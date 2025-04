Ficha Limpia: el Gobierno pone en duda que estén los votos y cree que el PRO busca capitalizarlo

Por la muerte del papa Francisco se postergó toda la actividad parlamentaria, en ambas cámaras. Tanto diputados como senadores hicieron sesiones en homenaje y pospusieron para las próximas sesiones temas importantes como las interpelaciones por el caso $LIBRA o Ficha Limpia.

En la última reunión de labor, los presidentes de bloque de la Cámara Alta definieron programar la sesión para el 7 de mayo. Además de Ficha Limpia, también se tratarán los pliegos de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, respectivamente. También se contemplará la votación para ratificar a las autoridades del Senado.

No se dispuso tratar estos expedientes la próxima semana a raíz de que el jueves es feriado, por el Día del Trabajador, y el viernes es feriado "puente" por fines turísticos.

Senadores oficialistas afirman “estar cerca” de los votos para aprobar Ficha Limpia, que viene con media sanción de Diputados. Por su parte, hay legisladores dialoguistas que aseguran que el Ejecutivo ya cuenta con 38 votos, siendo uno más del necesario. La única certeza es que el peronismo promete ir abroquelado para evitar que prospere el proyecto que, según el bloque K, "busca proscribirla a Cristina".

Más allá al poroteo, distintas fuentes de la oposición aseguraron a MDZ que durante esa reunión de senadores el titular del bloque libertario, Ezequiel Atauche, se mostró en contra de tratarlo en dos semanas y prefirió que se debata más adelante porque, supuestamente, la aprobación del proyecto podía beneficiar al PRO y en especial a la diputada Silvia Lospennato, quien encabeza la lista de candidatos a legisladores porteños, ya que fue una de las principales impulsoras del proyecto. Sin embargo, desde el entorno del senador jujeño negaron que haya existido ese planteo.

Esa versión de la oposición se asemeja con lo que señalan altas fuentes de la Casa Rosada. “No están los votos, faltan al menos cinco. Nuestra idea no es apresurarnos con Ficha Limpia para evitar que se caiga”, indicó un importante alfil de Milei, en diálogo con MDZ.

“El PRO está forzando una sesión para perder y llorar con que no hay Ficha Limpia y hacer campaña con eso. Tienen que estar dadas las condiciones y vemos complejo que se haga el 7 de mayo”, advirtió esta fuente, con trascendencia en los despachos oficiales.

El debate sobre “el número” de votos a favor forma parte de las especulaciones. Si bien se pueden contabilizar los votos de La Libertad Avanza, PRO, UCR (a determinar si es por unanimidad), Cambio Federal, Despierta Chubut, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos Somos Río Negro, el monobloque de Francisco Paoltroni, Por Santa Cruz, Movimiento Neuquino y Unidad Federal, no hay pronunciamientos públicos de todos estos espacios. A pesar que son bloques que vienen jugando en tándem con la gestión libertaria, no deja de ser un terreno fangoso y variable, tal como está pasando en la Cámara Baja, donde fluctúan los respaldos dialoguistas.

Al respecto, el bloque de los santacruceños sembró dudas sobre la intención del Gobierno de querer aprobar Ficha Limpia. Mediante un comunicado, el bloque de los senadores Gadano y Carambia señaló: “Lo van a dilatar lo más que puedan porque es el mismo oficialismo el que no quiere su aprobación”.

“Me parece importante destacar que el martes pasado, previo a la sesión de Ficha Limpia, junto a mi compañero de bloque, el senador José María Carambia, presentamos una nota para saber y conocer más detalles del horario y otros pormenores, ya que garantizaríamos el quórum. Por otras cuestiones que aún desconocemos, la sesión no se llevó a cabo. ¿De qué desinterés nos hablan? ¿Por qué nos endosan una determinación que no concuerda con nuestro pensamiento? ¿De dónde salen esas versiones? Si indagan más, llegarían a otras conclusiones. ¿O acaso no es nuestro gobernador quien le ganó a un kirchnerismo “imbatible” en las elecciones de nuestra provincia?”, concluyeron.

El proyecto de Ficha Limpia, que fue presentado por el Gobierno pero cuenta con la base de la iniciativa del macrismo, impide que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia, pero esa condena debe ser confirmada antes del cierre de los padrones electorales. Si se aprobara, Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata en estas elecciones legislativas a nivel nacional, pero sí podría postularse a legisladora bonaerense, salvo que se apruebe otro expediente parecido en la Provincia.