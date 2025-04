Javier Milei tuiteó una canción de Queen en pleno 2 de abril y le llovieron las críticas

Tras afrontar varias críticas por sus declaraciones en torno al Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al publicar en su cuenta de X una canción de la banda británica Queen. Pero los tuiteros no se la dejaron pasar.

En una fecha sensible para la sociedad argentina, el libertario había generado controversia al referirse a los habitantes de las islas como “malvinenses” y sostener que Argentina debe convertirse en una potencia para que “nos elijan con los pies”, en alusión a los kelpers, lo que fue interpretado como un guiño a la autodeterminación británica.

El polémico tuit del presidente.

Lejos de retroceder, más tarde Milei redobló la apuesta con el tuit que desató un vendaval de críticas, en un día marcado por el aniversario número 43 del inicio de la guerra de Malvinas.

En concreto, el mandatario publicó el tema “Friends will be friends”, en señal de celebración por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles recíprocos contra países que no abran sus mercados. Sin embargo, al ser 2 de abril, fue leído como una provocación.

Inmediatamente, desató una ola de críticas tanto de usuarios de las redes como de influencers, dirigentes opositores y excombatientes, que remarcaron su elección de una canción británica en un día donde se recuerda el conflicto armado contra el Reino Unido.

Tomás Rebord salió al cruce

Uno de los que se sumó a atender al presidente en las redes fue el streamer peronista Tomás Rebord, quien salió a responderle afilado: “Seguí pelotudeando un 2 de abril cantando Queen y reconociendo kelpers, apátrida”, disparó.

Rebord apuntó contra Milei.

Después, el conductor de Blender siguió lanzando dardos hacia el presidente en su propia cuenta de X, donde lo acusó de comprar bots para inflar sus publicaciones, incluida la de la polémica.

“El tuitardo (sic) del Presidente pasó de 1k me gustas a 9k en 1 minuto, después de 20k a 45k y 60k para volver a 9k durante la última hora, me parece importante que se inviertan nuestros impuestos en boteadores (sic) de calidad”, dijo con ironía y sentenció: “Esto es un papelón”.