Con fuerte apoyo de Milei, Adorni diseña su plan de campaña tras su regreso de Roma

La muerte del papa Francisco provocó un alto al fuego total en la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, volverá al ruedo este lunes tras su regreso del funeral del sumo pontífice en Roma con el objetivo de capturar el voto esquivo de aquellos que aún no lo asocian con la figura de Javier Milei. Para ello, el portavoz contará con un sólido apoyo del presidente.

"Increíblemente hay una parte del electorado que no compatibiliza a Adorni con Milei", revelaron a MDZ en los pasillos de Balcarce 50, y agregaron: "No a todo el mundo le quedó claro que (Ramiro) Marra no es La Libertad Avanza". En ese sentido, el votante donde buscará focalizar la campaña del vocero es la franja de adultos mayores, poco informados, que no siguen el día a día de la rosca política y, por ejemplo, no está al tanto de que el excandidato a jefe de Gobierno porteño fue expulsado de la tropa libertaria a principios de este año.

Tras una larga guerra fría con la secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, Marra fue eyectado del espacio que ayudó a fundar y finalmente decidió competir en estas elecciones legislativas bajo el sello de la UCeDe, con un discurso de alineamiento total con el Gobierno nacional y la figura de Javier Milei.

Apoyado en un discurso de no confrontación con el Gobierno nacional, Ramiro Marra compite con Manuel Adorni por el voto libertario en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la potencial amenaza de fuga de votos propios, todo el Gobierno, incluido el presidente, salió a impulsar la campaña "Adorni es Milei", para no dejar lugar a dudas de que el candidato del persidente es quien se para todas las semanas detrás del atril en la Casa Rosada.

En ese contexto, un alto funcionario del Ejecutivo le aseguró a MDZ que los cálculos electorales que se manejan por estas horas en Balcarce 50 anuncian un empate técnico por el primer lugar entre Adorni y el candidato de Unión por la Patria -Es Ahora Buenos Aires- Leandro Santoro. Así, ambos candidatos hoy totalizarían un tercio de los votos cada uno.

Para la fuente consultada, el tercer lugar de la elección se lo disputarían la candidata del oficialismo, Silvia Lospennato y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, entre un 14% y un 12%, mientras que Ramiro Marra, que hoy se presenta con el sello de la UCeDe, rondaría el 3%.

"Adorni es Milei", fue la campaña impulsada por La Libertad Avanza para consolidar el voto propio.

Sin embargo, cerca del exLa Libertad Avanza advierten que sus mediciones lo ubican alrededor de los 10 puntos. Sea como fuere, en una elección tan fragmentada como esta donde compiten 17 candidatos diferentes que compiten por un mismo electorado, cualquier sangría de votos podría significar la diferencia entre el triunfo y la derrota.

Es por eso que el vocero presidencial, que puso como condición para ser candidato ser su propio jefe de campaña, ya tiene programado una serie de actividades luego de su regreso de Roma, donde viajará este jueves junto a la comitiva de Javier Milei para participar del funeral del papa Francisco.

La primera de sus actividades proselitistas será este lunes por la noche en la cena de la Fundación Libertad, el think tank de corte liberal que conduce Gerardo Bongiovanni, y que reúne a empresarios con dirigentes políticos y otras figuras que pertenecen a ese espectro ideológico.

El vocero presidencial retomará la campaña electoral con un discurso en la cena de la Fundación Libertad, entre otras actividades proselitistas.

Allí, Adorni reemplazará al presidente como el orador que cerrará la jornada. Antes que él hablará el expresidente Mauricio Macri, con quien el Gobierno atraviesa un crudo enfrentamiento producto de la disputa por la Ciudad de Buenos Aires.

Al día siguiente, en Casa Rosada planifican que Milei baje al territorio y acompañe a su candidato en una recorrida por las calles porteñas. La estrategia de hacer jugar al presidente en la campaña estaba planificada para este miércoles, en una caminata que se iba a realizar en la Plaza Irlanda, en el barrio de Caballito, pero todo se canceló tras la muerte de Jorge Bergoglio.

Según pudo saber este medio, la nueva actividad se realizará en otro barrio donde el Gobierno espera encontrar más apoyo popular y mejores condiciones de seguridad. Esa preocupación no es menor, luego del episodio de insultos y abucheos que sufrió la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando se retiraba de la misa por el papa Francisco en la Basílica de San José de Flores.

Ese mismo día, el vocero participará del debate electoral de la Ciudad de Buenos Aires,donde estarán convocados los primeros candidatos de las 17 listas que competirán en los comicios. El evento se transmitirá desde las 20 por el Canal de la Ciudad, el canal público de la Capital Federal. Debido a que el evento no prevé cruces entre los postulantes, desde el entorno del vocero le aseguraron a este medio que "no necesitan preparar nada".

La Libertad Avanza buscará cerrar su campaña con un estilo similar a los actos de Parque Lezama de 2021 y 2024.

Ya entrando en la recta final de la campaña, desde el equipo de Adorni anticiparon "una sorpresa muy divertida" para los primeros días de mayo. Por esas fechas, el candidato también tiene en agenda una de las actividades que se cancelaron tras la muerte del papa: su visita a La Misa, el programa de streaming conducido por Daniel Parisini, el influencer libertario conocido popularmente como El Gordo Dan.

Para finalizar, Adorni tiene previsto cerrar su campaña con un "mini" acto en Plaza Holanda, en el barrio de Palermo, que evocará la estética de las convocatorias libertarias en Parque Lezama que se celebraron en el cierre de campaña de 2021 y en el lanzamiento del partido a nivel nacional en 2024.

Allí, el presidente Javier Milei tomará la palabra desde un escenario para luego darle pie a su candidato, quien desde un escenario un tanto diferente al de sus conferencias de prensa le pondrá un punto final a una campaña que determinará la potencia electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.