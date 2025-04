Milei tiene que bajar a la campaña, Ficha Limpia en mira y una nueva motosierra

El Gobierno acelera en la política en un momento clave para el país. Javier Milei renovó músculo con el resultado que muestra hasta ahora la salida del cepo justo en el momento en que La Libertad Avanza necesita meterse de lleno en la campaña. El propio Milei acelerará reformas y recortes prometidos que bajará a la campaña y no solo en la provincia de Buenos Aires, donde mañana tendrá acto en La Plata. En la Ciudad de Buenos Aires los números no dejan tranquilo a ningún partido.

Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner sigue jugando al juego de la incógnita, que tanto le gustó siempre al kirchnerismo, pero esta vez el problema es que no se sabe si será o no candidata porque no quiere o porque la Justicia o el Senado terminarán cumpliendo con la tarea que tienen pendiente desde hace meses: sentencia firme en la causa Vialidad o Ficha Limpia son las chances que se le presentan a la exvicepresidente desde esta semana.

Todo el juego electoral esta sobre la mesa. Y las encuestas están dejando en claro, por lo menos hasta ahora, que a nadie le sobra nada. Las elecciones locales se volvieron en cada caso una batalla nacional. El país nunca había registrado un fenómeno de esta dimensión con elecciones por legisladores que en otros tiempos apenas hubieran tomado alguna referencia lateral en medios y ahora se transforman en la definición del futuro nacional.

Santa Fe es una prueba de eso: la elección de constituyentes terminó siendo un testeo esencial con vistas a la nacional de octubre. Maximiliano Pullaro se puso a la cabeza de la lista que unió a la UCR, el PRO y el socialismo y logró imponerse por encima del PJ y dejando en un tercer puesto a La Libertad Avanza, y aquí viene el dato esencial, que no pudo solucionar su interna y terminó yendo en listas divididas.

Es un ejemplo, ya conocido, pero que conviene repetir para entender la dinámica que tendrán otras elecciones que se vienen acelerando mas que en ningún otro año. Por eso no extraña que Javier Milei baje en campaña a algunos territorios para reforzar a La Libertad Avanza mientras algunas mediciones comienzan a sembrar dudas.

La próxima batalla es, junto a Buenos Aires, la pelea de fondo antes de la final de abril. Ya falta menos de un mes para la elección de legisladores porteños. En los términos que juega la política, esta elección define mucho más que la cantidad de legisladores que tendrá cada fuerza en los próximos dos años. El futuro de la relación de Mauricio Macri y Javier Milei está en juego tanto en la elección de la Ciudad como en la Provincia, que es lo mismo hoy que decir que en esta ronda se definirá mucho sobre el futuro del PRO y de la Ciudad misma en el 2027.

El PRO había arrancado la carrera con la carga de definir el tono de la campaña y las clásicas críticas a quien debe hacerse cargo de las tareas pendientes después de cuatro administraciones del mismo partido. Jorge Macri se encargó de esa tarea junto con la difícil proyección de los problemas pendientes en la Ciudad. Hablar de escatología u olores, como lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, solo escondió con fines electorales una realidad que casi todos los porteños conocen bien.

La Capital Federal asume todos los días la obligación de atender problemas bonaerenses, con sus calles como refugio para personas que llegan a jugarse la supervivencia, en un territorio que tiene opciones que no existen en la Provincia. Lo mismo sucede con los servicios de educación y salud que CABA le presta también a otras provincias. La Ciudad carga también, como le sucede a todas las provincias, con el peso de los problemas económicos nacionales, aunque no sea responsable.

Como el resto de los gobernadores, la Ciudad paga el costo de los fracasos económicos de las últimas dos décadas, con el peso de ver en sus calles pobreza e indigencia propia y ajena, pero no goza del rédito político cuando llega el momento de tiempos mejores. Como dijo un gobernador a este diario hace tiempo: “Échenme la culpa de manejar mal los fondos provinciales, pero no me culpen si el salario baja porque la inflación lo destruye. Para eso miren a la Nación”. Se multiplican los posteos libertarios de la nueva foto de campaña

La referencia vale ahora más que nunca porque la nacionalización de las elecciones locales ha definido cambios de estrategia, algunos de los cuales juegan al ritmo de las noticias que la economía aportó en los últimos días. En la ciudad, después de un inicio de campaña conflictivo, el PRO logró colocarse segundo detrás del kirchnerista Leandro Santoro y con Manuel Adorni, cabeza de lista de LLA, en tercer puesto.

Entre las 17 listas que se juegan en la Ciudad, aparecen divisiones e internas en dimensiones que pocas veces se han visto. Podemos afirmar sin error que por cada lista original hay otra que deriva votos con destinos inciertos. De ahí también la dificultad en encontrarle una lectura final a esta elección.

Las diferencias originales a favor de Santoro, además, comenzaron a limarse al ritmo de varias razones lógicas, si se entiende la esencia del votante porteño. En el bunker de Jorge Macri, coordinado por María Eugenia Vidal, consideran que lo peor para el PRO ya pasó. La candidatura de Silvia Lospennato está en plena construcción, pero al menos la estrategia de debatir gestión y necesidades locales por encima de discusiones nacionales, como intentan forzar tanto LLA como el kirchnerismo, comenzó a dar resultados.

