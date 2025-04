La tajante sentencia de la CGT a horas del paro general contra Javier Milei

Héctor Daer, uno de los vértices del triunviro de la CGT, ratificó este lunes que "no hay ninguna chance de que se levante el paro" general convocado por la central obrera para este jueves y anticipó una "movilización importante" para el miércoles, donde acompañarán el reclamo de los jubilados que se movilizan todas las semanas frente al Congreso.

Para el titular del sindicato de Sanidad, los principales motivos para impulsar el tercer paro general durante la gestión de Javier Milei son "la estrepitosa caída de los ingresos de los trabajadores, jubilados y todos los que tienen ingresos fijos", a la par que "se tabica la posibilidad de recuperar salarios a través de las paritarias" y "no se actualiza el bono (para jubilados) de forma sistemática".

A su vez, Daer apuntó contra las "agresiones desmedidas ante la protesta" y a "avanzadas" como "la privatización del Banco Nación, la destrucción total de la Vialidad Nacional y un montón de seguidillas de despidos del Estado que desbaratan su acción". "Si se consume menos carne y leche hay un indicador claro de hacia dónde vamos", agregó el gremialista.

Con esos argumentos, Daer remarcó que "no hay ninguna chance de que se levante el paro” y enfatizó que "la movilización va a ser importante". "Eso no tengo dudas, porque hay una capacidad de movilización que viene demostrándose en las últimas movilizaciones”, afirmó el líder cegetista, a la vez que cuestionó la situación de los jubilados, que "pasó a ser el sector más vulnerable".

En ese marco, Daer aseguró que la decisión de ir hacia un nuevo paro general fue tomada "por aclamación en el Consejo Directivo de la CGT" integrado por "las 50 organizaciones más importantes del país" y sostuvo que si bien existen diferencias entre algunos gremios "todos están padeciendo lo mismo". "No pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía, no los homologan", subrayó.

Uno de los gremios que atraviesa una situación particular es la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que también "fue incluida en la convocatoria" pero su adhesión está en duda por la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por la Secretaría de Trabajo luego de que el sindicato de colectiveros anunciara una medida de fuerza propia. "La UTA está padeciendo los aprietes del gobierno a las cámaras empresariales para que no aumenten el salario", disparó Daer.

En ese sentido, Daer explicó por qué la CGT es más combativa que lo fue durante la gestión anterior y señaló que "durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún proyecto de ley que atentara contra los derechos de libertad, de negociación o de paritarias". "Cosa diferente sucede con este gobierno", concluyó.