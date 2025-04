Milei evita cruzarse con Macri y envía a Adorni a la cena de la Fundación Libertad: “Es un evento macrista”

El presidente Javier Milei se ausentará este lunes por la noche de la cena que organiza todos los años la Fundación Libertad, un evento que reúne a dirigentes políticos, empresarios, intelectuales y referentes del pensamiento liberal de la región.

A diferencia del año pasado, el mandatario declinó la oferta por “razones de agenda” referidas a su viaje al Vaticano, con motivo del funeral del papa Francisco. Sin embargo, el jefe de Estado llegará el domingo y el mismo mediodía encabezará la entrega de una condecoración a “su ídolo”, el economista Jesús Huerta de Soto, en Casa Rosada.

El principal motivo del faltazo del líder libertario obedece a la presencia de Mauricio Macri, con quien ya mantiene formalmente un enfrentamiento, luego de meses de desencuentros entre el líder del PRO con Karina Milei y Santiago Caputo. Los cuestionamientos a la gestión por parte del expresidente y la reciente acusación de que hay dirigentes de su espacio que “fueron comprados” por La Libertad Avanza, hizo que el propio Milei saliera a cruzarlo y expresara: “Que muestre las facturas”.

En Balcarce 50 indican que la cumbre, organizada por el diputado de PRO, Alejandro Bongiovanni, siempre significó “un evento macrista de toda la vida”. El año pasado asistió porque su relación con Macri era muy buena y se veían seguido “a comer milanesas en la Quinta de Olivos”. A partir de las diferencias expuestas por la presunta convergencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, el presidente prefiere no mantener ningún tipo de contacto y enviará al vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni.

El portavoz, de igual modo, buscó poner condiciones. Pretende hablar en el evento y “tener un ámbito favorable”, sin tener que sufrir ningún contratiempo con referentes del PRO o algún “econochanta” que se pueda cruzar. Es común que el Gobierno decida con antelación si le prohíbe la entrada de algún economista que no es del paladar de Milei. O logran que no sea invitado o directamente el mandatario no va. Pretende que ocurra algo parecido con Adorni, quien viajó con el jefe de Estado al Vaticano y se mostró con él en otro reconocimiento a Huerta de Soto.

En la cena asistirán otros referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo, quien promueve la alianza con LLA, y la candidata y rival de Adorni, Silvia Lospennato. También acudirá Ramiro Marra, expulsado del partido libertario por Karina Milei y quien amenaza con sacarle votos claves del vocero. Estará el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, quien homenajeará, junto a Macri, al escritor Mario Vargas Llosa.

Que pasó con Milei en la última cena de la Fundación Libertad

La aparición de Javier Milei en la Fundación Libertad

El año pasado Milei fue el principal orador y habló al término de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou. Elogió, por entonces, a la ministra Patricia Bullrich, a su par de Economía, Luis Caputo, y a Federico Sturzenegger, quien luego asumiría como ministro de Desregulación.

En ese momento, abrazó a Macri y ponderó su gestión. A su vez, se refirió al tratamiento de la Ley Bases, que venía con complicaciones en el Congreso.

“La economía va a subir como pedo de buzo”, aseguraba Milei, quien calificó de soviético al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y habló del conflicto con las universidades: “Usan causas nobles para desestabilizar a un Gobierno, porque saben que pierden y no vuelven más”.

“El gobierno delincuente que nos precedió emitió 28 puntos del PBI, manga de chorros. De esos 28, en el último año emitieron 13 puntos. Nos dejaron implícita una multiplicación de precios por cinco veces. Y un Banco Central quebrado. Nos dejaron sobrantes monetarios. Nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético que está en la provincia, decía que era una exageración”, manifestó.

Pocos minutos después apuntó contra los economistas. “Los que dicen que había atraso cambiario, son los mismos que pedían el dólar a 600?", dijo el líder libertario, quien agregó: “Decían ‘es imposible el déficit cero’”.

Milei cuestionó sin nombrarlo al economista Carlos Melconian. “Pero qué quieren que les diga, si había uno que decía dolarizar. Si no hay fideo y no hay tuco, fideos con tuco. Se equivocó”, dijo mientras parodiaba al analista de la Fundación Mediterránea.