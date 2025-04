Carolina Papaleo: "Milei un día puede despertar y decir que es la reina de Inglaterra"

La actriz y candidata a legisladora porteña por la lista Justa, Libre y Soberana Carolina Papaleo, dio un pantallazo sobre cómo cree que quedará el tablero electoral este año en la Ciudad de Buenos Aires. Además, apelando al humor y la ironía, aprovechó para cuestionar el discurso y las medidas económicas de Javier Milei.

Opina que La Libertad Avanza y el PRO están frente a una disputa de poder entre ellos mismos, que no los beneficia en estas elecciones legislativas. De hecho, pone en dudas si, llegado el caso, sus candidatos abandonarían sus respectivos puestos nacionales para abocarse a la capital del país.

Papaleo es parte de la lista de Juan Manuel Abal Medina, una alternativa separada de la de Leandro Santoro. Sobre ello, analizó en una entrevista con MDZ el rol del peronismo local: "Hasta ahora no venía presentando como una alternativa, son muchos años de PRO a cargo, siempre sin olvidar que esta es una elección legislativa, lo que se va a elegir tiene que ver con conformar esas múltiples voces. Teniendo en cuenta eso, creo que se viene perfilando y te diría que para un 2027".

- ¿Cómo fue la propuesta para ser candidata este año por la Ciudad como legisladora?

- La propuesta vino de la mano de Juan Manuel Abal Medina. En realidad, fue un contacto que yo conocía de otro lugar que me llama, me dice: "Estuve hablando con Abal, un poco del armado de la lista. Todavía no entiendo cómo no estás en ninguna lista". Sabía que yo después de haber terminado la carrera, tenía ganas de ponerle el cuerpo a esto. Entonces, le digo: "Bueno, dale, déjame que lo consulto con mi papá y vuelvo". Tuvimos una charla y a partir de ese momento él me planteó más o menos qué era lo que quería, algunos puntos de la Ciudad. Yo dentro de lo que es politología, escribir y presentación en congresos internacionales o de ciencia política, como el año pasado que fui a Portugal, le dije qué era en lo que yo me especificaba más allá: el tema de cultura, patrimonio histórico, que también para mí entra en lo que es el tema cultural, perder por algún negocio inmobiliario como va perdiendo la Ciudad de Buenos Aires patrimonio histórico me parece criminal. Abogar por que esas cosas no sigan ocurriendo, que se cumplan. A lo mejor las leyes están, el problema es que hay que cumplirlas. Así fueron las conversaciones, siguió durante toda la semana. Una lista en la que estaba Pablo Bercovich también, un gran trabajo tiene con innovación en el tema de PyMEs, la producción es fundamental y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un encuentro donde Pablo decía: "Es terrible lo que está pasando, sobre todo en el sector, te da lástima cuando vas a las distintas fábricas, los distintos lugares de laburo, cómo se está", y daba un dato: "El 50% en la Ciudad de Buenos Aires tocó el desempleo", no hay ningún lugar a nivel nacional que el desempleo haya tocado tanto como acá.

- ¿Estos datos de cuándo son?

- Son de ahora, los datos son fresquitos. Y te das cuenta, más viviendo en la Ciudad, que sigue el tema del desempleo por la gente que a uno lo rodea. Ahora, que el dato sea que el 50% haya impactado en la Ciudad de Buenos Aires, que es el lugar de todo el país donde más impactó, me pareció un dato relevante como para tomar, o sea, yo tengo los míos y voy tomando los datos de otros candidatos, la tenemos a Sol que es una gran trabajadora, todo lo que tiene que ver en movimientos sociales en el barrio de Chacarita, de recuperación, de adicciones. En estos días se cumplen los 100 años que Einstein estuvo en la Argentina y hay un gran evento en el Teatro Ópera que parece que viene un rockstar que se llama Santaolalla, que yo dije: "Yo quiero estar, no tengo nada de física, pero yo quiero estar". Me parece maravilloso conocer un físico, me parece absolutamente nuevo y yo que soy muy curiosa. Bueno, así que también en esa conversación estuvimos hablando de inteligencia artificial, yo estaba asociada con una ex profesora mía y el año pasado habíamos abogado a ver si había algún lugar dentro de lo que es la Facultad de Sociales, de donde yo egresé, y me parece que todo el impacto que va a tener la IA en pérdidas de puestos de trabajo y para adquirir nuevas herramientas a favor, no que haga todo el trabajo, no va a reemplazar nunca lo que es el trabajo humano, pero sí vamos siendo mundo que ya está instalado en esto. Esta cuestión que es la Universidad de Buenos Aires, así como yo digo que la Ciudad está deslucida, la facultad pública también y por lo menos yo voy a ir a la cual egresé.

- ¿Está deslucida solo acá o en todo el país? Las universidades en general.

- Sí, como se está desfinanciando todo lo que es la parte docente, ya es un esfuerzo para ellos el ir. Algunos dicen: "Bueno, están empujando que vayan a las facultades privadas". Yo digo, los que pueden, yo ya tengo mi carrera, tengo otra que es la de coaching ontológico, soy coach, es terciario. Yo no hubiese hecho Ciencia Política si no era en la UBA. Desde entonces laburo, laburo. Una vez que terminó lo de Canal 9 en el 2023, yo desde el 2024 que estoy sin un trabajo estable. Sí, tengo mi unipersonal, que lo hago cada tanto, pero eso no es lo que lo que me mantiene económicamente. Estoy como la clase media que cambiado a dólares. ¿Qué lo que pasa? Sí, vos empujás a una educación, pero me parece más grave porque entonces quiere decir que estás empujando a aquellos que pueden pagar la universidad privada. Vamos hacia unos pocos que van a poder acceder al conocimiento y justamente la cuestión democrática que tiene la universidad pública es que pueden ir todos y todas. Y también tenés que tener cierto rango, tenés que pagar un pasaje.

