El Gobierno descartó mantener la baja de retenciones y planteó analizarlo "en 2 o 3 años"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sepultó la posibilidad de que la Casa Rosada reconsidere mantener la baja de las retenciones al sector agropecuario y aseguró que los impuestos regresarán a sus aranceles anteriores a partir de junio, pese a los múltiples planteos de las entidades rurales.

“Esa rebaja que se hizo fue producto de la problemática que tenía el sector agropecuario en ese momento, que estaba complejizado por los precios internacionales y por la sequía que afectaba en ese momento, y, entonces se resolvió bajarles un porcentaje a las retenciones, pero siempre se dijo que era hasta junio, nunca el gobierno dijo otra cosa”, señaló el funcionario.

Para el jefe de ministros, “hablar de la eliminación o un programa hacia la baja de las retenciones es un tema que tiene que analizarse con tiempo”. “No se puede pretender que, por una cuestión de equilibrio fiscal, no se puede pretender que se haga ahora, porque eso generaría un desequilibrio fiscal que impactaría en todo el sistema económico negativamente, con lo cual, hay que tener paciencia”, planteó Francos, en diálogo con Radio Mitre.

Consultado sobre cuándo podría replantearse el actual esquema impositivo al agro, respondió: “Hemos ordenado la macroeconomía, tengamos un poquito de paciencia, que ya está creciendo la economía y esto va a permitir, cuando crece la economía, crece la recaudación. Cuando crezca mucho la economía, como nosotros suponemos que va a pasar en los próximos dos o tres años, eso va a incrementar la recaudación y va a permitir eliminar o bajar impuestos”.

El Gobierno dijo que "en 2 o 3 años" pensará bajar las retenciones al agro. Foto: archivo.

Por su parte, Francos se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien instó a que el campo “liquide” antes que vuelva el valor anterior de las retenciones. En ese sentido, dijo que hubo “un aumento significativo” de las liquidaciones. “Sé que hubo, no sé cuánto fue con exactitud, pero sé que hubo un ingreso de dólares importante el jueves y viernes. Hacia la semana pasada, cuando yo fui a diputados, tenía el dato que todavía quedaba por liquidar un 11%, creo, de la cosecha anterior y que se había liquidado solamente un 19% de la actual. Con lo cual sé que esta semana última se hizo una liquidación significativa, no sé de cuánto, pero se hablaban de 300 millones de dólares el miércoles y no sé cuánto el martes”, comentó.

“En ningún momento apretamos a los productores. El presidente siempre dijo, este es un impuesto que me disgusta, o sea, poner retenciones, que se hayan puesto históricamente retenciones, es negativo para la Argentina, porque si no hubiera retenciones, seguramente se produciría más, las áreas de producción serían mayores. Pero bueno, todo eso es una cuestión de una hoy, no fue este gobierno que las impuso, pero hoy es un factor de una ecuación económica. ¿Al gobierno le gustan las retenciones y la exportación? No le gustan. ¿Las puede eliminar ahora? No puede eliminarnos ahora, porque si las elimina, se genera un perjuicio mucho mayor a la economía en general”, concluyó el ministro.

La Sociedad Rural Argentina publicó un informe que responde a las cifras del campo y busca contradecir al Ejecutivo que presupone una cierta especulación del campo. Fue un estudio económico que realizó el propio instituto en el cual se demuestras las estadísticas en durante el 2024 y los pocos meses que lleva el 2025. Ante el posteo publicado en la página oficial de Instagram de la Sociedad Rural Argentina resaltaron: "La realidad está en los números". En las filminas publicadas, se destaca que el ritmo de comercialización de 2024/25 está por encima al del año pasado.

Sobre la última campaña del campo demostraron que hubo 26, 7 millones de toneladas vendidas. En este dato se tiene en cuenta la suma de los cultivos de maíz, sorgo, soja, girasol, trigo y cebada. Por su parte, se resaltó un 34% de crecimiento con respecto a la cosecha anterior. Por su parte, Nicolás Pino recalcó que los productores están vendiendo más que el año pasado. "Los productores no liquidamos granos. Vendemos lo producido a acopios o industrias", resaltó el presidente de la SRA.