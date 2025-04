Arremetida de Cobos contra Francos: cuáles fueron sus dos preguntas "sin respuesta"

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, presentó este miércoles el informe del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en conjunto con un informe en la que se respondieron más de 2.000 preguntas de los legisladores de la Cámara Baja.

No obstante, dejó gusto a poco en algunos dirigentes de la oposición, sobre todo porque algunas de las consultas que se hicieron, no fueron respondidas, o se dieron consideraciones "generales" sobre los temas, casi sin detalles o respuestas concretas.

Uno de los que mostró su enojo fue el diputado radical Julio Cobos, quien se descargó en redes sociales sobre dos de sus preguntas que hizo, que no tuvieron respuesta por parte de Francos.

La primera pregunta sin respuesta fue la siguiente: "Qué piensa hacer con los fondos de Vialidad Nacioanl, ahora que está proyectado el cierre de la misma?".

Pregunté al Jefe de Gabinete por los fondos de Vialidad Nacional.



¿Respuesta? Ninguna. uD83DuDC47 pic.twitter.com/GbGQVFclZP — Julio Cobos (@juliocobos) April 16, 2025

En tanto, en la otra solicitó al Gobierno que fundamentara "las razones del gobierno nacional para prescindir nuevamente del Presupuesto Nacional y avanzar con discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, cuando el propio Congreso no lo ha rechazado".

Al respecto, Cobos dijo en redes sociales, en tono sarcástico: "Pregunté al Jefe de Gabinete sobre el Presupuesto Nacional. Esta fue la respuesta. Exacto, ninguna".

El exgobernador de Mendoza expresó que en el país "no tenemos Presupuesto, pero no por falta de voluntad de la Cámara de Diputados, sino por propia decisión de Poder Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene la obligación Constitucional de presentarlo y lo retira, está incumpliendo con nuestra propia Constitución Nacional y es lo que ha pasado acá".

Y agregó: "El gobierno ha elegido conducir la mitad de su gestión con un Presupuesto Nacional del exministro Massa, con la posibilidad de manejar con discrecionalidad los recursos y con algo que ha quedado totalmente desactualizado".

La intervención de Cobos

En su intervención en el Congreso, Cobos realizó tanto la pregunta respecto a por qué el Gobierno no tiene Presupuesto, argumentando que ha sido una propia decisión del Ejecutivo no querer su aprobación; y por otro lado, también le consultó sobre el "Pacto de Mayo", que por el momento ha quedado en la nada.

"No sé qué pasó, me parece que el propio Gobierno lo condujo al fracaso. Si me he equivocado, merecemos una explicación", lanzó.