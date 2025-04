¿Habrá reforma constitucional en Mendoza? La postura del Gobierno de Alfredo Cornejo

La provincia de Santa Fe eligió el pasado 14 de abril a los convencionales que redactarán una nueva Constitución. Esta decisión política volvió a instalar el debate en Mendoza sobre la necesidad de la reforma de la Carta Magna sancionada en 1916. El Gobierno provincial no le cierra la puerta a la posibilidad de que durante la gestión de Alfredo Cornejo se avance con un intento de actualización, pero aseguran que hoy por hoy esa iniciativa "no está en carpeta".

Semanas atrás Cornejo hizo referencia al proceso constitucional que lleva adelante Santa Fe y remarcó que se establecería la posibilidad de reelección del gobernador, quedando solo Mendoza como la única provincia que limita constitucionalmente un segundo mandato consecutivo para el mandatario provincial. A su vez, también habló de la necesidad de avanzar con la autonomía municipal en una eventual reforma de la carta magna mendocina, algo que reclaman algunos intendentes.

Sin embargo, en el Gobierno provincial afirman que el proyecto de modificar la Constitución local no está en carpeta por el momento y aseguran que es indispensable consensuar los temas a tratar y evitar que la discusión entre en un terreno de chicanas políticas.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, habló en la antesala del discurso que dará el gobernador en la apertura de sesiones del 1 de mayo. En ese sentido, el funcionario sostuvo que “el año legislativamente comienza a partir del 1º de mayo, y eso también es una deuda que tenemos en la reforma de la Constitución, para poder aggiornarnos con el inicio de sesiones”.

Consultado sobre la posibilidad de que avance una reforma constitucional en Mendoza, Mema sostuvo que “tenemos primero que encontrar los consensos sobre qué temas tratar”. “Hoy estamos viendo como en Santa Fe, que utilizó la elección de medio término para elegir convencionales constituyentes, están encarando una reforma de la constitución. Pero me parece que tenemos que dejar de lado algunas idas y vueltas”, indicó.

El último intento de reforma constitucional que tuvo Mendoza fue durante la gobernación de Rodolfo Suarez. A mediados del 2020, durante su primer año de gestión, el dirigente radical presentó un proyecto de modificación de la Carta Magna que planteaba entre distintos temas una Legislatura unicameral, la autonomía municipal y el equilibrio fiscal como rango constitucional. Sin embargo, esa iniciativa naufragó en la Legislatura ante la negativa de la oposición, principalmente del peronismo, de avanzar con la propuesta oficialista.

El ministro destacó que la carta magna mendocina “es muy buena”, más allá de que esté vigente desde hace más de 100 años y resaltó que Mendoza mantiene una importante institucionalidad.

“Siempre es un buen momento para debatirlo, pero tenemos que fijarnos cuáles son los temas, hablarlos seriamente y poder tener un diálogo constructivo. Mientras eso no pase, no podemos correr el riesgo de que esto caiga en chicanas políticas e idas y vueltas y en conversaciones que están más conectadas con la coyuntura y no con el desarrollo institucional que tiene que tener la provincia”, expresó Mema.

De todas maneras, el funcionario provincial aseguró que el tema “hoy no lo tenemos en carpeta”, aunque indicó que “si surge desde el lugar del consenso, desde poder buscar una discusión muy por encima de la coyuntura, siempre estamos dispuestos”.