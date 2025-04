Por sobreprecios, se caen y vuelven a licitar 6 proyectos con fondos del resarcimiento

El Gobierno provincial ajusta toda la maquinaria para comenzar a desembolsar a comienzos de mayo parte de los famosos U$S 1.023 millones que recibió de resarcimiento de Nación producto de los perjuicios que tuvo Mendoza por la prórroga irregular de la Promoción Industrial, a fines de los ’90, y un posterior acuerdo extrajudicial.

Sin Portezuelo del Viento, que se iba a llevar el 100% del monto (más algunas obras complementarias), el Poder Ejecutivo ya anunció a la fecha 23 proyectos en todo el territorio provincial, y tiene en la mira cinco proyectos más que los anunciará el gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo. La mayoría son obras hídricas y de energía y cuentan con un sistema de repago para no “perder” el financiamiento para mayores obras. Además, se han sumado por otro lado algunas obras en rutas provinciales.

Del total, Mendoza ya comprometió U$S 409 millones en las obras, según informó a MDZ Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura.

A la fecha, hay 16 procesos licitatorios en curso y terminados y se han presentado 70 ofertas de 35 empresas diferentes, lo que ha generado una buena participación y “competencia”.

Además, de los que ya tienen firmas de contratos, tres tuvieron presupuestos menores al establecido, y otros tres dentro del 10% por encima de los mismos.

Especulación empresaria

El problema se ha generado en seis proyectos, que agrupan directamente a obras hídricas, la mayoría de Irrigación y también de Aysam; que se llamaron a licitación pero no serán adjudicados debido a que las ofertas de las empresas son excesivamente superiores al presupuesto. De hecho, dos de ellas tuvieron ofertas “por encima del 55%” del Presupuesto oficial.

Aquí entran uno de micromediciones de agua potable en Luján de Cuyo (Vistalba, Carrodilla, Drumond y Ciudad), con un presupuesto de $1.640 millones; y otra de perforaciones de agua potable en ocho distritos de Maipú, de $2.837 millones. “Estas obras no pueden adjudicarse”, expresó Baduí, y agregó que volverán a llamar a licitación con montos actualizados por inflación, pero no más altos de lo estipulado, ya que están seguros que el presupuesto estimado “es el correcto”.

Si bien la funcionaria no realizó una interpretación respecto a las ofertas “infladas”, la decisión del Gobierno de no adjudicar y volver a llamar con un presupuesto similar “es un mensaje” para las empresas, y el Gobierno advierte que “no convalidará” montos exorbitantes.

Varias de las obras son de Irrigación.

De hecho, Baduí expresó que en el caso de las obras de micromediciones, “actualmente Luján había realizado otros trabajos de este tema. Los montos de la obra los tenía muy estudiados”.

Por lo pronto, el proyecto de Luján lo “separarán” y licitarán la mano de obra por un lado; y la compra de los materiales por el otro.

Por otro lado, el proyecto una obra de Aysam de optimización de distribución de agua del Gran Mendoza ($2.746 millones), también se disolverá, y se “distribuirá” en otras iniciativas en carpeta de la empresa.

El resto de proyectos que se relicitarán serán: el revestimiento del canal Matriz Perrone ($23.424 millones); la modernización del canal Bombal ($2.062 millones) y la del canal Calise ($5.793 millones).

Sobre estos, las ofertas oscilaron entre el 10 y el 20% por encima del presupuesto oficial, y si bien en el Ejecutivo indicaron que el margen no deja de ser aceptable, confían en los números que han establecido en su presupuesto. “No vamos a malgastar el dinero. Estamos seguros de nuestros números, y tenemos la instrucción de cuidar los recursos”, advirtió.

Obras para comenzar

Por otro lado, desde el Gobierno informaron que hay tres obras que ya arrancaron y se espera que el primer certificado que pague la provincia sea a comienzos de abril.

Aquí entran las tres obras viales –que abarcan Santa Rosa, San Rafael y General Alvear-, que ya están licitadas, adjudicadas y listas para arrancar.

A las tres las ganó Cartellone, y son la ruta 153 con dos tramos, entre Las Catitas y Ñacuñán ($14.651 millones), y desde Ñacuñán a Monte Comán ($10.125 millones); más la ruta 171, entre Monte Comán y General Alvear ($6.420 millones).

