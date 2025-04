Cómo será la adhesión de los micros al paro general de la CGT en Mendoza

Esta semana será clave para el sindicalismo argentino, ya que la Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado una jornada de protesta de 36 horas contra el Gobierno de Javier Milei que comenzará el miércoles 9 con la participación en la marcha semanal de los jubilados y un paro general el jueves 10. En Mendoza, la medida se sentirá por la adhesión de muchos gremios, pero de acuerdo a lo que pudo saber MDZ, el gremio SIPEMON, que nuclea a los choferes de micro, en principio no adheriría al paro de manera total, se estima, en cambio, que dará libertad de acción a los choferes.

Aún falta la confirmación oficial. Sin embargo, tanto en Casa de Gobierno como en el ámbito gremial manejan la información de que los choferes de colectivos no se sumarán a la medida de protesta como otros sindicatos. La versión más fuerte que corrió este fin de semana es que podrían dar "libertad de acción". La última vez que se llevó adelante no tuvo mucho éxito. Este diario intentó comunicarse con el secretario general, José Micca, pero no tuvo respuesta.

A nivel nacional, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) está en medio de una conciliación obligatoria en el AMBA, por lo tanto el paro general en Buenos Aires tendrá más éxito en La Plata que en Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Algo similar podría suceder en Mendoza si finalmente se confirma que no habría paro de micros, lo que permitirá la libre circulación de personas a sus respectivos trabajos, especialmente aquellas que no están afiliados a los gremios que sí adhieren.

Lo que está confirmado que sí circulará es el Metrotranvía, que depende del Gobierno de Mendoza, es decir de la Sociedad de Transporte Mendoza como es una empresa oficial, aseguró que ese medio de transporte sí funcionará. Por el contrario, un sindicato que aseguró desde un comienzo su adhesión a la huelga general es el de Bancarios, donde habrá paro en todas las sucursales del país el día jueves, por lo tanto, los bancos no abrirán. Los servicios se limitarán a la operación mediante homebanking.

El metrotranvía funcionará el jueves

El jueves pasado, es decir el 3 de abril, los secretarios generales de la CGT se reunieron en el gremio de Canillitas y determinaron cómo se sumarán a la marcha de los jubilados del miércoles 9 y coordinaron que, en medio del paro general, habrá una concentración en la Legislatura el jueves 10 a las 17. Como parte de la jornada de 36 horas de protesta, los gremios se convocarán a las 11 del miércoles en Plaza San Martín y desde allí marcharán junto a los jubilados, que vienen realizando movilizaciones todas las semanas, ese día y a esa hora, pidiendo subas de sus remuneraciones, especialmente de la mínima.

Los docentes de las escuelas del sector público (nucleados en el SUTE, que pertenecen a la CTA) y del privado (representados por Sadop, que son parte de la CGT) se sumarán a la marcha del 9 y al paro general del 10. ¿Habrá clases? Dependerá de cada maestra o profesora, y como en Mendoza el ítem aula está atado a la presencialidad y representa un porcentaje significativo en el salario, es probable que las escuelas abran y que haya clases en la mayoría de los establecimientos educativos. Lo mismo sucederá con la UNCUYO, donde el gremio Fadiunc adhiere a la medida.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reúne a los controladores aéreos, confirmó que se suma la protesta. Como consecuencia, no habrá servicios de control en los aeropuertos, lo que impactará en el normal desarrollo de los vuelos programados para ese día.Sin embargo deben cumplir con un mínimo servicio. Por lo tanto, quien tenga vuelo programado para el próximo jueves deberá prestar atención a una posible reprogramación.