores. Es una estrategia electoral para ganarle a Milei en la provincia”.

Ante la pregunta de que si creía que La Cámpora podía vaciar al gobierno de Kicillof, dijo chicaneandolos: “Si se quieren ir, que se vayan. Espero que no quieran ser opositores con goce de sueldo, como lo fue La Cámpora en el gobierno de Alberto”, agregando a modo de advertencia: “Eso en la provincia de Buenos Aires no lo van a poder hacer”.

Cabe recordar que, en medio de las tensiones entre La Cámpora y Kicillof, hace unas semanas renuncio a su cargo un referente Camporista, clave en el ministerio comandado por Andrés “El Cuervo” Larroque. Lo que hizo presagiar la antesala de un éxodo masivo de La Cámpora del gobierno de Kicillof.

Lo cierto es que la decisión del mandatario bonaerense de enfrentar a la ex vicepresidente Cristina Kirchner terminó de romper todo en Unión por la Patria y, como dijo a este diario un conocedor como pocos de las internas peronistas: “Seguramente digan que en septiembre van a ir separados. Yo esa no me la creo. Lo que sí te puedo asegurar es que ninguno va a renunciar a nada, nadie quiere sacar los pies del plato y menos La Cámpora quedarse sin sus cajas”