Ramiro Marra: "La mayoría de los que consumen drogas en las calles de CABA no son de la Ciudad"

Después de meses de silencio tras su expulsión de La Libertad Avanza, Ramiro Marra busca renovar su banca como legislador porteño con una campaña donde busca evitar confrontar con el Gobierno de Javier Milei o su candidato, Manuel Adorni, en medio de la guerra fría que disputa contra quien ordenó su "ejecución": Karina Milei.

"Yo sigo en el mismo lugar ideológico", aseguró Marra en una entrevista con MDZ, donde en todo momento remarcó su voluntad de no "personalizar la discusión" ni expresarse sobre sus antiguos compañeros de partido. "Me gusta encontrar las diferencias con el kirchnerismo, no con Adorni, porque seguramente con él vamos a trabajar juntos en el desarrollo de las soluciones que estoy proponiendo", subrayó el candidato de la UCeDe, cuya lista lleva el nombre de Libertad y Orden.

En ese marco, la campaña del exlibertario se volcó hacia la seguridad y en la promesa de "políticas de tolerancia cero" contra la problemática que él denomina como "los fisuras". "Cuando hay personas consumiendo paco y alcohol de manera desmedida en la vía pública, estamos en peligro todos", advirtió el legislador porteño, cuya principal propuesta es "prohibir dormitar en la vía pública". "Quien no respete esta norma tendrá que ser detenido", sentenció.

- Imaginate que viene alguien que en 2021 votó a La Libertad Avanza, en 2023 también, y ahora en 2025 quiere votar a un representante de las ideas del presidente Javier Milei y no entiende dónde estás parado hoy respecto al Gobierno y a su candidato, Manuel Adorni. ¿Qué le decís?

- Hay que destacar que Javier Milei nunca se atribuyó sus ideas como propias, sino que siempre planteó que son las ideas de la libertad, y nombró muchos autores de donde él había logrado llegar a esas ideas. Tengo la suerte de que tengo el mismo espectro ideológico que él y por eso fundamos La Libertad Avanza, un espacio con una ideología más que clara, luego de mucho tiempo que no pasaba en la Argentina. Yo sigo en el mismo lugar ideológico, eso es lo más valioso de todo.

-El motivo oficial que dieron cuando se anunció tu salida, el mismo al que hizo referencia el presidente, fueron las diferencias entre vos y el espacio durante una votación en la Legislatura porteña por un aumento de impuestos incluido en el presupuesto porteño.

- Eso no fue cierto. No hubo un aumento de impuestos. Al revés, fue una rebaja de gastos. Se puede ver la sesión de ese día y ver lo nerviosos que se pusieron los kirchneristas en base a lo que había logrado en la discusión legislativa.

- ¿Por qué entonces la versión fue que avalaste una suba de impuestos?

- No lo sé, se lo tenés que preguntar a los que dijeron eso. Yo no puedo dar información sobre cosas de terceros. Está todo demostrado en términos técnicos cómo fue todo el arreglo de la cuestión que pasa con una inflación del más del 100% que sufrimos en la Argentina por culpa del kirchnerismo.

Luego de su expulsión de La Libertad Avanza, Ramiro Marra aseguró que "sigue en el mismo lugar ideológico". Foto: Agustín Tubio/MDZ.

- Siempre has ratificado tu apoyo hacia el Gobierno y Javier Milei. Esa situación se repite en otras figuras que fueron marginadas o separadas de La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que observás en esa dinámica donde tenés figuras que dicen apoyar completamente al presidente pero no pueden continuar dentro del espacio?

- Son decisiones personales de cada dirigente político. Yo lo que hago es defender un modelo de país desde una ideología que es el liberalismo, defender lo que creo que es correcto y a partir de ahí tomo mis posturas. Te vuelvo a repetir, no puedo hablar en nombre de terceros porque no me no me corresponde. Si hay algo que aprendí en este pequeño recorrido político que tuve es que no hay que personalizar la política, sino que hay que discutir soluciones.

- Sin entrar en nombres, ¿no encontrás algo llamativo en esas dinámicas que se producen dentro del partido que ayudaste a fundar?

