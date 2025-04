Minería en Mendoza: una conversación necesaria

Mendoza avanza. Lo hace con debates, con consensos y con decisiones políticas que buscan marcar un rumbo claro. Durante años, la minería fue un tema tabú en la provincia, una discusión atravesada por posturas irreconciliables. Sin embargo, hoy el escenario es distinto. Con reglas precisas y controles estrictos, la minería se presenta como una oportunidad concreta para diversificar la matriz productiva, generar empleo y atraer inversiones, sin descuidar lo más importante: el ambiente y la calidad de vida de quienes vivimos acá.

Un nuevo enfoque

La minería en Mendoza no es, ni será, sinónimo de descontrol. La actualización del Código de Procedimiento Minero, el fortalecimiento de la policía minera y el rechazo de proyectos que no cumplen con los requisitos ambientales son pruebas de que el modelo está claro: lo que perjudique al ambiente no tiene ni tendrá lugar. Dos proyectos recientemente presentados en la segunda etapa del MDMO fueron rechazados por encontrarse en zona de glaciares. Esto no es menor. Marca un antes y un después en la relación entre minería y protección ambiental en Argentina.

Además, se ha trabajado en la construcción de espacios de diálogo reales. Lo que sucede en Uspallata con la comunidad o en Malargüe con las audiencias públicas es parte de un modelo que busca transparencia y participación. Todo aquel que quiera conocer en detalle los proyectos, plantear dudas o hacer aportes tiene los canales abiertos. La minería no se impone, se discute.

Ni eslogan ni trinchera

No hay desarrollo posible sin diálogo, pero tampoco sin información. En Mendoza no hay lugar para los fundamentalismos. La discusión sobre minería debe darse con argumentos, con datos concretos, con la seriedad que merece una actividad que puede transformar la realidad de miles de personas. El rechazo sin fundamentos no construye, así como tampoco lo hace la promoción de un modelo extractivo sin control.

Hoy Mendoza tiene en marcha proyectos que ya están generando inversión, empleo y desarrollo en regiones donde la minería puede convivir con otras actividades productivas. El desafío es que ese crecimiento sea sostenible, que los beneficios lleguen a toda la sociedad y que el cuidado del ambiente no sea solo un compromiso, sino una garantía.

El camino que elegimos

Siempre he creído en la importancia de cuidar nuestros recursos. Soy ambientalista, pero también soy consciente de que el desarrollo no puede postergarse indefinidamente. La minería en Mendoza no es una amenaza, es una posibilidad concreta. Y hacerla bien, con responsabilidad y con reglas claras, es la única forma en la que puede funcionar.

Este no es un camino fácil. Pero si algo ha demostrado Mendoza en los últimos años es que se puede avanzar con firmeza, con convicción y con la certeza de que el futuro se construye desde el diálogo, no desde la imposición.