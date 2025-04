Milei señaló que Argentina es una potencia militar mundial gracias a Petri

Javier Milei suele dedicarle largos halados a su Gabinete en cada discurso y entrevista que brinda. Esta vez fue el turno de su ministro de Defensa, Luis Petri, a quien catalogó como "divino", "brillante" y "un ministro de la reputísima madre". Además, aseguró que gracias a él Argentina hoy es la 23 potencia militar mundial.

Durante una entrevista en Neura con Alejandro Fantino, el presidente habló de las últimas medidas adoptadas en una charla de más de cuatro horas: cepo, FMI y dólar. En un tramo de la conversación, se le consultó por su opinión sobre el titular de la cartera de Defensa.

"¡Luis es divino! Es un ministro brillante. ¿Vos sabés en qué ranking mundial está hoy Argentina como potencia militar? Gracias a la gestión de Petri somos hoy la 23 potencia mundial", manifestó el presidente, para sorpresa del entrevistador.

Ante el asombro de Fantino por esta cifra, Milei retomó: "Mirá lo que es la gestión de Petri, ¿viste? Es un ministro de la reputísima madre. Es un muy buen ministro, es un gran ministro, al margen de que es un ser humano maravilloso, todos son grandes personas, a todos los quiero como seres humanos porque son maravillosos".

El divertido cruce de Milei con Fantino

Durante la entrevista, el jefe de Estado no tuvo reparos en dejar a Fantino muy mal parado durante la nota. Es que, ante las preguntas retóricas de Milei, Sergio Figliuolo fue contestando acertadamente, algo que no le cayó muy bien al conductor del programa.

“Me siento muy mal porque le contestás cosas que yo no le puedo contestar porque no las entiendo. Sos un sorete”, le dijo Alejandro a su compañero, quien de inmediato respondió: “¿Querés que me vaya?”.

“No, no te vayas, pero tené respeto por tu compañero de banco”, bromeó Fantino intentando bajar el tono a su reclamo. Sin embargo, fue Milei el que terminó definiendo la situación de manera inesperada: “No seas socialista”, disparó. Y agregó: “Vos te tenés que elevar, no bajarlo a él”.

Para cerrar, el libertario tiró una frase que dejó a Fantino sin palabras: “No le cortes una pierna porque juega mejor al tenis que vos”.