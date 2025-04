Sturzenegger expuso en el FMI y destacó la desregulación y el superávit como claves del modelo de Javier Milei

En el marco de la visita del equipo económico de Luis Caputo a Washington, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger expuso en un seminario organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Debate on the Global Economy: Growth and Resilience in an Uncertain World" (Debate sobre la Economía Mundial: crecimiento y resistencia en un mundo incierto), fue el nombre de la jornada en la que disertó el ministro libertario, en un panel junto a Kristalina Georgieva, directora del organismo.

Sturzenegger habló sobre el programa económico que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei en la Argentina. Durante el evento, destacó los efectos positivos de la desregulación y el superávit fiscal para la economía, a la vez que se mostró esperanzado por las negociaciones comerciales con Estados Unidos, con el objetivo de reducir los aranceles entre ambos países. Por su parte, Georgieva destacó el trabajo del primer mandatario argentino en materia de política económica.

La titular del FMI junto al ministro de Desregulación libertario.

Entre los otros participantes del evento estuvieron Rachel Reeves, ministra de Hacienda del Reino Unido; Jörg Kukies, Ministro Federal de Finanzas de Alemania y Kristin Forbes, profesora del MIT. Todos fueron moderados por Sara Eisen, periodista de CNBC.

Gira por Estados Unidos del equipo económico del Gobierno.

A su vez, el ministro Sturzenegger participó el miércoles en Washington de una conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto lan Goldfajn, presidente del BID, quien elogió el trabajo de Javier Milei y del ministro de Desregulación argentino.