- Lo más valioso no está en las discusiones político partidarias, sino en un movimiento que resurgió en la Argentina, que es el de todos los argentinos que bancan un modelo liberal, un modelo de respeto a la propiedad privada, un rumbo de país que ha tomado el Gobierno con políticas económicas y políticas públicas que hay que celebrar. Las discusiones políticas de políticos no son lo mío. Por eso en todas las entrevistas que me están dando no estoy entrando en esa discusión.

- ¿Viste los carteles que aparecieron en la ciudad que dicen Karina o Marra, tu voto lo define? ¿Tenés idea de dónde vienen?

- No tengo la información. Me llamaron mucho la atención.

Los carteles que aparecieron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires con el lema "Karina o Marra".

-¿Y qué opinas de esa discusión que se plantea? Saliendo de tu caso personal, ¿se puede ser mileista y antikarinista a la vez?

- Lo que más hay que destacar del presidente es que nunca construyó el mileismo, reconstruyó el liberalismo. A partir de ahí es que estoy insistiendo con este concepto de despersonalizar la política, habiendo aprendido de un presidente que, como principal referente de la Argentina de las ideas de la libertad, puso las ideas por arriba de él, cosa que no hizo el kirchnerismo.

- ¿Son separables las ideas de Javier Milei que las de Karina?

- Las ideas de Karina entiendo que son las mismas que la de Javier. Lo que pasa es que los medios periodísticos y la discusión política en general muchas veces se centra en nombres propios. Yo ahora estoy centrando en soluciones e ideas. No estoy para discutir o buscar diferencias con los que piensan similar a mí, porque si no después va a ser imposible llegar a los acuerdos necesarios para implementar las soluciones a través de leyes que estoy planteando.

Karina Milei, la "dueña de la guillotina" que decidió la salida de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, según contó el presidente Javier Milei.

- En términos de ideas, ¿cuáles son hoy esas ideas que diferencian tu lista de la de Manuel Adorni, que es el candidato de La Libertad Avanza en la Capital Federal?

- Me gusta encontrar las diferencias con el kirchnerismo, no con Manuel, porque seguramente con él vamos a trabajar juntos en el desarrollo de las soluciones que estoy proponiendo, como en terminar con lo que conocemos como fisuras.

- Está bien, pero el votante cuando vaya al cuarto oscuro se va a encontrar con ambos nombres. ¿Qué es lo que lo llevaría a ir por uno o por otro? Más allá de que después puedan colaborar, si van por dos listas separadas deben tener alguna diferencia en su pensamiento o en su forma de hacer política.

- Si tengo algún tipo de diferencia seguramente la solucionaremos en la Legislatura hablando y llegando un acuerdo, no con una cámara prendida y con un micrófono abierto, porque respeto a Manuel y no estoy acá para hacer declaraciones que después pueden generar malos entendidos con una persona que le tengo aprecio y que respeto.

- ¿Existió alguna conversación con Adorni para decidir centrarse en el debate de ideas y evitar conflictos?

- Mis conversaciones o no conversaciones privadas las dejo en ese ámbito porque no son solamente mías. Directamente no hago eco a esas preguntas porque si no tengo que responder por muchas personas que no me corresponde.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el elegido para encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

- Se ha planteado que tu candidatura puede ser una dificultad para La Libertad Avanza en términos de votos, ¿Hubo alguna conversación o pedido de que no participaras en la elección?

- Yo me enfoqué en el tiempo que estuve en silencio en reflexionar de cómo quería ser como dirigente político. Una de las cosas que aprendí es que cuando se prende una cámara, ser respetuoso y ser una persona considerada, no solo con los periodistas, sino también con dirigentes que sé que voy a poder construir una relación de mediano, corto y largo plazo.

- Te llevo a tu lista. En estas elecciones te acompañan nombres que no son tan conocidos para el público general. ¿Qué podés contarnos de ellos?

- Gracias por darme esta posibilidad, porque uno de los proyectos que presenté es ir en contra de las listas sábanas. Terminamos con la boleta de papel y las primarias. Es importante pasar al siguiente nivel de democracia transparente, que es conocer a los candidatos, que lamentablemente en la mayoría de los espacios no son gente conocida. A mí me acompaña gente joven, profesional, que se preparó para el cargo y que está desde el primer momento en el movimiento que fundamos con Javier Milei. Son jóvenes que están convencidos de que hay que solucionar los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Estoy apostando a la renovación de dirigentes políticos.

