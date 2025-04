Lula Levy lanza "El camión de las Toses" en Plaza de Mayo con fuertes críticas al ajuste de Milei

Luego de su participación en el debate electoral porteño de cara a las elecciones del 18 de mayo, como representante del radicalismo- bajo el sello Evolución-, la dirigente universitaria Lula Levy encabezará un acto como continuación de su campaña electoral.

La dirigente radical presentará este jueves 1° de mayo “El Camión de las Toses” en Plaza de Mayo a las 9:00. La convocatoria se plantea como un evento "frente al ajuste de Javier Milei".

Dentro de los reclamos que aglutinan el acto, se encuentra la consigna por la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, la caída del salario mínimo y los aumentos de los medicamentos, el boleto mínimo y las prepagas, entre otros.

Bajo el lema “A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje”, durante el acto se hará presente un bus con altavoces que reproducirá toses de jubilados, estudiantes y empleados a modo de manifestación en contra de las políticas de ajuste del Presidente.

Durante el debate de ayer, Lula Levy buscó polarizar con el candidato de Volvamos Buenos Aires y exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. A propósito, en un tramo de su intervención, manifestó: “Horacio, te voté, pero me decepcionaste. De hecho me resulta raro verte como legislador. Vos que siempre hablas que sos una persona de la gestión, incluso te pregunto: ¿Tu candidatura es parte de tu enfrentamiento con los Macri? Porque la verdad es que estuviste un año y medio callado y vos trajiste a Jorge Macri del conurbano. Y nosotros defendemos la Ciudad gobierne quien gobierne. No estamos especulando”.