Ricardo Alfonsín vuelve a la política por fuera de la UCR: "Mi padre no hubiera desaprobado mi salida"

La alianza entre la Unión Cívica Radical y el macrismo, gestada años atrás, sin dudas no fue de su agrado; pero la decisión de desafiliarse la tomó en 2024, cuando su partido comenzó a barajar la posibilidad de hacer lo mismo con La Libertad Avanza. Ricardo Alfonsín hoy vuelve a la política desde un espacio propio y con la tranquilidad de que su padre, Raúl Alfonsín, hubiese seguido los mismos pasos que él.

El Frente Amplio por la Democracia competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre y su apellido encabezará la lista como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una agrupación progresista, acompañada por Libres del Sur, FORJA -otro producto de la diáspora radical-, socialistas, radicales independientes y peronistas.

Su decepción con el partido centenario apunta a una pérdida de identidad, y no puede tolerar la falta de frenos a las medidas del Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión. "La UCR de tal solamente tiene el nombre, porque ha venido defendiendo programas, posiciones y representando sectores que no tienen nada que ver con nuestra historia", disparó el abogado, en una entrevista exclusiva con MDZ.

- Toda una familia metida en la política hasta el día de hoy. Hermanos, primos, sobrinos...

- Sí. En realidad, de los hijos de Raúl Alfonsín, a todos nos gustaba siempre y nos gusta la política, pero el único que asumió responsabilidades dirigenciales en el partido y finalmente candidaturas fui yo, sin perjuicio de que a todos nos preocupa mucho la cuestión pública.

- Y ahora volvés a candidatearte

- Sí, pero por afuera del partido. Me fui. Yo entiendo a los que se quedan y estoy seguro de que están animados por la mejor intención. Ahora, que traten de entenderme a mí también. Yo me afilié a la UCR primero por mi padre, pero después ya de grande ratifiqué mi pertenencia al partido por razones que tienen que ver con lo ideológico. Desde el punto de vista de lo que es importante en un partido político, la UCR de tal solamente tiene el nombre, porque ha venido defendiendo programas, posiciones y representando sectores que no tienen nada que ver con nuestra historia. Yo los respeto, pero después de 10 años reclamando que se diera el debate para saber si lo que habíamos hecho era bueno para el país, el partido. Nunca se dio porque el balance no hubiera sido bueno. Respecto del partido, no tuvo más candidatos a presidente la UCR después del 2011.

- ¿Qué diría tu padre con esta decisión tuya? Con todo lo que se fue transformando tu carrera política.

- Todavía me sigo sintiendo miembro del partido y cada dos por tres me sale decir: 'Nosotros'. Me cuesta responder eso porque no está él, aunque los correligionarios sí responden esa pregunta acerca de qué hubiera hecho o dicho Alfonsín, y no está él para corregirme si yo me equivoco, pero estoy seguro que él hubiera hecho lo que hice yo. Desde el año 2010 al 2024. En el 2024 me desafilié, ya eso no me lo animo a decir, pero yo estoy seguro que hubiera sido muy crítico con lo que hizo el partido. Y si me decís jugate, creo que no hubiera desaprobado mi salida, porque reitero, esto no es la Unión Cívica Radical. No desde el punto de vista de las ideas. Y yo no soy radical porque me gusta la lista tres, el número tres o porque me gustan los colores blanco y colorado, o porque me gusta la marcha; esos son símbolos del partido. El símbolo de un conjunto de una cosmovisión. Para defender ideas que no son las mías, me afilio al PRO, que fue lo que hizo el partido desde el 2015 al 2019 y después continuó, como continuaba esa alianza, sosteniendo posiciones, oponiéndose a cuestiones en las que una acción coherente por parte del partido no debía haber apoyado ni se debía haber opuesto a muchas decisiones. Entonces, ¿para qué sigo militando en el partido? Entiendo a los que dicen: "Bueno, la pelea se dan por adentro". ¡Pero que la den! ¿Cuándo hubo una interna en la que se discutiera? Yo lo intenté dar en 2017 en la que se discutiera la política de alianzas o lo que venía siendo la Unión Cívica Radical. Vamos a seguir perdiendo electores y dirigentes en la medida en que no haya una revisión de todo lo actuado.

- ¿Esta es una falta de Martín Lousteau, por ejemplo?

