Polémica: Lilia Lemoine nombró a su candidata para reemplazar a Manuel Adorni

La candidatura de Manuel Adorni como cabeza de La Libertad Avanza a legislador porteño abrió un abanico de especulaciones respecto a quién lo podría reemplazar como vocero presidencial. Este jueves, la diputada nacional Lilia Lemoine ya anotó a una postulante.

El nombre que surgió en la tarde de Neura fue el de la periodista Luli Ofman, quien se hizo popular en las redes sociales por sus videos sobre humor político llamados “Argentina polenta”.

Luli Ofman. Foto: archivo.

Pese a que el portavoz es un pilar clave en el Gobierno nacional, fue el comodín de LLA para competir fuerte en las elecciones de la Ciudad. Hasta el momento, no anunciaron oficialmente cuándo dejaría su cargo como titular de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, pero, de ganar las elecciones y ejercer como legislador, eventualmente tendría que renunciar.

En este marco, la diputada libertaria cercana a Javier Milei postuló a la politóloga y periodista de TN como posible reemplazo de Adorni en la vocería. Sin embargo, todavía no está claro que haya que buscar alguien para el puesto, ya que el vocero podría ser un candidato testimonial.

Consultada sobre si se ve en otro cargo a futuro, Lemoine respondió: "No me veo más allá. Tampoco me veía como diputada. No me veo en el Ejecutivo. Creo que es una responsabilidad determinada para la que no sé si soy buena”, argumentó, pero recordó que en un principio deseó ser vocera.

"Hay gente que dice '¿y Vocería?'. Yo en su momento dije que quería ser vocera, sin saber que iba a ser Adorni", contó Lemoine. Fue entonces que reveló: "Pero alguien dijo 'la reina Ofman a Vocería', y no lo había pensado", y agregó: "Sería genial tener a Ofman en Vocería, a mí me encantaría".