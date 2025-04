Marcha de los jubilados: sindicatos y movimientos sociales se suman para marchar contra el Gobierno

El duelo nacional por la muerte del papa Francisco levantó la agenda política de la semana, pero no la marcha de los jubilados, que se desarrollará como todos los miércoles con la compañía de movimientos sociales, piqueteros y sindicatos. La jornada incluirá una movilización desde Plaza Congreso a la Plaza de Mayo y se prevé la aplicación del protocolo antipiquetes.

La nueva protesta contra la gestión de Javier Milei y en reclamo por una mejora en los haberes jubilatorios será una previa de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador.

En ese marco, la convocatoria para este miércoles comenzará a las 15 en la Plaza del Congreso y además de los jubilados que se movilizan habitualmente contará con la presencia de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que incluye espacios como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, entre otros.

"Acompañamos a los jubilados y jubiladas de Congreso a Plaza de Mayo, en honor al legado del Papa Francisco", fue el mensaje que difundió en sus redes el sindicato de trabajadores informales , que no movilizará toda su estructura sino que enviará una delegación para acompañar el reclamo.

Lo mismo hará la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), al igual que los movimientos piqueteros de izquierda como el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Se prevé que las columnas lleguen a las 16 a la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central donde hablarán representantes de los jubilados.

"Algunas organizaciones discutieron si hacer la marcha o no por el duelo nacional, pero con corrección, la inmensa mayoría entendió que el reclamo es justo y que el duelo no interfiere en este tipo de reclamos y es correcto hacerlo", explicó a MDZ el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano, y agregó: "El Gobierno tiene que dejar que la marcha se realice pacíficamente, no va a haber ningún tipo de disturbio. Quienes los hacen son los policías".

Al igual que sucedió en la última marcha del miércoles pasado, el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Patricia Bullrich hará cumplir el protocolo antipiquetes en coordinación con la Policía de la Ciudad. La anterior movilización derivó en algunos incidentes cuando la Policía Federal dispersó con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que intentó cortar la esquina de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia.

La intervención de las fuerzas provocó algunas heridas entre los manifestantes y hubo detenidos, antes de que los efectivos escoltaran al resto de la protesta hacia la vereda con el objetivo de liberar el tránsito.

Además de la convocatoria habitual, en paralelo la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) llamó a realizar un paro nacional este miércoles e invitó a sus agremiados a sumarse a la protesta en el Congreso. También se manifestarán agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad, en reclamo por los múltiples recortes que enfrenta el sector.