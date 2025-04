Fin de la novela: el Senado rechazó los pliegos de Lijo y García-Mansila con duras críticas a la "institucionalidad" del Gobierno

El Senado finalmente cerró la novela de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Fue un rotundo rechazo con 44 votos negativos y 26 afirmativos, en el caso del primero, y 51 negativos y 20 afirmativos en el caso del segundo. Ahora resta saber qué pasará con el García-Mansilla, que ya juró como miembro de la Corte Suprema.

Desde los más críticos del kirchnerismo hasta los más dialoguistas del macrismo marcaron su diferencia con esta decisión oficialista. Y aunque cada espacio tejió su propio discurso durante la jornada, la negativa se impuso como se esperaba desde la previa.

Fue Ezequiel Atauche, el jefe del bloque libertario del Cuerpo, quien trató de desarticular el quórum a pedido del Gobierno, pero no lo logró. Su estrategia, fallida, era tratar de sumar el proyecto de Ficha Limpia para amedrentar al kirchnerismo; incluso, se habló de la posibilidad de que la presidencia firme un decreto para dar de baja la sesión especial.

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO

18.30 | Carolina Moisés (UP) votará el pliego de Lijo

La senadora por Jujuy Carolina Moisés (Convicción Federal) confirmó que votará el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Por ahora, es la única del interbloque Unión por la Patria que anunció su voto a favor del juez federal.

"Lo voy a votar porque creo en su idoneidad para el cargo. He seguido gran parte de su carrera y valoro su trayectoria, que construyó desde abajo. Lo que expreso en el recinto es lo mismo que sostuve en la audiencia pública", señaló desde su banca en el recinto.

Además, agregó que "la Justicia necesita más personas con experiencia, sensibilidad y un enfoque centrado en las personas". "No estamos hablando de algo abstracto, sino de la necesidad de que la Justicia ponga el eje en la sociedad y sus integrantes", cerró su discurso.

17.49 | El kirchnerismo amenazó con desconocer los fallos de García-Mansilla

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudad-Mendoza) amenazó con desconocer los fallos de Manuel García-Mansilla en caso de que el Senado rechace su pliego y él siga en el máximo tribunal. "Van a ser nulos de nulidad absoluta", señaló.

La definición de la senadora camporista llega en días clave para Cristina Kirchner que presentó un recurso para que la Corte Suprema resuelva su situación judicial, luego de que fuera condenada a prisión en la Causa Vialidad por dos tribunales.

“La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, indicó la senadora nacional.

17.10 | Martín Lousteau cuestionó a los sectores que no quisieron tratar los pliegos

Luego de que se especulara con el número de senadores presentar para el inicio de la sesión, Martín Lousteau (UCR - CABA) apuntó contra sus colegas que no dieron quórum y especularon con el tratamiento de los pliegos. "Si el problema era la inacción del Senado, ¿por qué trataban de que no hubiera quórum para dictaminar sobre García Mansilla? Si el Senado no trabaja, ¿por qué intentaban impedir que haya sesión? Si querían que el Senado tratara los pliegos, acá estamos", señaló.

Lousteau y Pablo Blanco fueron los únicos dos senadores del bloque UCR que dieron quórum para tratar los pliegos, que van camino al rechazo. El resto del bloque que preside Eduardo Vischi no dio quórum, al igual que La Libertad Avanza y un sector del PRO.

"Hoy hay que votar para que García Mansilla se vaya a su casa", señaló Lousteau en el cierre de su discurso para dejar en claro que no acompañara el pliego de ninguno de los candidatos del Gobierno nacional para la Corte Suprema de Justicia.

16:29 | El kirchnerismo confirmó que no aceptará las designaciones por decreto

En el comienzo del debate, el kirchnerismo dejó en clara su posición de no acompañar ninguno de los dos pliegos. Martín Doñate (Unidad Ciudadana - Río Negro) recordó que el año pasado le informaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que, si utilizaban la herramienta de un decreto para designar los propuestos a la Corte, iban a "rechazar de plano esos pliegos". "Hoy estamos acá para cumplir con esa palabra”, ratificó el senador en el inicio del debate.

En la misma línea, se expresó Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular - La Pampa). "Milei debe respetar la Constitución en su totalidad para evitar abusos de poder. Esto no es otra cosa que la defensa del sistema republicano", señaló.

Además, lanzó un mensaje hacia el resto de los bloques del Senado: "Debemos asumir el compromiso de no respaldar a ningún postulante que haya aceptado el cargo de juez en comisión. Se trata de respetar el mandato que representamos desde nuestra provincia".

15:40 | Tagliaferri cuestiona la falta de mujeres en la Corte Suprema

La senadora del PRO y candidata a legisladora porteña por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri, cuestionó que el máximo tribunal no tiene juezas: "Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene mujeres en su Corte Suprema, el único".

Ejemplificó con Uruguay, donde el 60% de su máximo tribunal es integrado por mujeres, y en Chile un 42%. "En nuestro caso, en estos pliegos que están enviado, la propuesta era cero. Algún trasnochado me podrá decir que 'no hay mujeres capacitadas'. Déjenme decirles que un informe realizado por la oficina de la mujer de la Corte Suprema de la Nación, nos indica que en el 2023 las mujeres son el 57% de la dotación total de la Justicia argentina, y representa el 61% de los cargos de menor jerarquía, sólo un 30% está en uno", manifestó.