- No, si se produce algún cambio va a venir más por ahí que por otro lado. Pero yo no puedo decir que nadie esté exento de responsabilidad desde 2015. Del 2015 hasta el 2023 no hubo discusiones. Aceptaron, con gusto o sin gusto, el liderazgo conceptual del PRO. Hablo de ideología como conjunto de ideas, principios, valores que hacen a la identidad de un partido; nadie allí nadie puede arrojar la primera piedra, salvo los que estuvimos señalando las discrepancias desde el principio, a quienes no nos dieron ni cinco de bolilla. Nos ninguneaban y nos atribuían motivaciones subalternas minúsculas, anacrónicas. Ahora sí se da una discusión; no creo que usted en tela de juicio el arreglo con el PRO, eso no se discute, en muchas provincias se va a volver a arreglar. Ahora lo que se discute y algunos están muy en desacuerdo es arreglar además con LLA. Sí. En eso sí que hay diferencias. Creo que el partido no solo no tiene que arreglar con la extrema derecha, tampoco debe arreglar con la derecha, siendo muy respetuoso de la derecha republicana y democrática.

- Hay una grieta muy grande hoy en la UCR, de hecho en Diputados hay otro bloque aparte: Democracia para Siempre, que es justamente los que están en contra de dialogar con el oficialismos.

- No dialogar, nosotros reivindicamos el diálogo los radicales. Lo que quieren algunos es hacer un acuerdo con LLA. Algunos hablan de la necesidad de construir desde el campo del pensamiento una alternativa republicana y democrática que sea capaz de ponerle freno a la deriva autoritaria de este señor, el señor Javier Milei. ¿Resultan confiables los partidos que no han hecho otra cosa que avalar todas esas desviaciones institucionales del gobierno de Milei y que quieren aliarse con la Libertad Avanza? Yo creo que es el gobierno menos republicano desde 1983, menos democrático desde 1983 a la fecha, menos federal, menos respetuoso de las autonomías de las provincias, por cómo aprieta a los gobernadores. Y más insensible desde el punto de vista social. Un hombre que dice que la democracia es una aberración, que la igualdad es una aberración, que la justicia social es una aberración. Este hombre es socialmente insensible. Y que considere que la política no tiene que ocuparse de asegurar condiciones de vida digna, que cada uno debe procurarse por sus propios medios la satisfacción de ciertos derechos que hacen a la posibilidad de vivir dignamente. Y la política no tiene que hacer absolutamente nada para asegurarle a la gente la posibilidad de satisfacer esos derechos. Eso es antiradical.

- ¿Y dónde queda el legado de tu padre en todo esto?

- Mi padre, en primer lugar, cuando le preguntaron por el por acuerdo con el PRO, él nunca personalizaba y el diálogo fue así, porque está grabado eso. La entrevista fue así; estaba Mauro Viale, le pregunta: "Tenemos que hacer un acuerdo para tratar de competir con contra el oficialismo"; esto era 2009. Entonces él dice, "Bueno, ¿cuál es el límite? La derecha es el límite", dice él, y Viale le pregunta: "¿Qué derecha?" Y estoy seguro que Alfonsín no sabía el nombre del PRO, nadie conocía demasiado los nombres de los partidos, después del 2001 aparecieron un montón de partidos que además cada dos años cambiaban el nombre. Entonces, él dice: "Bueno, la de Macri". No se acordaba el nombre del partido, seguro. Así que que nadie me puede decir que Alfonsín acompañó esto y, sin embargo, a pesar de que está el testimonio, los radicales decían que Alfonsín hubiera acompañado ese acuerdo. No, señor, no hubiera acompañado ese acuerdo. Creo que lo hubiera podido evitar si él no hubiera muerto. Muchos no pudimos. También tenemos que hacernos cargo de eso.

- Háblame de tu candidatura ¿Qué propones? ¿Con quién te vas a aliar este año?

