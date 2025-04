Confirman que la mano derecha de Axel Kicillof dio positivo en alcoholemia

En medio de la interna peronista de la provincia de Buenos Aires, aumentó la polémica que envuelve al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, por negarse a realizar el test de alcoholemia. Ahora, confirmaron que la realizó y que habría dado positivo.

Pese a que la mano derecha de Axel Kicillof afirmó que se negó a hacer la prueba el pasado sábado porque lo estaban filmando, este martes el director de la Agencia de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli, confirmó en el programa ¿La Ves?, de TN, que Bianco sobrepasó los valores.

“El control que se hizo de saturación es el que se hace siempre. Hicimos 5 mil controles este fin de semana”, explicó y detalló: “Usamos el alcometro, que detecta si hay alcohol en el aliento”.

Axel Kicillof y su mano derecha, Carlos Bianco. Foto: archivo.

El funcionario le cambió el sentido a las declaraciones de Bianco, al aclarar que “para llegar al alcoholímetro, hay que dar positivo en el control anterior”. Según afirmó, fue en ese paso donde el ministro bonaerense se negó a realizar la prueba. Para sumarle picante a lo sucedido en la madrugada del sábado, Scarpinelli señaló que el kicillofista pidió a un empleado de AUBASA que lo lleve hasta su casa en la capital bonaerense.

Horas después de que estallara la interna con la confirmación del desdoblamiento de las elecciones, Bianco quedó al descubierto con su infracción por la que le retuvieron tanto su licencia de conducir como el vehículo oficial de la Provincia con el que viajaba. “Me paró un control policial, que obviamente lo vi. Y si quería evadirlo podía haber hecho 20 mil cosas, como parar antes o cualquier cosa. Obviamente, no lo hice porque no corresponde”, se excusó Bianco más tarde.

Según relató, al solicitarle la documentación vio gente “que no estaba identificada, que me estaba filmando”. Y agregó: “Les pregunto qué era eso, y me respondieron que me iban a hacer la alcoholemia”, explicó el funcionario por Futurock. Además, se excusó con que “la ley establece que uno puede hacerla (la alcoholemia) o no puede hacerla”. Y, bajo esas circunstancias, él optó por no hacerla y que le hicieran el acta. “No me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito”, insistió.

“Obviamente eso implica que me van a hacer una infracción y obviamente, y como corresponde, lo voy a hacer. Pero ni antes ni durante ni después, hice alguna maniobra o gestión para evadir el control y la sanción”, sentenció Bianco.