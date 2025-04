El mensaje desde Mendoza tras el desdoblamiento electoral de Axel Kicillof

Ya está. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció finalmente este lunes el desdoblamiento electoral bonaerense, desafiando a la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, quien aspiraba a que los comicios en la provincia de Buenos Aires fueran en la misma fecha que los nacionales. En Mendoza, las opiniones están en divididas pero el hecho en sí mismo no implica nada y desde las autoridades partidarias apuntaron a la "unidad" del peronismo para derrotar al proyecto que encarna el presidente Javier Milei.

Como se sabe, en una conferencia de prensa que dio este lunes 7 en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, el mandatario provincial de Buenos Aires convocó a las elecciones para el 7 de septiembre. También, anunció un proyecto de ley para suspender las PASO, que ya había establecido para el 13 de julio. En la previa, hubo múltiples reuniones entre los distintos sectores del peronismo para evitar que Kicillof diera ese paso, que implica desmarcarse de Cristina.

En Mendoza, el espacio que reporta a Kicillof es bastante incipiente y variopinto. Por un lado, está el grupo que encabezan el diputado nacional Martín Aveiro y el senador provincial Gerardo Vaquer. Además, el mes pasado se armó una mesa en apoyo a Axel como presidente para 2027 que integran dirigentes como el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, entre otros. Sin embargo, Aveiro tiene buen vínculo con La Cámpora y el kichnerismo en general por lo tanto esta situación que se da en Buenos Aires no tendrá nada que ver con las discusiones locales.

En diálogo con MDZ, Vaquer expresó: "Desde nuestra óptica estamos de acuerdo con los argumentos de Kicillof, y no es en contra de nadie, acá he escuchado de otros espacios gente que está de acuerdo y gente que no, igualmente estas posturas son personales y no de los espacios", dejando en claro que no afectará a los sectores del peronismo local lo que pase en Buenos Aires.

Vaquer y Aveiro, quienes se declaran seguidores de Kicillof

Este diario también habló con fuentes de la conducción del PJ de Mendoza. No hubo ningún comunicado oficial pero dejaron en claro que la unidad es el camino y que no van a "elegir" entre Cristina o Kicillof. Además, que el único "rival" a derrotar debe ser Javier Milei y sus políticas. Por eso. desde Mendoza apuntaron a la unidad como la solución al sinuoso sendero que hoy transita el peronismo nacional.

Creen que no hay lugar para inclinarse por la presidenta del PJ, el gobernador bonaerense, Sergio Massa o quien sea. "Quien lo haga, está especulando, y no es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. en medio de la crisis económica que atraviesa el país", sostuvieron.

En cuanto a posibles desdoblamientos, el PJ mendocino está a la espera de la decisión que tome el gobernador Alfredo Cornejo sobre la unificación o no de las elecciones. ¿Seguirán los intendentes el mismo camino que Kicillof?