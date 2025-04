Tras la caída de los pliegos, el Gobierno apunta contra Macri y Villarruel con una dura acusación

Tras la caída de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, el Gobierno responsabiliza públicamente a Victoria Villarruel y a Mauricio Macri y promete agudizar la interna con ambos.

Altas fuentes del Ejecutivo afirmaron a MDZ que la vicepresidente y el líder del PRO “operaron todo el día” para que se puedan rechazar las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

“Pactaron con los K”, sintetizaron funcionarios de la mesa chica del Gobierno. Hay distintos escenarios que utilizan los libertarios para esta acusación. Responsabilizan a la titular del Senado, hoy en uso de la presidencia por el viaje de Javier Milei, de no haber hecho ningún intento por posponer la sesión, mediante la firma de una resolución que justifique la decisión. La acusan de haber evitado responder sus mensajes y de “estirar reuniones en agenda” para boicotear el propósito de la Casa Rosada. “Secuestró a Abdala en su despacho para no abortar la sesión”, apuntaron los alfiles de Javier Milei, quienes agregaron: “Podía haber levantado la sesión, pero no quiso”.

“Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de | año será conducida por el Presidente Provisional del Senado, el Senador Abdala”, posteó Villarruel, ante el asedio de su propio Gobierno. “De esta forma lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional”, completó.

Por su parte, los cuestionamientos a Macri parten, primero por el quórum que facilitaron los senadores Alfredo De Ángeli y Victoria Huala, de la máxima confianza del expresidente.

A su vez, en el oficialismo marca los cuatro votos del PRO que rechazaron el pliego de García Mansilla y los cinco que se opusieron a Lijo.

Por otro lado, cuestionaron la ausencia de De Ángeli en el momento de la moción de preferencia para tratar sobre tablas el proyecto de Ficha Limpia, en un intento de presionar al kircherismo.

“Macri priorizó sus intereses sobre el bien de la Patria”, acusaron en el Gobierno, y agregaron: “Hoy Mauricio operó durante todo el día para voltear los pliegos y pactó con los K para que no se trate Ficha Limpia, bajó las banderas”.

Para los referentes libertarios, se trató de “un golpe para dañar la gestión” y remarcaron que “el Senado es una máquina de impedir”. No obstante, recalcaron:” En octubre se van todos, si creen que nos van a golpear con esto, no entienden nada. Solo demuestran lo casta que son”.

Otras fuentes libertarias apuntaron contra el kirchnerismo y otros bloques dialoguistas: “Nos tuvieron de rehén a los candidatos durante un año y medio, una vergüenza"

"Hubo senadores dialoguistas que fueron unos cagones y nos pidieron bajar los pliegos", apuntó un conocido funcionario, que apuntó contra el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, quien visitó este martes la Casa de Gobierno.

Los armadores políticos del oficialismo admiten que “hay una fragilidad parlamentaria importante” y aclaran: “Es por eso que no tiene sentido ir con un plan B porque acá buscaron voltear los pliegos sin esgrimir ningún fundamento claro contra ninguno de los dos”.