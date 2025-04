“Si no cambia la situación, se va a agravar”: la dura advertencia de la CGT

En el centro porteño se lleva a cabo una marcha de la CGT con motivo del Día del Trabajador. En este marco, Héctor Daer- el líder de la central obrera- habló con la prensa y reconoció que “no hay diálogo con el Gobierno”. A su vez, Hugo Moyano advirtió que “si no cambia la situación, se va a agravar”.

En cuanto al titular de la Confederación General del Trabajo, admitió que “no se está negociando nada con el Gobierno porque no hay ni siquiera diálogo”. “Nosotros planteamos la agenda, pero no tenemos ninguna respuesta ni conexión ni nada. La agenda es clara, no es un tema nuestro”, indicó.

Asimismo, reclamó que “no puede haber un plan monetario que termine generando paritarias pisadas y precios liberados”. “Llamamos a la reflexión que hay temas que tenemos que solucionar. No podemos ir a un país absolutamente extractivista y que no genere valor agregado”, expresó.

La dura advertencia de Hugo Moyano en la marcha de la CGT

Por su parte, el líder del sindicato de Camioneros también conversó durante la movilización y dijo: “Hoy el pueblo trabajador tiene que estar reunido para terminar con esta situación tan grave que estamos atravesando tanto el trabajador con trabajo como el que está sin trabajo, los jubilados y la mayoría del pueblo argentino”.

Al respecto, Hugo Moyano llamó a “estar más unidos que nunca” y defendió la marcha. En ese sentido, reconoció que desde su sector “han parado más de 100 micros que no pudieron entrar a la Ciudad de Buenos Aires”: “Hemos juntado una cantidad importante de gente como el resto de los gremios. Por más que quieran presionarnos o evitar que la gente se junte, igual la gente se junta”.

Tras esto, sentenció: “Esto es una demostración clara de que, si no cambia la situación, se va a agravar”.