- ¿Podés contar quiénes son?

- Están Nabila Michitte y Eduardo Del Piano, politólogos jóvenes que estuvieron desde el día uno. Estuvieron en Plaza Holanda, el Luna Park. Trabajaron arduamente, se prepararon en términos legislativos para poder llevar las discusiones, tienen experiencias en el sector privado, estudiaron, están totalmente convencidos de este proyecto.

- Uno de los focos de tu campaña tiene que ver con las personas que están viviendo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Podrías explicar cuál es tu propuesta?

- Lamentablemente vimos como un fisura mató a un hombre y a una mujer en las últimas horas. Eso es lo que me preocupa, el bienestar de los ciudadanos de bien. Cuando vemos que hay personas que no están en condiciones de estar en la vía pública, que están consumiendo paco y alcohol de manera desmedida, estamos en peligro todos. Ellos también. Por eso tenemos que terminar de solucionar este flagelo. Vemos el crecimiento exponencial que tuvo después de la pandemia la cantidad de gente que está quebrada en términos de salud y pone en riesgo al resto de los ciudadanos en la vía pública. Por eso las políticas que vamos a proponer en la Legislatura son de tolerancia cero, para que no haya más Mariano Barbieri, el joven que mataron en Palermo que tenía un hijo de tres meses.

- Vos sos legislador porteño desde 2021, ¿Por qué encarar este proyecto ahora y no antes?

- Cuando yo me presenté en el 2021, la prioridad era solucionar el problema de los piquetes. Lo logré. Lamentablemente, la agenda pública muchas veces no da lugar para hablar de los temas de la ciudad. Soy el primero que está hablando de esto y eso es lo más valioso. Me meto en un tema sensible, en un tema que muchos dirigentes políticos deciden mirar para otro lado. Yo me involucro con el problema.

- ¿Te parece que la situación ha empeorado en el último tiempo?

- Por supuesto. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, tanto públicas como de organizaciones privadas, que demuestran el sistema pésimo que estamos viviendo en base a la cantidad de fisuras que están drogados en la calle. Se empezó a acelerar a partir de la cuarentena y llegamos a esta situación que ya no la podemos dejar pasar.

- ¿Cómo evaluás las políticas a nivel nacional en términos de si mejoran o no la cantidad de personas en situación de indigencia?

- La pobreza bajó. No son las políticas nacionales donde está el problema. Lo que hice en todo este proceso de meterme en la política pública y trabajarla es hablar con las fuerzas de seguridad para que me expliquen qué es lo que estaba pasando. Me dicen que no tienen las normas suficientes para solucionar este flagelo.

- ¿Cuáles son tus propuestas concretas?

- Vamos a poner en el Código Contravencional que esté prohibido dormitar en la vía pública. La persona que no respete esta norma tendrá que ser detenido.

- ¿Por qué creés que una persona termina viviendo en la calle?

- En ningún momento hablé de personas viviendo en la calle. Hablé de gente que está drogada y borracha. Si una persona está consumiendo drogas en la calle, queda tirado y no puede volver a su hogar, hay que hacerlo volver. La mayoría de las personas que están consumiendo drogas en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle, no son de la ciudad.

- ¿Por qué lo decís?

- Un tema estadístico. Se hicieron las preguntas, '¿Cuál es tu hogar? No vivo acá, vivo en la provincia Buenos Aires'. Se quedan postrados en la puerta de nuestras casas porque no pueden volver a sus hogares, porque creen que la calle es un lugar para drogarse, para consumir paco. Es muy sensible el tema. Por eso hay que atacarlo y hay que investigar, meterse y no generalizar, porque yo no estoy hablando de una familia que tiene la triste situación de estar en la calle. Ahí hay que atenderlos y llevarlos a un centro asistencial, que hay tantos públicos como privados.

- ¿Estás pensando en alguna campaña para aumentar las políticas de prevención de consumo problemático?

- Por supuesto que hay que acompañarlos en todo el proceso, pero acompañarlos, no dejarlos tirados en la calle. Hay que llevarlos a un hospital, o a un centro de salud mental. Hay que trabajar sobre la Ley de salud mental. Lo que no podemos hacer es justificar su enfermedad para dejarlos tirados en la calle porque es un peligro para ellos y para todos nosotros.