Con contratos firmados, también están la ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador de General Alvear (Stornini); la colectora cloacal Máxima Tirasso (San Guillermo) y el colector cloacal de Junín (Corporación del Sur).

Dónde está la plata

No obstante, incluso el número de los U$S 1.023 millones es variable, ya que el ministerio de Hacienda, a la espera de la utilización concreta de los fondos, ha invertido desde mediados del año pasado por lo menos el 75% en plazos fijos y bonos. MDZ intentó conocer detalles de las inversiones actuales, pero desde el ministerio de Hacienda indicaron que recién la semana viene informarán sobre cómo fue el cierre de marzo en este tema. No es un dato menor, pues la crisis mundial inquieta a quienes tienen inversiones en el mercado financiero, donde el Gobierno de Mendoza acudió con la idea de resguardar el valor de ese dinero.

Mientras se prepara el desembolso, el Gobierno invirtió con el dinero del Resarcimiento en plazos fijos y bonos del tesoro americano.

La última información precisa es que Mendoza colocó en el mercado U$S 749 millones, de los cuales U$S 405 estaban en plazos fijos en dólares en bancos locales y U$S 345 millones en bonos del tesoro americano, que tienen un rendimiento del 4% anual.

Según informó Hacienda, se aguardaba un rendimiento de 2 o U$S 3 millones para el cierre del 2024. Pero para este 2025, estimaron que Mendoza podría recibir entre 25 y U$S 30 millones, según la cantidad invertida, ya que la “prioridad” del Gobierno es la realización de las obras planteadas.

Por último, Baduí dejó en claro que la idea es mantener un flujo de recursos que puedan recuperarse de las obras, a través de un repago de las mismas

Por ejemplo, las de Irrigación se cobrarán al organismo y ellos lo cargarán en el canon a los beneficiarios; las de Aysam también se devolverá el dinero y se cargará en la tarifa de los usuarios; y los de los municipios que son operadores de agua (Luján, Maipú y Tupungato), se descontará el dinero de las obras a través de la coparticipación.

Proyectos y obras con los fondos del resarcimiento

Firmadas

Ruta Provincial 171 San Rafael - General Alvear: USD 7,8 millones (Cartellone)

Ruta Provincial 153, tramo 1 (Las Catitas-Ñacuñán): $14.651 millones (Cartellone)

Ruta Provincial 153, tramo 2 (Ñacuñán-Monte Comán) $10.125 millones (Cartellone)

Establecimiento depurador de General Alvear: $10.885 millones (Stornini)

Colectora Cloacal Máxima Tirasso (Guaymallén) $5.561 millones (San Guillermo SA)

Colector Cloacal Junín $8.841 millones (Corporación del Sur)

Se deben volver a licitar por ofertas mucho más altas que el presupuesto

Sistema de provisión de agua potable y recolección de líquidos cloacales. Cuenca ex autódromo Los Barrancos (Godoy Cruz) $1.487 millones (presupuesto oficial)

Revestimiento y modernización parcial del sistema de riego Canal Matriz Perrone: $23.424 millones (presupuesto oficial)

Modernización de la distribución del Canal Bombal: $2.062 millones (presupuesto oficial)

Modernización Canal Calise: $5.793 millones (presupuesto oficial)

Perforaciones de agua potable en 8 distritos de Maipú: $2.837 millones (presupuesto oficial)

Se relicitará dividida (mano de obra y materiales)

Micromedición de Agua Potable en Vistalba, Carrodilla, Drummond y Ciudad (Luján) $1.640 millones (presupuesto oficial).

Se elimina el proyecto y se incluirá junto a otras obras de Aysam

Optimización del Sistema de Distribución Gran Mendoza - Terrazas Las Cañas: $2.746 millones (presupuesto oficial)

En evaluación de ofertas

Colector cloacal y conexiones en Russell, Cruz de Piedra y Lunlunta. $14.769 millones

Acueducto Principal calle Cerro Aconcagua: $406 millones

Sistema de macromedición en Luján: $180 millones

Ampliación Planta potabilizadora compacta Santa Elena - Cuenca Vistalba: $650 millones.

Se llamará próximamente a licitación