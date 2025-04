Milei recargado contra el periodismo: "Mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos"

El presidente Javier Milei retomó su confrontación con el periodismo tras su viaje a Roma, donde participó de las exequias del papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Esta vez, la polémica surgió por un reporte sobre su llegada tarde a la despedida a cajón abierto del Pontífice, que se realizó el pasado viernes.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Milei no tardó en arremeter contra los medios. "En definitiva, vale la reflexión twittera: La gente no odia lo suficiente a los ‘periodistas’", expresó el mandatario, citando un post del periodista Marcelo Bonelli, quien había publicado una encuesta sobre el horario de llegada del presidente a la ceremonia.

La crítica no se limitó a un comentario aislado. En plena madrugada, cuando el reloj marcaba las 6 de la mañana, Milei amplió su ofensiva: "Siempre peleado con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente", remarcó, descalificando a Bonelli en particular.

Sin embargo, la respuesta presidencial no terminó ahí. A las 7:50 AM, el avión presidencial, el ARG 01, aterrizó en Aeroparque, poniendo en evidencia que la hora de llegada del mandatario a la capital argentina era precisamente la que se había informado.

Horas más tarde, el mandatario continúo con sus ataques en X. "El periodismo político, EN GENERAL, se convirtió en una mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos de peluquería propios de un ejército de mitómanos". lanzó desde su cuenta en la red social.

REFLEXIÓN

El periodismo político, EN GENERAL, se convirtió en una mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos de peluquería propios de un ejército de mitómanos.

Fin. — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2025

El presidente viene criticando duramente a los medios de comunicación que lo critican. De hecho, durante su estadía en Roma, el líder libertario lanzó duras frases contra varios periodistas argentinos que cuestionaron su retraso en el último adiós al papa Francisco. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron la presencia del Ejecutivo argentino se desarrolló tal como estaba estipulado.