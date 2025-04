El expolicía de inteligencia que es concejal y dice combatir el terrorismo

Tiene en su mano un sahumerio. ¿Le gustan los sahumerios?, pregunta MDZ. "No, no me gusta el olor a encierro de mi oficina" asegura el concejal Francisco Cordón Grimsditch. Abre su espacio de trabajo y en él hay fotocopias con información de Hamas, Hezbollah y de la situación de la mujeres en medio Oriente. ¿Por qué tiene esos papeles pegados en la pared?, es la consulta obligada. "Soy diplomado en terrorismo Yihadista.Cuando te metés a estudiar este tema, no podés abandonarlo. Hace poco rendí, de hecho", sostiene primero. Después sentencia con una frase que asombra y abre el debate para las opiniones diversas: "Mendoza puede sufrir un atentado terrorista, la población judía es el tercer grupo más numeroso".

Pancho Cordón, como se lo conoce en la política ,que es su nuevo mundo y en la polícía y la montaña, que son sus lugares conocidos, ingresó al Concejo Deliberante de Godoy Cruz por el Partido Verde en las elecciones del 2023, pero dejó esa fuerza en medio de una crisis interna que sufrió el partido. Ahora es afiliado al PD, y su bloque es "Defensa Ciudadana- PD- Libertad Avanza". Es que lo que más le interesa es trabajar con "agrupaciones" y aunque encontró en los demócratas un espacio "tranquilo" es crítico de la política tradicional. "Los políticos no trabajan para la gente, sino para ellos mismos. No salen a buscar a los vecinos. Eso me diferencia a mi del resto de los concejales. Los radicales (que son los oficialistas en su departamento) que no salen a la calle", acusa. Admira al presidente Javier Milei, pero no a su entorno, aclara.

Nació un 17 de junio de 1968 y su primera actividad fue ser guía de montaña, a la que accedió una vez entrado en la adolescencia. ¿Cómo es que se hizo policía?" Me pasé de los 13 a los 17 en la montaña. Mi papá y mi mamá eran muy liberales y me dejaban ir. En 1992 me fui a estudiar a la fuerza área de Córdoba, pero mi papá se enfermó de cáncer y me tuve que volver", relata. El por entonces jefe de la Patrulla de Rescate del Aconcagua, comisario Armando Párraga, le dijo a Cordón que no tenían policías que hubieran hecho cumbre. Entonces, se convenció y estudió para policía. "Fui dos años cadete", cuenta.

Después, dedicó gran parte de su vida a la policía de rescate. Y también fue policía de inteligencia, trabajó en el desaparecido D2 ,en los 90. Pese a que en ese lugar hoy es el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos porque en ese sitio se hicieron detenciones ilegales, torturas y muertes durante la última dictadura, Cordón cuestiona que ya no funcione. "Mi primer destino fue el Departamento de Inteligencia. En 1992 y 1993 estuve en el D2, manejaba información. Mis jefes están presos. Pero la verdad es que yo hacía análisis de información, me daban los diarios y seguía los casos y eso me sirvió mucho", sostiene sin tapujos, a pesar de la controversia de sus dichos.

De hecho, frecuenta - todos los martes- la Legislatura provincial. "Me tienen miedo", alardea. "No saben si puedo ir o no con un micrófono", agrega "¿A qué va?", le pregunta este diario "A controlar los proyectos sobre seguridad. Estoy con un grupo que se llama Patriotas, y nos interesa qué tratan, ejercer un control"

Cuando el exD2 se convirtió en lo que es hoy, a Cordón lo pasaron a la comisaría novena y luego a la comisaría 31. Después se fue de la policía. Se retiró como subcomisario. Era el gobierno justicialista cuando se fue. Da algunos detalles de los motivos, otros los mantiene en reserva. Para ese entonces, ya venía pensando en algo que hace ruido para un gran sector de la política y de la sociedad: sindicalizar a la policía.

La oficina del concejal Cordón. Foto: Alf Ponce

"En Uruguay la policía está sindicalizada. En Argentina, somos parte de la FASIPP, que es la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios que busca que la policía pueda sindicalizarse. El secretario general es Luis Alberto Miranda, de Jujuy, quien es parte de La Libertad Avanza. En distintas provincias tiene referentes. En mi caso, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo (2015-2019) le presenté un proyecto a la por entonces legisladora Mariana Caroglio, pero no dieron cabida. Está claro que Cornejo está en contra de que se sindicalice la policía", analiza el edil.

Cuestiona la incidencia de la "política" como la llama, sobre la policía. "La policía está destruída y es por culpa de la política. El ministerio de Seguridad está lleno de contratos, de gente que no tiene nada que ver con la fuerza.", opina.Dedicarse a la política fue una decisión que tomó hace unos pocos años, aunque no era un escenario ajeno. Fue custodio de la exvicegobernadora Laura Montero, a quien recuerda con respeto. "Cuando me retiré de la policía volvía a dedicarme de lleno a la guía de montaña, además tengo una bicicletería. De todas maneras seguí estudiando la diplomatiura en terrorismo y crimen organizado de la Universidad Tecnológica Nacional y ahí la conocí a la vicepresidenta Victoria Villarruel", confiesa, sin embargo su contacto con la funcionaria no es fluido. Un posteo de Pancho Cordón

Sostiene que sus hijas mayores querían dejar el país e irse a vivir a Europa y sintió que tenía que involucrarse. Es inquieto, Lo demuestra en su voz y sos movimientos. Hace una análisis crítico de la vida en Godoy Cruz, donde asegura que hay "una ciudad legal y otra ilegal". La última es para él, el Oeste del departamento y la "Triple Frontera" (que conecta Godoy Cruz con Luján de Cuyo y Maipú). Repite algo que viene denunciando en sus redes sociales. "A las 12 de la noche suena el llamador (una especie de ruidos de petardos) que indican que llegó la droga", lanza. En ese sentido dice que en la ciudad legal, es donde se consume y ofrece una extensa explicación sobre el funcionamiento del narcotráfico del que asegura que Mendoza no es ajena. "Desde el 2006, la seguridad pasó a ser el principal problema de Latinoamérica", y eso está "totalmente ligado al narcotráfico", advierte.