Lijo y García Mansilla: la frase de Abdala que desnuda lo que pasó en el Congreso

El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala, deslizó que desde la Casa Rosada le pidieron suspender la sesión del pasado jueves, en la que se trataron los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los cuales fueron finalmente rechazados por el Senado.

En una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Abdala señaló: "Esas cosas quedan en mí, no voy a exponerme en ese tema, pero a nadie le gusta perder". Además, el legislador evitó dar detalles sobre si la vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo había retenido en su despacho del Congreso previo a la sesión.

El rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla generó fuertes críticas desde el oficialismo libertario, que acusó a la vicepresidenta de haber tenido un papel determinante en la derrota. Sin embargo, Abdala aclaró que "hubo una reunión de labor" en la que los senadores tomaron la decisión, y destacó que Villarruel no estuvo presente en dicha reunión, dado que se encontraba al frente del Poder Ejecutivo en ausencia del presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje.

Villarruel, en la mira del triángulo de hierro

El senador también expresó que la estrategia del oficialismo en el Senado consistía en "congraciar" a los legisladores con el voto, aunque lamentó que "la política tuvo un rol importantísimo en lo que es la participación en la justicia". En ese sentido, criticó la intromisión de la política en el proceso judicial, luego de que el Senado rechazara los pliegos de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema.

"Creemos que hay que integrar rápidamente la Corte. No se pudo hacer con estos dos pliegos, y lamentablemente la política se entromete en algo que el Ejecutivo había solicitado", sostuvo Abdala, quien insistió en que tanto Lijo como García Mansilla contaban con el aval necesario, ya que ambos tenían dictamen favorable y habían superado la evaluación de los senadores.

En cuanto al futuro de la Corte Suprema, Abdala afirmó: "Ojalá la política nos acompañe cuando haya que votar los pliegos de otros ciudadanos para una institución tan importante como la justicia, que debe tener un rol independiente".

Por último, el legislador hizo hincapié en la situación del juez Manuel García Mansilla, quien asumió mediante un decreto presidencial "totalmente institucional". No obstante, Abdala subrayó que, a partir de ahora, la decisión sobre la continuidad de Mansilla dependería exclusivamente del magistrado. "No le pudimos dar los dos tercios, y a mi modo de ver, lo debe resolver él. No corresponde que opine", concluyó el presidente provisional del Senado.