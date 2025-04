El Gobierno descarta "una alianza entre partidos" con el PRO en Provincia y apunta a desguazarlo

En la antesala de la cumbre libertaria en La Plata, los armadores de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires aseguran que podrán vencer este año al peronismo en su histórico bastión. Creen que pueden imponerse a pesar de que el PJ termine yendo unificado y descartan “una alianza entre partidos con el PRO” porque “mide 4 puntos”.

En el Gobierno hay más expectativa con las elecciones bonaerenses que en los comicios porteños, donde los funcionarios evitan dar resultados de alguna encuesta para no reconocer que el vocero Manuel Adorni, una de sus principales figuras, está tercero detrás de Leandro Santoro y Silvia Lospennato.

Ese hermetismo por la contienda capitalina contrasta con las proyecciones que hacen los estrategas oficiales en el territorio que comanda Axel Kicillof. Afirman que la imagen positiva de Javier Milei alcanza el 40%, con picos en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde llega al 50%. Los alfiles del Ejecutivo usan esas mediciones como si esos porcentajes puntuales del presidente pudieran delegarse íntegramente a su lista de candidatos, la cual será encabezada por el diputado José Luis Espert.

Los funcionarios a cargo de la logística diaria del armado provincial sostienen que “no habrá un acuerdo entre partidos con el PRO” porque “no hay nada que discutir con una fuerza que no gravita en la Provincia”. “No hay alianza entre partidos, La Libertad Avanza seguirá siendo La Libertad Avanza y acá solo será discutir lugar en las listas”, enfatizó uno de los miembros de la mesa chica gubernamental, en diálogo con MDZ.

“Si hay alguien del PRO que cree que vamos a cambiar nuestros colores, logo o nuestro mensaje, no entendieron nada. Acá no habrá ninguna fusión, solo estamos discutiendo lugares en la lista”, sostuvo uno de los dirigentes, dedicado las 24 horas al partido. Las negociaciones se siguen dando con los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, además del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien ya trabaja en una convergencia natural con LLA en su distrito. El entrecruzamiento por las candidaturas a puestos provinciales y municipales es el principal factor que dificulta los avances ya que "hay que atender la realidad de los 135 comunas y todavía no hay un punto en común para atender cada lógica local".

La Libertad Avanza y el PRO discuten el lugar en las listas en PBA

Mientras tanto, en el Ejecutivo dan por hecho un “inminente salto de Santilli a las fuerzas del cielo”, aunque respetan “sus tiempos” para que se oficialice su llegada al espacio, que podría formalizarse como candidato o integrando un lugar en el Gabinete. Desde el primer piso de Balcarce 50 aluden a que será "un paso hacía una oleada de dirigentes "que esperan que nos pongamos de acuerdo". Esta migración obligará a que “el bloque del PRO se rompa” en ambas cámaras, lo cual podría significar que el oficialismo aumente su cantidad de legisladores “puros” antes de las elecciones, razonan desde los despachos oficiales.

Por su parte, Mauricio Macri insiste que “solo hubo fotos, pero ningún avance” en los últimos encuentros de los diputados con Karina Milei. En el Gobierno lo cruzan y aseveran que “Mauricio no sabía de ninguna de las últimas reuniones por lo que no puede opinar”.

Por el lado del Ejecutivo las conversaciones son encabezadas por la secretaria general de la Presidencia y Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, dos funcionarios claves en el armado partidario de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense. Además, juega un rol clave el asesor estrella del mandatario, Santiago Caputo.

"La vuelta del kirchnerismo no va a pasar. En la provincia de Buenos Aires vamos juntos”, señaló esta semana el presidente. “¿Usted no vio la última foto de mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule (Menem), (Sebastián) Pareja...? ¿Eso no muestra que tenemos una voluntad de ir a ganar la Provincia todos juntos? ¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarles a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia", agregó el líder libertario, sin mencionar a Macri y partiendo de la base que no habrá ninguna metamorfosis de LLA. Solo adhesión o principio de revelación.

Sobre este quiebre entre el líder del PRO y el Gobierno, Patricia Bullrich habló con MDZ. Si bien evitó cruzar los dichos del expresidente, le envió un mensaje cifrado: “Yo no le quiero responder nada a Mauricio Macri porque él dice lo que quiere y no me interesa polemizar con él. Sobre si él lidera el PRO en la Provincia, la verdad que deberías pregúntenselo al presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires (Ritondo)”.

Mientras tanto, Javier y Karina Milei encabezarán el martes una cumbre de libertarios “puros”, buscando mostrar una clara señal electoral en la capital bonaerense, donde gobierna Kicillof.