Además, apuntó contra García-Mansilla por haber aceptado su designación por decreto, cuando en una audiencia pública había afirmado lo contrario: “Dijo que era una herramienta que estaba dentro de la Constitución, pero en vista de cómo erosionaba la discusión él no aceptaría, lo hizo en audiencia pública”.

“¿Nos mintió a los 72 senadores en la cara? ¿Tiene la capacidad de mentir tan livianamente? ¿O nos dijo la verdad y es una persona facilmente manipulable por el poder político? En cualquier caso no son conceptos que denotan idoneidad para un juez de la Corte Suprema”, señaló Tagliaferri.

15:18 | Rechazaron un pedido para tratar Ficha Limpia

Fue el senador salteño por Cambio Federal, Juan Carlos Moreno, quien en la jornada de hoy presentó una moción de preferencia con el fin de tratar el proyecto de Ficha Limpia, que ya tiene dictamen de comisión.

Rechazaron el pedido para tratar Ficha Limpia la próxima semana.

"Dictamen ya tiene, es figar una preferencia para la próxima semana", solicitó. La idea del legislador era que se trate el miércoles 9 en el recinto. Sin embargo, la votación terminó con 33 votos en contra y 27 a favor. El bando kirchnerista se opuso rotundamente.

14:39 | Cuestionan a Milei por su discurso sobre Malvinas

Previo a debatir los pliegos de ambos jueces, algunos senadores realizaron homenajes. Eugenia Duré, por Tierra del Fuego, cuestionó el discurso del presidente Javier Milei por los 43 años desde la guerra en las islas Malvinas. “Es un presidente antipatria, probritánico y antiargentino", disparó.

"Milei tiene en su despacho la foto de Margaret Tatcher, la peor criminal. Dijo que se siente identificado con ella previo a ser presidente. Se puso de rodillas ante el país usurpador”, lo atacó y lo tildó de "cipayo", como lo calificó también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La senadora de Unidad Ciudadana también exhibió una serie de recortes de diarios cuyos títulos reflejaban la postura del jefe de Nación de reconocer la autodeterminación de los isleños, y pidió que se capacite a los tres poderes del Estado sobre la guerra.

Luego tomó la palabra el senador radical Pablo Blanco, quien se sumó a las críticas en torno a los dichos del presidente. “Tiró por la borda en siete minutos la postura argentina sobre Malvinas”, manifestó. Luego, refirió a una desaceleración en los diálogos por la causa Malvinas de las políticas internacionales de este Gobierno.

También anunció que presentó un proyecto para interpelar al canciller Gerardo Werthein, para acudir al Congreso y explicar cuáles son las políticas en defensa de los intereses de la soberanía argentina sobre Malvinas.

14:25 | Aceptan la renuncia de María Laura Izzo

Algunos senadores, como Alfredo De Angeli, Eduardo Vischi, entre otros, le enviaron palabras de apoyo a la secretaria administrativa de la Cámara, María Laura Izzo, que renuncia a su puesto.

Se trata de una de las figuras de mayor confianza de Villarruel. A lo largo de un mes, Victoria Villarruel perdió a dos de las mujeres fuertes de su equipo: Izzo y Claudia Rucci. Ambas habrían decidido dejar sus puestos por la avanzada de “los Villarruelines”, grupo de colaboradores de la vice que encabeza Juan Martín Donato.

Rucci había manifestado por redes que su renuncia se debía a “motivos personales”. En cuando a Izzo, habría comenzado a evaluar esta decisión en agosto del 2024 y se terminó de decidir cuando la titular del Senado le revocó la delegación de facultades, a principios de enero de este año.

14:17 | Villarruel aclaró por qué se ausentó en la sesión

A través de X, una vez iniciada la sesión la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, aclaró por qué se ausentó en la jornada de este jueves: "Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia".

Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 3, 2025

"Por lo cual, la sesión del Senado donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de un año será conducida por el Presidente Provisional del Senado, el Senador Abdala. De esta forma lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional", redactó.

14:16 | Hay quorum

Ezequiel Atauche, jefe del bloque de La Libertad Avanza, no contó con el apoyo de sus aliados: el PRO y la UCR, para evitar el quorum. De hecho, le reprocharon al oficialismo nacional el uso de los decretos como herramienta para gobernar, ante esta "amenaza" por emitir un decreto y bajar la sesión.

Desde Unión por la Patria se habla de un rechazo profundo, aunque la mirada está puesta en lo que pase con los senadores que responden a sus gobernadores, ante las especulaciones de que más de uno está de acuerdo con la nominación de Lijo. Por parte del macrismo, Alfredo De Angeli ya había adelantado hace un mes atrás: "La mayoría de los integrantes del PRO vamos a ir en contra del juez Lijo, eso lo tenemos claro".

Si bien gran parte del radicalismo se ha manifestando en contra del decreto, no significa que vaya a haber una misma postura durante la votación. A priori, parecería que la mayoría de sus votos tenderán a la negativa. Luego, hay un senador que ha sido contundente en este debate: Francisco Paoltroni, ex miembro de La Libertad Avanza, quien no dudará en oponerse también.

Las grandes divisiones están en los bloques minoritarios, donde se encuentran divisiones ya sea por senadores a favor, en duda o con polémicas de por medio: Unidad Federal, Movimiento Neuquino, Juntos Somos Río Negro, Frente Renovador de la Concordia Social, Cambio Federal y Despierta Chubut.