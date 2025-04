Cristina Kirchner, la figura que más prefiere Javier Milei para mantener su hegemonía

Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un personaje central tanto para el oficialismo como para la oposición. Por eso no extraña que aún no se apruebe ni se discuta con la vocación que tendría que tener un gobierno que se alimenta de un cambio estructural que aún no aparece.

El gobierno la mantiene “viva” porque, como describió Jorge Giacobbe en diálogo con este periodista, “por ahora la gente le tiene fobia. Buena parte del 50% de la gente que apoya a Javier Milei constituye ese apoyo, en su gran mayoría, por contraposición a la ex presidenta”, puntualizó.

Quien podría aparecer como rival directo y distraerle la atención libertaria sobre la ex presidenta es el gobernador Axel Kicillof, quien nuevamente comprendió que no será fácil la convivencia con sus socios del peronismo kirchnerista renovador. Si bien le suspendieron las PASO como pretendía, su proyecto de ley fue tratado parcialmente porque las fechas que él había dispuesto no fueron aprobadas. Ese calendario electoral será ratificado en la Cámara de Diputados el próximo miércoles.

Según dos intendentes que hablaron personalmente con el gobernador, tras cortar la comunicación quedaron con la impresión que Kicillof vetará parcialmente la ley sancionada e insistirá con su idea original. 9 de Julio para la presentación de alianzas, 8 de agosto para la presentación de listas y 7 de septiembre para las elecciones, con lo cual los partidos políticos tendrían un mes para la impresión y distribución. Lo aprobado solo le dejaba diez días para los últimos pasos.

Ese veto podría hacer volar por el aire la precaria paz alcanzada más por el miedo de todos los sectores a ser acusados como los causantes de la ruptura que por cualquier otra cuestión. La suspensión de las PASO, que tiene en la cuestión económica una de sus causas, puede provocar otro cambio. Que se vuelvan a imprimir las boletas sin fotos ni colores, como pasaba antes de la sanción de la ley de primarias abiertas y simultáneas en 2009.

Cristina Fernández de Kirchner, amenazada por los tiempos judiciales y la posible definición en contra de su presentación, espera ansiosamente que la Corte Suprema adopte la tradición de no tratar los temas electorales en el año que hay votación. El gobierno duda sobre qué hacer. La ex presidenta es la única que aglutina el 50% en favor de Milei por el miedo que provoca.

“Pero en algún momento van a tener que utilizar otra cosa, porque aunque gane el gobierno, lo peor vendrá después de la elección. Aún con un triunfo, no modificará mucho la relación parlamentaria. Para el gobierno no será una buena noticia ganar. Ahí su propio público le dirá "basta de quejarte, empezá a gobernar. Yo ya me banqué todo y ahora quiero que venga lo bueno" y la ansiedad se disparará sobre el 50% que tiene como apoyo el oficialismo", insiste Giacobbe. El consultor advierte sobre el futuro del de la administración anarco libertaria de la misma manera que lo hacía sobre el gobierno de Mauricio Macri, a quien en enero de 2018 ya le aconsejaba dejar la candidatura presidencial en manos de María Eugenia Vidal.

Los Milei con el vocero, la gran apuesta para saber qué harán con el PRO. Foto: X.

Milei no tiene esta ventaja. No gobierna nada más que la Presidencia de la Nación. Si bien es mucho, esa debilidad institucional no la suple con diálogos o acuerdos. Siempre es a todo o nada y eso también abarca no sólo a la dirigencia política sino a la mayoría de los comunicadores que no forman parte de su cadena de la felicidad.

El presidente de la Nación, quizás advertido por algunas encuestas que ya lo relegan al tercer lugar en la Ciudad de Buenos Aires, se incorporó personalmente en favor de su candidato a concejal (oficialmente sería legislador porteño) Javier Adorni. Ese apoyo no lo tuvo, por ejemplo, Nicolás Mayoraz en Santa Fe, elección en la que La Libertad Avanza quedó tercero porque su hermana Karina no quiso acordar con Amalia Granata.

Quien sí fue hasta la provincia del litoral fue Joaquín De la Torre, quien con un mini ejército de doscientos fiscales ayudó a Granata, a quien “El Jefe” no quiso incorporarla al equipo violeta. En Ciudad de Buenos Aires, la armadora y presidenta del partido oficial echó a uno de sus socios originarios, Ramiro Marra. De la Torre viene advirtiendo esa chapucería política oficialista. Además, teme que la acumulación de dirigentes que se sumen al mundo oficialista terminen siendo tan contraproducente como lo mostrado por Horacio Rodríguez Larreta.

El único que aún no se arrepintió a vestirse de violeta, todavía, es Diego Valenzuela. Su apoyo al presidente y para la gestión es total. Sin embargo, para el próximo 22 de abril, sus concejales, miembros del mayor bloque legislativo municipal de la Provincia, no podrán ir a verlo cuando se presente en el primer congreso libertario en el que también participará Javier Milei.

La excusa brindada por Sebastián Pareja, el organizador del evento, es que el salón elegido no es muy grande y que solo hay capacidad para 1200 personas. Peor lo está pasando José Luis Espert. Casi fundador de La Libertad Avanza y primer representante en la Provincia cuando estaban en el mismo espacio que el actual presidente en 2021, el “profe” debe contener las ansiedades de su propia tropa solo con la promesa de que será el primer candidato a diputado nacional en la próxima elección y, de ahí, la hipotética gobernación en dos años. .