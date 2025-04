Dónde estaban los políticos mendocinos cuando estalló la guerra

La última dictadura militar sabía que Malvinas era un lugar muy sensible para la población argentina y apenas llegó al poder en 1976, empezó a pensar en algún operativo que se concretó de manera improvisada el 2 de abril de 1982, en un momento muy particular del país, en medio de una crisis económica y de la pérdida de credibilidad de los militares tras las denuncias por las desapariciones y muertes de personas. Pero, ¿cómo fue ese momento para los principales dirigentes mendocinos? Muchos eran muy jóvenes, sin embargo, los recuerdos de miedos, de expectativas, de dolor, aún los atraviesan independientemente del color político.

El conflicto de Malvinas fue un hecho significativo para la carrera política del gobernador Alfredo Cornejo. Fue el hecho que lo marcó para vincularse con la política, carrera que estudiará inmediatamente y a la que se dedicará toda su vida. En diálogo con MDZ, recuerda: "Salí de hacer el servicio militar en Uspallata el 20 de marzo de 1982, me fui de baja. El 2 de abril, doce días después, Argentina toma Malvinas. A mi me generaba muchas dudas, si bien era muy joven, pero veía que mis padres, mis amigos, estaban muy entusiasmados pero yo que habían llevado gente que no tenía una gran formación militar. Me extrañaba que sin formación pudieran empezar una guerra. De hecho me vinculé a la política por eso. Sólo dos políticos estaban en contra de la invasión: Rogelio Frigerio y Raúl Alfonsín, quienes remaban contra la corriente porque todo el mundo estaba a favor. También fui convocado pero me llegó el telegrama después de la rendición, para viajar a Comodoro Rivadavia. Empezaron a convocar a los que ya habíamos terminado el servicio militar pero era tarde, ya había terminado la guerra".

Julio Cobos, actual diputado nacional radical y exvicepresidente y exgobernador, dijo a este diario: "A la guerra de Malvinas la viví con mucha preocupación. Había tenido la experiencia en el conflicto del Beagle, que estuvimos a punto de invadir Chile, y tuvimos un retraso en la municiones, en las ametralladoras, sólo llegaron algunas. Había improvisación y anhelaba que no ocurriera lo mismo. La verdad que era una guerra de la que no estábamos para nada de acuerdo, que podría haber sido planteada con la ocupación y la intervención de las Naciones Unidas para comenzar a discutir el tema con la resolución 2065 ( que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas)".

En su memoria, guarda un momento inolvidable. "El recuerdo que me quedó a fuego fue cuando se bombardeó Puerto argentino, que lo destruyeron prácticamente. Ese fue el comienzo del conflicto. Nos daba esperanza el hundimiento de algunos buques ingleses por parte de la armada argentina y el reconocimiento de nuestros aviadores, o nuestra marina. Después, lamenté la pérdida de un compañero del liceo militar, Jorge Casco, que fue derribado en pleno combate. Él había seguido la carrera militar".

Los soldados leyendo los diarios argentinos

El adolescente de 14 años, Jorge Difonso, hoy diputado provincial por La Unión Mendocina, recordó ante este diario: "Recuerdo perfectamente esa mañana, ese 2 de abril de 1982, estaba en segundo año de la secundaria. Cuando llegué a la escuela, los alumnos de quinto año gritaban abrazados: el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés. La verdad es que no entendía nada lo que estaba pasando, con el correr de los días fuimos escuchando los comunicados que emitía el Gobierno de facto". sostiene mientras trae al presente fotos de su San Carlos natal, donde aún vive.

El actual secretario general de la Bancaria en Mendoza, Sergio Gimenez, quien además es un dirigente peronista, estaba cursando el sexto año del secundario en 1982. Señaló que: "Por haber sido estudiante de un colegio de 6 años, tuve que acceder a la prórroga de otorgaba el ejército argentino a aquellos estudiantes que estaban en esas condiciones. En un primer momento, ese 2 de abril, estaba exultante, como muchos de los argentinos y argentinas al ver lo que significaba la gesta de Malvinas y recuperar las Islas. Poco sabíamos y mucho menos aquellos que vivíamos en un pueblo alejado como en mi caso era San Rafael, el San Rafael de 1982, era muy distinto a lo que hoy viven los jóvenes a través de lo que implican las redes por las que hay un conocimiento de lo que está pasando en el mundo", rememora.

Gimenez, además, dice: "Recuerdo haber ido al colegio secundario, y haber vivido esos primeros días con mucha euforia, aunque fue muy breve. El 1 de mayo de aquel año se ingresa al combate y viene inmediatamente la rendición. En el medio del conflicto, vivimos el mundial de fútbol de España. Por un lado veías la actuación del seleccionado argentino de fútbol y por otro lado la guerra de Malvinas, toda una contradicción en sí mismo. Luego llegó la desazón que nos causó a esos jóvenes que habíamos ido y llenado plazas, felices por lo que pasaba, sin saber el trasfondo de haber ocupado las Islas", Cuando fui creciendo, fue conociendo pormenores. En lo laboral, los bancarios pudimos convencionar un adicional Malvinas para los compañeros combatientes, en la provincia teníamos dos. Además, a todos los combatientes que quisieron volver, el sindicato facilitó el viaje de cada uno de ellos", finalizó.

El exsecretario de Malvinas, el mendocino Guillermo Carmona, (PJ) relató a MDZ: "El 2 de abril de 1982 estaba muy temprano, de madrugada, yendo al parque Ortega de Rodeo del Medio, en donde mi colegio, hacía las clases de Educación Física que las teníamos a las 8 de la mañana. Recuerdo que al finalizar la clase, alguien nos dijo que habían sido recuperadas las Malvinas. Fue un momento de sorpresa y de emoción porque también tengo muy presente como un adolescente curioso por las cuestiones sociales y políticas en ese momento, que pocos días antes se había producido una enorme manifestación en el país en general y también en Mendoza, donde había sido herido y luego nos enteramos que fue asesinado, el gremialista José Benedicto Ortiz. Ese contraste de una movilización que reclamaba paz, pan y trabajo se contrataba una noticia tan convocante como era la recuperación de las Islas Malvinas. Tiempo después. en el colegio tuve la suerte de tener un profesor de Historia, Mario Delpodio, quien se dedicó a encender la llama malvinizadora entre sus alumnos. Recuerdo que al año siguiente, en 1983, cuando ya estábamos en pleno proceso de desmalvinización antes de la transición democrática cuando se escondía a los soldados, por parte de la misma dictadura que habia decidido la guerra, tuve la suerte de contar con un docente comprometido con lo nacional que generó la inquietud en mi y en el resto de mis compañeros y compañeras de la escuela sobre lo que significan las Islas Malvinas para nosotros. En todos estos años que me he dedicado con intensidad a la política exterior, siempre ha estado muy presente esa experiencia que vií como adolescente y estudiante de secundaria", aseguró.

Tenía 31 años y recién había nacido su primera hija hace unos mess. El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, (partido departamental Sembrar), recordó junto a su esposa el momento de la guerra en diálogo con este diario. "Por supuesto con mucha expectativa, más allá que después nos dimos cuenta que era una estrategia de la dictadura, teníamos expectativas. Esperábamos las noticias en la radio. Ya militaba en la UCR. Tenía muchas ganas de que los muchachos ganaban la guerra y después el dolor de todo lo que ocurrió. Ojalá alguna vez se logre a través de la paz, pero tenemos un Gobierno nacional que admira a Margaret Tachner.y estamos lejos de eso.