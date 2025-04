Senadores se mostraron unidos por Francisco y por el aumento de sus dietas

Por unanimidad, los senadores decidieron postergar toda la actividad parlamentaria prevista para esta semana, en sintonía con Diputados, en señal de respeto por la conmoción mundial por el fallecimiento por el Papa Francisco.

Por esta razón, postergaron la sesión por Ficha Limpia, que pasará al 7 de mayo, día que también se tratarán los pliegos de los embajadores argentinos en Estados Unidos y España, Alejandro Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia, respectivamente. También se contemplará la votación para ratificar a las autoridades del Senado.

Para reconocerlo al sumo pontífice argentino, se realizó este jueves una sesión en homenaje, donde abundaron los puntos de acuerdo entre todos los bloques, a diferencia de la tradicional grieta en cada discusión de coyuntura.

El otro gran tema que coincidieron hoy, como en las últimas semanas, fue el desinterés por avanzar en algún proyecto que prevea congelar sus dietas, tal como se había deslizado inicialmente cuando caducó una resolución que desenganchaba las dietas de la paritaria del personal parlamentario.

Si bien hubo planteos particulares de algunos senadores rechazando este incremento, fue solo discursivo. No pueden negarse al aumento, salvo que lo perciban y lo donen, anuncio que, por ahora, no existió. Tampoco presentaron un proyecto que pueda comprometer al resto de sus pares.

Ya hubo dos sesiones y distintas reuniones de labor, donde los presidentes de bloque omitieron el asunto. El área de liquidaciones de la Cámara Alta ya hizo su trabajo y en los primeros días de mayo los senadores percibirán $8,9 millones en bruto. Desde mayo pasado, ya cobraban $7 millones en bruto. Algunos senadores consultados por MDZ indican que en neto están cobrando “cerca de $5.600.000”.

Al respecto, el senador peronista, José Mayans, dijo esta mañana: "Nosotros habíamos presentado el proyecto de unificación salarial de todos los poderes. Bueno, hasta ahora no lo tuvimos. Y obviamente que acá hay un sistema y un escalafón y está regido por eso. Simplemente por eso se postergó varias veces. Hasta ahora no hubo tratamiento del proyecto. Nosotros presentamos que el tema de unificación salarial no dio culpa de nadie. Hasta ahora no se trató el tema de unificación porque es un tema que al Poder Ejecutivo no le convence por el tema del Poder Judicial y de otras áreas del Estado"

Por su parte, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, expresó: "Eso es lo que está reglamentado. Es un tema que se conversa entre nosotros y veremos en el minuto 90 que es lo que se resuelve. Me parece que es un tema que está en el ámbito de los senadores exclusivamente. Nosotros votamos en contra. La libertad va a ser votada en contra, pero bueno tratamos de hacer lo que podemos dentro de un recinto de 72. Pero también entendemos y comprendemos y convivimos, motivo por el cual somos respetuosos de todas las voces en este sentido también".