En esos términos, Milei bajará a hacer campaña también en la ciudad. El primer posteo de campaña, “Adorni es Milei”, da muestra de eso. La pelea será similar en la provincia. El Presidente estará mañana en La Plata para encabezar el cierre del Congreso de La Libertad Avanza bonaerense. La jornada arrancará temprano con debates y exposiciones que organizó Sebastián Pareja para unas 1.200 personas en Vonharv Eventos, un salón en la zona de Gonnet.

Hacia allí partirán algunos integrantes del gabinete nacional y, más tarde, con la dirección de Karina Milei, habrá cierre del Congreso con todo el Gobierno en pleno. Lo esencial de ese evento no serán las participaciones confirmadas de integrantes de La Libertad Avanza, sino la eventual presencia de macristas bonaerenses que se acerquen, aunque sea a saludar. Hasta ahora Cristian Ritondo y Diego Santilli se presentaron a todas las convocatorias de Karina Milei para armar unidad en Buenos Aires con el aval, previo o posterior, de Mauricio Macri. El dilema es saber exactamente cuál es la esencia de esas autorizaciones.

Milei arrancará la semana con el crédito renovado con el mercado que le dio la salida del cepo, casi total para particulares porque aún restan restricciones en pagos con tarjetas de crédito o financiamiento de viajes al exterior, y parcial para las empresas. Luis “Toto” Caputo, además, avanzó con otra apertura del cepo al establecer la posibilidad de apertura para inversiones nuevas y otra emisión del Bopreal para los que esperan para poder girar dividendos, entre otros pagos.

Las dos peleas que supuso la apertura del cepo, que jugaron en línea previa y como requisito para que el FMI aprobara esa misma noche el acuerdo de refinanciación y el anticipo de US$ 12.000 millones que llevaron las reservas a US$ 36.799, funcionaron como pretendía el gobierno. El dólar no solo se estabilizó en $ 1160 tras la salida del cepo, sino que bajó en el caso de los financieros y más en el blue que perdió casi $100 entre el viernes del anuncio y el lunes en el que abrió el mercado.

El Gobierno avisó que no intervendrá en la banda, pero auspicia que el dólar vaya al piso de $1000 o inclusive más abajo, donde el BCRA podría comprar para reforzar reservas. En esos términos aparece el peligro de una puja con el campo, las entidades del agro ya salieron a alertar, y mucho más cuando el mundo está apuntando a un peligro de enfriamiento de la economía global y baja de las commodities si la guerra comercial que desató Donald Trump con sus aranceles no logra un equilibrio más duradero que la pausa que se vio en los últimos días tras las declaraciones cruzadas entre Washington y Beijing por posibles nuevas negociaciones.

La otra batalla que supuso la salida del cepo también mostró por ahora signos de equilibrio, aunque más complicados. Los supermercados arrancaron la semana rechazando listas de precios con subas que, en algunos productos, llegaron hasta casi 20 %. A ese rechazo a convalidar las subas que plantearon las alimenticias se sumaron los mayoristas y las almacenes de barrio y super de cercanía. Las empresas dieron marcha atrás en un signo claro de aceptar que una suba de precios no sería hoy convalidada por el mercado, ni tampoco por el bolsillo de los argentinos que viene registrando una caída en su nivel de consumo.

Al mismo tiempo las perspectivas de una inflación más caliente en abril comenzaron a desinflarse. Tras subas en alimentos en los primeros 10 días de abril las consultoras que miden precios comenzaron a reportar una desaceleración. En el caso de Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres, de 243 precios que supervisaron solo cambiaron 10. El horizonte para el resto del mes es similar.

Milei arrancará la campaña utilizando la “motosierra” recargada. Esta semana el gobierno avanzará con un decreto para racionalizar, cerrar o fusionar 24 organismos. Es lo que el presidente prometió en la campaña y que estaba en carpeta desde hace tiempo. El ministerio de Economía ya tiene casi terminado el trabajo en el INTI, el INTA, Senasa, Anmat e inclusive el Instituto de Vitivinicultura. Todo estuvo en revisión y bajo la lupa, sobre todo en la cantidad de empleados, que se cuentan por miles, que revisten en algunos de esos organismos. El martes será un día clave en ese sentido, prometen en los pasillos del ministerio.

En el Senado, mientras tanto, se preparan números a la sombra de los movimientos que hizo la Corte Suprema esta semana. El máximo tribunal le giró al procurador Eduardo Casal el expediente del recurso de queja que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el tramo final de la causa Vialidad. Ese pronunciamiento no es vinculante y la Corte sigue manteniendo su autonomía en los tiempos que puede tomarse para resolverlo pero es una señal. Cuando lo hagan Cristina tendrá sentencia firme y ya la condena será inevitable.

Los senadores de la oposición preparan una sesión para convertir en ley la norma sobre Ficha Limpia. El poroteo de esa norma que espera hace meses sumó dos senadores esta semana, los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Se acerca así el número para el quórum y la aprobación. El horizonte de una elección bonaerense sin Cristina Fernández de Kirchner candidata estaría más cerca, en ese caso con o sin pronunciamiento de la Corte. Todo junto y en una semana, como nos tiene acostumbrados la Argentina.