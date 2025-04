La Justicia rechazó la cautelar que buscaba frenar la suba del Impuesto Automotor

La Justicia mendocina rechazó la medida cautelar impulsada por el Partido Verde con el objetivo de frenar el último incremento del Impuesto Automotor y decidió avanzar en la resolución del recurso de amparo que exigía recalcular el tributo.

Hace un mes, dirigentes del Partido Verde presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar que buscaba frenar el incremento del Impuesto Automotor. Pretendían que la Justicia ordene al Gobierno de Mendoza recalcular el monto del tributo tomando como referencia el valor del vehículo informado por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), en lugar de tomar los datos de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), cuyos valores para los rodados es más elevado.

El punto de conflicto fue que los valores de ACARA son más elevados que los de la DNRPA, lo que se tradujo en una suba del impuesto mayor a la inflación anual del 2024. Las autoridades provinciales explicaron que la tabla que se venía tomando históricamente dejó de actualizarse en agosto del año pasado y que por lo tanto tenía valores viejos y había modelos de vehículos que no figuraban. A la vez, resaltaron que la Ley Impositiva 2025 ya contemplaba la posibilidad de cambiar la base de cálculo.

La demanda judicial había sido impulsada por el senador provincial Dugar Chappel, el diputado provincial Emanuel Fugazzotto y el concejal de Capital Ricardo García, con el patrocinio del abogado Bruno Giambastiani.

Sostuvieron que sus vehículos se encuentran incluidos en el registro de la DNRPA y que existe un peligro en la demora de resolución de la demanda, con la posibilidad que sean inhibidos por falta de pago, y ver aumentada su deuda por intereses moratorios y punitorios en caso de no pagar el valor del impuesto que considera mal liquidado. Por eso solicitan que se haga lugar a la cautelar para frenar el aumento de este impuesto patrimonial.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 12 resolvió en las últimas horas rechazar la medida precautoria solicitada y notificó que procederá a resolver la cuestión de fondo respecto a las pruebas ofrecidas por las partes.

Respecto de la medida precautoria, el tribunal fundamentó que los demandantes no explicaron que exista “una posible falta de recursos que no les permita esperar hasta la sentencia definitiva”. Indica que “ni siquiera se insinúan los ingresos y/o recursos con que cuentan, ni se aclara ni se prueba en forma alguna en qué consistiría el estado de vulnerabilidad en el cual sostienen se encontrarían, en particular a los efectos de una precautoria en un proceso de amparo”.

A su vez, argumentó que “emitir una orden cautelar en este momento y en estas condiciones, no equilibraría a mi criterio el calibre de los valores que se pretende tutelar, cuando la vía de amparo (que el propio actor eligió) asegura en cuanto tal sin una dilación irrazonablemente mayor la posibilidad de hacer lugar al objeto peticionado (de resultar procedente)”.

En base a estos fundamentos es que el Juzgado Civil Nº 12 decidió rechazar la medida precautoria y avanzar con la resolución respecto de las pruebas ofrecidas por los dirigentes del Partido Verde y por el Gobierno de Mendoza.