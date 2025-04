Qué hizo "el Mauri" Pinti Clop para llegar a ser el gerente de Emesa

Se llama Mauricio pero le dicen Mauri, incluso, a veces es difícil imaginar que se gire a saludar si alguien lo llama por su nombre completo. Su rostro estuvo en inmensos carteles en Maipú, de donde es nacido, criado y vive, durante la campaña a intendente de 2023. No se transformó en el jefe comunal pero le ganó la interna de Cambia Mendoza a Néstor Majul, un histórico dirigente con quien comparte el mismo jefe político: el gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, más allá de las lógicas de la política, el flamante cargo de Mauricio Pinti Clop - fue oficializado como gerente general de Emesa (Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima) la semana pasada- tiene también que ver con su trayectoria no tan conocida vinculada a la energía desde la secundaria, lo cual parece una exageración, pero no lo es.

Nació en noviembre, a mitad de mes, el día 14, cuando faltaba muy poco para el comienzo de la década del 90, en 1989. "En Maipú", le aclara a MDZ porque este diario le pregunta pero también porque es un asunto que no quiere que pase desapercibido. Seguramente en su cabeza transcurre su pasado reciente como concejal y candidato pero también sus proyecciones políticas. Hizo la primaria en la escuela rural José Viamonte de Cruz de Piedra y la secundaria en la Técnica Emilio Civit. "Me dieron valores, ambas", resalta. Después se graduó como técnico universitario en Instalaciones industriales y mantenimiento en la Universidad Nacional de Cuyo.

Era muy joven- más de lo que es ahora- y empezó a trabajar en la empresa Juan F. Secco, que tenía trato directo con Potasio Río Colorado. Pero en 2013, el yacimiento de potasio se paralizó. Entonces, Pinti Clop decidió terminar una licenciatura que había dejado colgada: la de Economía. Su tesis fue sobre el sistema energético en Argentina. Su tutor externo, Pablo Magistocchi, su antecesor en el puesto en Emesa. Eso le permitió, entre otras cosas, dar clases- sigue manteniendo algunas horas- de Economía tanto en la Universidad de Mendoza, como en su secundaria técnica, que es el Etec.

Mientras transcurría sus 20 y tantos, mezclados con la Energía y la Economía, otro asunto era la columna vertebral de su vida: la militancia en la UCR. Fue presidente de la Juventud Radical de Mendoza, todo un símbolo de rol protagónico que estaba jugando en el partido, ya de la mano de Cornejo. En la primera gobernación del ahora mandatario, ocupó un puesto en el Área de Juventud de la Provincia, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

Mauricio Pinti Clop, el nuevo gerente general de Emesa

Su militancia en Maipú, se incrementó con el correr de los meses. Esa situación lo llevó a ser candidato a concejal por la UCR, puesto para el que fue electo. Su vida personal también se fue entrelanzando con la política, como un sello indeleble, de tal manera que se casó con una companera de militancia: la exlegisladora Tamara Salómón de quien hoy en sus redes, se declara "enamorado". Lo más conocido de esta historia es que el padrino del casamiento fue Cornejo.

Como concejal maipucino, durante los años 2019 y 2023, ocupó un papel central. Mientras caminaba Maipú con sus proyecto de ser candidato a intendente, fue los tres primeros años presidente del bloque radical y el último. ¡Ardió Troya! La oposición impuso su número y se transformó en el presidente del Concejo Deliberante. Es decir que fue el sucesor del peronista Matías Stevanato cuando se ausentaba, algo que generó rispideces y enojos por parte del actual intendente durante su primera gestión.

En 2023, hizo una campaña como precandidato apoyado en alguien que también fue fundamental para su designación en Emesa, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, por entonces legisladora nacional quien estuvo codo a codo con él durante sus largos días de militancia. "Fueron tiempos díficiles y nos sentimos orgullosos de como jóvenes haber ganado la interna", le dice a MDZ. Su triunfo sobre Majul fue la sorpresa de la elección primaria desdoblada de los departamentos gobernados por el PJ. Stevanato, luego, ganaría cómodo su segundo mandato.

Cornejo fue el más votado en la categoría gobernador en 2023, y se convirtió nuevamente en la máxima autoridad de Mendoza. "Me gustaba la idea de trabajar en Economía y cuando Rodolfo (Vargas Arizu) armó su equipo me designó como Director General de Desarrollo Productivo", relata. Duró un año y medio en el cargo y cuando Magistocchi pasó a IMPSA, Cornejo y Latorre eligieron a Pinti Clop como el gerente general de Emesa.