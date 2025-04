La última encuesta de imagen a Milei: gestión reprobada y la valoración sobre la economía

Javier Milei cuenta con la más reciente encuesta de imagen, para consultar en medio de la tensión económica y el futuro electoral a la vuelta de la esquina. Este domingo, la consultora Proyección llevó a cabo su último estudio de opinión pública, con datos actualizados al 4 de abril.

De ella se desprendió que la imagen negativa (48,5%) superó nuevamente a la imagen positiva (45,6%), aunque hubo un pequeño retroceso de la primera en relación a los datos de febrero pasado. Los indecisos se mantuvieron en el orden del 5,9%.

Desglosando al evaluación de la gestión de Milei en la encuesta de imagen divide la positividad y negatividad en subgrupos. Así es como "muy positiva" sumó el 12,2%, "positiva" el 16,5%, "regular positiva" el 16,9%, "regular negativa" el 11,9%, "negativa" el 11,7% y "muy negativa" el 24,9%. "No lo sé" es el 5,9% mencionado.

No es su actitud para mejorar la situación del país ni el cumplimiento de las promesas de campaña lo que preocupa a los encuestados, sino su empatía con los sectores vulnerables, su capacidad de diálogo y hasta su "estabilidad emocional".

Los datos de la última encuesta de imagen de Milei. Foto: archivo

La situación económica del país, lógicamente, es determinante para entender los números de la encuesta de imagen. Por ejemplo, una de las preguntas resulta llamativa porque incita a los encuestados a definirse sobre cuál es su principal preocupación en torno a la gestión. Con un contundente casi 35% ganó la opción "no llegar a fin de mes". La inseguridad quedó en 29%, mientras que "el país entre en crisis total" representa el 20%. Atrás quedaron opciones como "que el Gobierno restrinja derechos o libertades" y "no tener acceso a la salud o educación".

Respecto de la evaluación del rumbo económico del Gobierno de Milei, el 41% de los encuestados respondió que es incorrecto, mientras que el 37,8% afirmó que es correcto. Más del 21% asegura que no lo sabe. La tendencia, más allá de la reprobación, es en favor al Ejecutivo, que el año pasado mostró mayor inconformidad, menor conformidad y más "no sabe no contesta".

Otro de los ejes interesantes de la encuesta pone el foco en la situación del país y cómo es percibida por los encuestados, si pudiesen definirlo con una palabra. La ganadora es "Esperanza" con el 25%. Le sigue "Tristeza" (20%), "Bronca" (18%), Miedo (13%), Confianza (9%) y Resignación (9%). Detrás quedaron "Indiferencia" y "Alegría".

Eso sí, no todo es una crítica económica a la gestión de Milei, porque cuando se consultó sobre qué presidentes creen responsables de la situación económica, el ganador fue Alberto Fernández con el 34%. Javier Milei lo secundó con el 35%. Mauricio Macri, los sindicatos, las grandes empresas y el sector financiero se repartieron similares responsabilidades, sumado al 11% de los indecisos.