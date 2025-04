Sin PASO y con dos urnas: la idea que madura Alfredo Cornejo para votar en Mendoza

En las próximas semanas el gobernador Alfredo Cornejo deberá definir si las próximas elecciones de legisladores provinciales se unifican con la votación de diputados nacionales en octubre o si se realizan desdobladas, como establece la legislación provincial. La decisión depende en gran medida de un eventual acuerdo político entre la UCR local y La Libertad Avanza, cuyas conversaciones recién están comenzando. Pero más allá de eso, esta determinación tendrá un impacto directo a la hora de votar ya que los mendocinos podrían hacerlo en dos urnas en simultáneo el mismo día, una para cargos nacionales y otra para provinciales.

Desde hace tiempo, Cornejo viene explicitando sus intenciones de alcanzar un acuerdo electoral con el presidente Javier Milei para que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se presenten juntos en las elecciones legislativas 2025. El mandatario provincial se encarga de destacar cuando puede sus coincidencias con la orientación económica del Gobierno nacional.

Este lunes comenzaron las charlas formales. La vicegobernadora Hebe Casado, que tiene una afinidad del 100% con el presidente, viajó este lunes a Buenos Aires como embajadora cornejista y mantuvo una reunión en la Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem, uno de los funcionarios más cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese encuentro se dio el puntapié formal para ir delineando un pacto radical-libertario en Mendoza.

Los pormenores del acuerdo, es decir los lugares y nombres en las listas, probablemente sean lo último en definirse. Sin embargo, en el cornejismo no hay preocupación respecto a tener que otorgar lugares “entrables” para los cargos legislativos. En la UCR han hecho cálculos y estiman que las posibles bancas que deberían ceder a libertarios como parte del acuerdo serían las mismas que obtendría LLA yendo separados.

Por ello, en el cornejismo entienden que el peso que tiene Cambia Mendoza en la Legislatura no se vería afectado por tener que compartir lugares con LLA, convencidos de que el oficialismo hará una buena elección legislativa.

Dos urnas el mismo día

Más allá de las cuestiones partidarias, las elecciones legislativas en Mendoza serán especiales sean desdobladas o unificadas con las nacionales. En principio, si se cumple con la legislación provincial y se realizan en fechas diferentes al calendario electoral, la campaña se trasladará al 2026, ya que la ley electoral fija como fechas fijas para las PASO el primer domingo de febrero y para las generales el segundo domingo de abril, del año en que se realiza la renovación de la Legislatura, que en el caso de los comicios de medio término es el 1° de mayo.

Pero en caso de unificación también habría una llamativa particularidad el próximo proceso electoral y es que los mendocinos deberían votar en dos urnas el mismo día. En una se elegirán los diputados nacionales por Mendoza y en la otra los senadores y diputados provinciales, además de concejales en caso de que el municipio no decida desdoblar.

Esto se debe a la implementación de la boleta única en todo el país. A nivel nacional se reformó el Código Electoral y se estableció en la normativa la prohibición para adherir cargos provinciales y municipales. Es decir que el mendocino deberá marcar su voto en una boleta única para cargos nacionales y luego emitir otro voto en otra papeleta pero con postulantes a cargos locales.

En el caso de Mendoza la boleta única no será novedad, ya que fue el método utilizado en las elecciones provinciales del 2023. No obstante, la que se usará a nivel nacional tendrá un diseño distinto, el cual todavía no ha sido precisado.

“En el caso de que tengamos elecciones el mismo día ya contamos con una herramienta que utilizamos en el 2023, como la boleta única, y aparte eventualmente en ese escenario serían dos urnas”, manifestó esta semana a MDZ Radio 105.5 el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, al referirse al escenario provincial que se aproxima.

A su vez, el secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, remarcó que en caso de que haya una elección simultánea se hace bajo una misma ley electoral. “Cuando la provincia accede, uno de los requisitos es que se reserva la facultad de registrar y proclamar los candidatos locales, pero la ley electoral es una, porque no podría haber un mismo proceso electoral bajo dos legislaciones distintas. Si se adhiere a la simultaneidad, Mendoza tendría dos urnas pero bajo una misma ley, que sería la nacional”, manifestó ante la consulta de MDZ.

El modelo de boleta sería el modelo de boleta que se votó el Congreso de la Nación y no el diseño que definió la Legislatura provincial años atrás y que se utilizó en Mendoza en las elecciones provinciales y municipales del 2023.

“La ley nacional claramente dice que una boleta y una urna son para cargos nacionales y otra boleta y otra urna son para cargos provinciales y municipales acoplados”, precisó el funcionario.

En este caso el control posterior de las urnas y fundamentalmente el escrutinio se deberían acordar previamente al proceso electoral. Sucede que en las anteriores votaciones siempre se trató de una sola urna, en cambio ahora al ser dos deberá definirse si habrá dos telegramas o uno solo. Lo que sí está garantizado es que las autoridades de mesa serían las mismas para controlar las dos urnas que estarían en la misma mesa.

Respecto al procedimiento el día de la elección, el ciudadano primero votaría con una boleta única a cargos nacionales que se mete a la urna específica, y luego recibe otra boleta única con candidatos a cargos locales, marca su voto y la mete en otra urna distinta.

En Mendoza ya se votó con dos urnas en 2005, cuando además de los cargos legislativos se votó también para enmendar el artículo 151 de la Constitución Provincial que eliminó la indexación del salario de los magistrados. En esa oportunidad más del 70% de los mendocinos definieron incorporar a la redacción de ese artículo de la Carta Magna referido a la intangibilidad de la remuneración de los magistrados que “en ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la actualización monetaria de sus remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general”.

El otro dilema: con o sin PASO

A mediados de febrero, el Congreso de la Nación definió la suspensión de las PASO para este año, por lo que solamente se votará el 26 de octubre en elecciones generales. Sin embargo, en Mendoza todavía está vigente la ley que obliga a la realización de las primarias abiertas para que las fuerzas políticas definan a sus candidatos.

Un escenario posible es que el gobernador Alfredo Cornejo decida unificar las elecciones con las nacionales y que solamente haya PASO en Mendoza. Si bien es una opción, estaría prácticamente descartado, ya que una convocatoria conjunta con el proceso nacional vendría acompañado con un proyecto de ley para suspender las primarias provinciales que deberá tratar la Legislatura.

“En principio tiene que haber una suspensión por ley, porque la forma obligatoria de selección de candidatos a nivel provincial y municipal hoy son las PASO. Entonces, tiene que haber una ley que suspenda ese proceso”, explicó Albarracín.

Sin embargo, Cornejo ha defendido en varias oportunidades el sistema de primarias abiertas y al oficialismo no le convence abandonarlo. Allí crecen las posibilidades de mantener el desdoblamiento, como establece la legislación provincial, y en ese caso los mendocinos concurrirían a unas PASO el 1 de febrero de 2026 para elegir candidatos a senadores y diputados provinciales y recién el 12 de abril de 2026 votarían a los próximos integrantes de la Legislatura.

En este sentido, los dos escenarios más factibles por el momento son que se mantenga el desdoblamiento con PASO o haya unificación, con voto en dos urnas el mismo día y suspensión de las primarias. La decisión está en manos del gobernador Cornejo y se conocerá en las próximas semanas.