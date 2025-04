La Fiscalía pidió 15 años de prisión para Germán Kiczka y 12 años para su hermano Sebastián

La Fiscalía pidió quince años de prisión para Germán Kiczka y doce años para su hermano Sebastián por tenencia, distribución y facilitación de material de abuso sexual infantil y abuso sexual simple en el caso de Sebastián.

De su parte el letrado Eduardo Paredes defensor de Sebastián solicitó que sea internado en un instituto de recuperación psiquiátrico al considera que su defendido tiene un desviamiento sexual por consumo de videos con contenidos sexuales y solicitó, de esta forma que sea considerado inimputable.

En tanto que el abogado Gonzalo de Paula defensor del ex diputado provincial Germán Kiczka. pidió su sobreseimiento por “falta de pruebas” en la causa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. A la vez que sostuvo que es una causa política contra el ex legislador opositor al oficialismo provincial.

Fiscalía pide investigar a Pedro Puerta por falso testimonio

El fiscal Vladimir Glinka pidió que Pedro Puerta sea investigado por presunto delito de obstrucción a la justicia por falso testimonio en sus respuestas en el juicio que se le sigue a Germán Kiczka por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En sus respuestas, el diputado dijo que no era amigo de Germán, ni conocía de sus aberrantes gustos sexuales, pero la fiscalía tiene documentos de 94 mil páginas que demuestran lo contrario, entre otros elementos.

Foto: economics.com.ar



“¿Menor de edad? 12, 13 años, si tienen posibilidad de votar ya son mayores”

El padre de Germán y Sebastián Kiczka ensayó una polémica defensa de sus hijos, acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En una improvisada rueda de prensa, Leonardo respondió a una pregunta sobre qué considera menor de edad: “Doce, 13 años. Hoy con 16 años ya si tienen posibilidad de votar, ya creo que ya son mayores, que tenga responsabilidad para actuar en su vida privada. Creo que así tiene que ser la cosa”, respondió el jefe del clan que será investigado por falso testimonio, ya que la Fiscalía consideró que con sus declaraciones en el juicio intentó obstruir el accionar de la Justicia.

En la Argentina la edad legal para poder votar es de 16 años, pero para la ley, una relación sexual de un adulto con un menor de 18 años es considerado estupro. Sebastián Kiczka está acusado de abuso sexual simple de una chica que tenía menos de quince años al momento del hecho.

En el día clave del juicio por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, Leonardo Kiczka, padre de los acusados Germán y Sebastián, rompió el silencio ante la prensa. Sostuvo la inocencia de uno de sus hijos, reconoció los problemas del otro, y denunció una supuesta persecución política contra Germán, diputado provincial y figura opositora en Misiones.

“Germán es totalmente inocente. No le han encontrado nada ni en su casa, ni en la oficina, ni en la Tabacalera, ni en la Cámara de Diputados. Esto es una persecución política “, afirmó el padre de los imputados, diferenciando tajantemente las situaciones judiciales de sus dos hijos, según especifica www.economis.com.ar

Reconoció que Sebastián, artista visual y coimputado en la causa, “tiene su problema” y que “se descubrió” material en su poder. “Eso no lo niego. Pero Germán no tiene nada que ver con eso”, insistió.

En defensa del glifosato

Kiczka padre atribuyó el proceso judicial contra Germán a represalias políticas. “Fue el único opositor que no cedió a las presiones del poder. No se olviden del caso del glifosato: él se opuso a la prohibición porque pensaba en el desastre productivo que eso generaría”, relató.

Consultado por el contenido hallado en el allanamiento, Leonardo reconoció que en su domicilio había una computadora que usaba Sebastián para su trabajo artístico en 3D, pero negó que fuera de Germán. También defendió los videos del personaje “Tío Germán” subidos a YouTube durante la pandemia: “Eran para mis nietos, que estaban en Buenos Aires. Hacíamos esas payasadas para que los chicos se diviertan. No había ninguna intención rara ahí”.

Sobre el grupo de Telegram en el que Germán reconoció haber estado —y donde circulaba material ilegal, según los investigadores—, el padre relativizó su importancia: “No participaba, no escribía, no miraba. Estar en un grupo no te hace culpable. Eso es como decir que mirar pornografía te convierte en delincuente “.

Ante las consultas sobre el vínculo entre sus hijos y el diputado Pedro Puerta, amigo y socio político de Germán, minimizó cualquier relación estrecha: “Trabajaban juntos en la Tabacalera y en la Cámara. De ahí a decir que eran amigos, no lo sé”.

Finalmente, se expresó polémicamente sobre la edad de consentimiento: “Si con 16 años pueden votar, también tienen que tener responsabilidad para actuar en su vida privada”. La afirmación generó incomodidad entre los presentes, ya que la ley argentina establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18, y la tenencia de pornografía infantil es un delito cualquiera sea la edad de la víctima.