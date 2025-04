Javier Milei es el “presidente favorito” de Donald Trump, según The New York Times

En medio de las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, un prestigioso diario de Estados Unidos asegura que Javier Milei es el “presidente favorito” de Donald Trump. Se trata de un artículo publicado por el The New York Times y firmado por el periodista Jack Nicas.

En el texto se remarca que el vínculo personal entre los dos mandatarios produce una mejora en la relación entre Argentina y el país norteamericano. Al respecto se indica que, luego de la orden de fijar aranceles a todos los países del mundo y el impacto global que eso generó, Trump decidió ir al estado de Florida y ver a Milei, en el marco de un evento donde premiarán al líder libertario. “Lo amo porque él ama a Trump”, dijo Trump de Milei en un discurso el año pasado. “Cualquiera que me quiera, me gusta”, agregó.

A su vez, se recuerda que el presidente argentino se acopló a una serie de medidas que viene adoptando el referente republicano, como la salida de la Organización Mundial de la Salud (OM) y el Acuerdo de París, y el voto que no rechaza la invasión rusa en Ucrania, en una clara señal de sintonía fina con la Casa Blanca.

“Cada vez que nos encontramos con el presidente Trump, él siempre lo dice: 'I like this guy', me gusta esta persona’”, dijo el canciller Gerardo Werthein, quien agregó. “Siempre dice: ‘Es MAGA como yo: Make Argentina Great Again’ (Hacer Argentina grande de nuevo)”.

Sin embargo, en la nota, el reportero marca que en la Casa Blanca sigue haciendo ruido que Milei mantenga el vínculo comercial con China, siendo un condicionante para profundizar el buen momento con Trump. Sobre la publicación, Milei escribió en sus redes sociales: “Fenómeno Barrial” y amplió: “Lo que nunca entendieron ni van a entender jamás los mandriles...VLLC!”.

“PD: el detector de imbéciles explota cuando aparecen los opinadores que critican mis discursos en Davos. En el fondo no se bancan que les muestren que han vivido equivocados sin tener pensamiento crítico”, añadió el libertario.

Ante al arancel "mínimo" que fijó Estados Unidos con Argentina, el presidente argentino posteó el miércoles en redes sociales un tema musical de Queen y publicó: "Friends will be Friends... TMAP. VLLC!". "Los amigos serán amigos" es la traducción. Se trata de un mensaje referido a la relación del mandatario con Trump, lo que es leído en el Ejecutivo como una demostración de que el país evita un impacto menor, en medio del combate comercial global que apuesta la Casa Blanca.