- Mira, nosotros nos hemos aliado con Libres del Sur, con quién ya habíamos competido juntos. En el año 2013, en mi elección sacamos 3 millones de votos, casi. Con el padrón serían un poquito más. Y fui el último candidato a presidente. El partido se había recuperado. En la primera elección posterior al 2001 sacamos el 2%. En la segunda elección presidencial posterior al 2001, no teníamos candidato propio, fuimos detrás de un peronista, Roberto Lavagna. En la tercera elección tuvimos candidato propio y una recuperación muy importante. En la que vino después de la mía, en las PASO, el partido sacó el 2% de nuevo, se había desnaturalizado desde el punto de vista programático, ideológico, de su identidad. Yo he renunciado al partido para no colocarlos a los correligionarios en la situación desagradable de tener que expulsarme del partido, y conformar este frente. Es el Frente Amplio por la Democracia, estamos con Libres del Sur, con FORJA -otro producto de la diáspora radical-, con socialista. Nos están acompañando en la provincia de Buenos Aires radicales independientes y peronistas. Somos un frente fuertemente republicano, democrático. Necesitamos republicanismo en el Congreso. Ni el gobierno cuida la república y sus instituciones, y ni la oposición del PRO, el radicalismo, Encuentro Federal, salvo excepciones, han defendido a la república como deberían haberla defendido. Sino este señor no hubiera podido aprobar muchísimas decisiones que contrarian lo previsto en la Constitución Nacional y el federalismo. Creemos en el diálogo, no nos sentimos dueños de la verdad, creemos en la virtud de los acuerdos para los cuales son necesarios el diálogo. Y somos un partido socialdemócrata, de centro izquierda; ahora en la Unión Cívica Radical hablan de centro. Si hay un centro, hay extremos, ¿no? ¿Cuáles son los extremos para la Unión Cívica Radical? Yo creo que el único extremo que hay es el de la derecha, la ultra derecha: LLA. ¿O me van a hacer creer que Unión por la Patria es extrema izquierda? Lo que pasa que el partido no define bien. Vamos a competir en la provincia de Buenos Aires para ganarle al oficialismo, modificar la correlación de fuerzas que hoy existe en el Parlamento, que no es una correlación de fuerza favorable a la República.

- ¿Qué opinas de la marcha del 24 de marzo?

- Bueno, para mí fue fue una gran satisfacción la presencia de la gente, que se entere el gobierno que nosotros hemos sido un ejemplo en el mundo. No solamente por lo que se hizo en la transición, por lo que se hizo después de la transición también. Te aseguro que sé por qué lo digo. He hablado con muchos políticos, con muchos intelectuales de Europa, de América. Es una de las pocas cosas por las cuales en el mundo nos admiran, por lo que hicimos con la violación de los derechos humanos, la transición y después. Cuando vi que frente a la intención por parte del oficialismo de negar lo que había ocurrido en la dictadura militar y la intención de negar la objetividad y la imparcialidad de los juicios, que haya habido una reacción como la que vimos el 24, yo por supuesto estuve. Me parece que debe ser una señal que el Gobierno la debe haberle ido bien y se dejará de jorobar con eso de revisar todo lo que se hizo, que bien hecho estuvo, y no porque tengamos espíritu revanchista. No, señor, es la Justicia, es la ley. No se puede asesinar, no se puede secuestrar, no se puede torturar. El Estado no puede hacer esas cosas, está para que esas cosas no ocurran, por eso es mucho peor la violencia del Dstado que la violencia privada. Ocurrieron esas cosas, pero algunos dicen que no. Utilizan los mismos argumentos que utilizaban los responsables del proceso y los abogados de los responsables del proceso. Pero me parece que no calan en la sociedad.

- La gente dice que Milei es la dictadura. ¿Vos qué opinas de eso?

- Yo creo que mi todavía no. Pero no sé cómo puede evolucionar. Yo te diría que hay una evolución de lo que se conoce con el nombre de democracia liberal, la democracia respeta el derecho al voto, las garantías previstas en la Constitución, lo que tiene que ver con la democracia que venimos conociendo en occidente, hay una deriva desde la democracia liberal a lo que en Europa le llaman "democracia iliberal". ¿Qué es la democracia iliberal? Es ese régimen político que tiene una pata en la democracia y otra pata en la autocracia. Y yo creo que está evolucionando a pasos agigantados hacia la democracia iliberal y, tal vez, después a la autocracia directamente. No creen en la democracia. ¿Te acordás cuando Luciana Geuna le preguntó si para él era el mejor régimen de político la democracia? Tartamudeaba, baluceaba. Contestaba vaguedades. ¿Cómo puede ser democrático? Yo nunca lo vi, ni en Argentina ni en ningún lado del mundo, un dirigente político democrático que supone los valores, que le diga rata, gusano, parásito, excremento humano al opositor o que le diga al público en un acto: "Por favor, acuérdense de las madres de los periodistas", en Parque Lezama. Uno podría decir: "Bueno, no se puede sacar esa conclusión por todas estas cosas"; yo creo que sí. Además los filósofos, los intelectuales, los economistas en lo que él se inspira, no creen en la democracia. Es es más, lo dicen ellos, no puede funcionar bien la economía en democracia. Sotienen que hay que establecer, y eso lo va a intentar él, hay que modificar la Constitución y prohibirle a la política intervenir en la economía. Este señor no está demasiado comprometido con los valores de la democracia, esas cosas son incompatibles y, por supuesto, tampoco con la República.

Video: Mirá la entrevista completa a Ricardo Alfonsín