- Volviendo a lo que es el panorama acá en la Ciudad, ¿cómo ves al peronismo porteño?

- Divino, rubio, alto, de ojos celestes. Bien, ¿por qué?

- ¿Qué significa eso? ¿Atractivo?

- Me parece que el peronismo hasta ahora no venía presentando como una alternativa, son muchos años de PRO a cargo de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, siempre sin olvidar que esta es una elección legislativa, lo que se va a elegir tiene que ver con conformar esas múltiples voces. Teniendo en cuenta eso, creo que se viene perfilando y te diría que para un 2027. Lo que me preguntás no acata hoy realmente a presentar una alternativa de Gobierno para un futuro, no estamos en el 2027, no sabemos si vamos a estar. Por favor, Diosito, sigamos en el planeta Tierra, pero falta muchísimo. Estamos en el 2025 y a mí me parece que, por lo menos, está el peronismo sentándose en una mesa a decir: "¿Cómo nos vamos a preparar de acá hasta el 2027?".

Carolina Papaleo y Juan Manuel Abal Medina.

- ¿Qué los diferencia de la lista de Leandro Santoro?

- Son las legislativas, eso nos diferencia. Tal vez no haya diferencias sustanciales ideológicas, y justamente... por dónde apunta la pregunta, que ya la vengo contestando desde que inicié todo esto, lo que creo que una lista que se puede decir que va "por afuera", porque así es como se está construyendo, es nada más que eso, es una construcción. Sí, cuando estemos discutiendo un cargo como es el candidato a la jefe de gobierno, ahí sí es problemático dentro de un mismo espacio se diversifican los votos, porque por una cantidad de votos el candidato que tiene el tronco, la lista oficial, puede ganar o no la elección. En este momento hoy Santoro está dentro de la legislatura.

- Por eso, ¿pero en propuestas en qué se diferencian?

- Propuestas seguramente debemos tener... Dejame que lea la propuesta de Santoro y te puedo decir en qué diferenciamos, pero no influye en lo que es el resultado, porque no estamos hablando de un jefe de gobierno. Hoy estamos en una legislativa, vamos a ser muchas las voces. Y para que yo esté ahí adentro, estoy en la lista y soy la número segunda, y te voy a conquistar para que tu voto también venga para mí.

- ¿Y cómo ves la erupción de La Libertad Avanza acá en capital? Que me parece que desestabilizó a los partidos, quizás.

- Yo creo que tanto La Libertad Avanza como el PRO están discutiendo otra cosa. También lo que ocurre es que son muy fuertes los nombres de los primeros legisladores, más la torta de chocolate, como digo yo, que no hay que agregarle dulce de leche y se le está agregando, que es una construcción entre todos de la lista de Santoro. Santoro es el primer legislador, o sea, como Adorni es el primer legislador. Yo creo que Adorni... esta postulación es testimonial. No creo que vaya a ejercer, no creo que deje su rol, pero por una cuestión que yo lo veo tan feliz de la vida siendo protagonista todos los días, dando malas noticias, que se le hace agua a la boca, que yo digo, ¿Cómo a este hombre le van a sacar ese pan nuestro de cada día que tiene? Que se levanta la mañana y ya es un corchazo escucharlo porque decir, "ya ahora voy a tener la la noticia del día. Ya me empezás como atorado, te tomás un matecito, está bueno porque tenés todo el termo para poder atragantarte. Más casta que eso no me parece. Creo que están presos de su propia trampa, creo que están discutiendo poder en una elección legislativa que no modifica nada, por eso está (Jorge) Macri, que es el Ejecutivo en la Ciudad, en la foto con el resto de sus candidatos, donde su primera candidata también es una diputada nacional, ¿dejará su diputación nacional? Porque también está dentro, como Adorni, Santoro. Yo quiero que me invites acá apenas termine la elección a ver si ella, que es diputada nacional, va a empezar a discutir si los baches y los semáforos en la ciudad de Buenos Aires... no la veo. ¿Adorni? No lo veo. Yo lo que necesito es otra cosa, necesito una ciudad para todas y todo. ¿Quién la aprovecha? Los que tienen de verdad mucho dinero.

- ¿Cómo estás viendo a Javier Milei? No solamente desde lo electoral, sino el discurso por Malvinas, el 24 de marzo.

- (Con tono irónico) Coherente, ¿no? Si hay alguien coherente es Milei, o sea, desde el primer día que dijo: "Yo hablo con el perro Conan", hasta hoy, absolutamente coherente. Yo creo que es la persona más coherente. Si un día se despierta y dice: "Soy la reina de Inglaterra", le digo: "Vamos, está todo bien". A mí el problema y lo dije ayer, pues estábamos en un almuerzo, dije: "Lo que me sorprende es el nivel de tolerancia que tenemos el resto" A mí no me importa lo que diga, es el nivel de tolerancia, ya del 24 de marzo, toda la cuestión de negacionista, lo que hace con los jubilados con la marcha, porque habilita a Patricia Bullrich, que ya estoy aburrida de verla con todos los gobiernos. Aburrida. Y siempre del lado del bando del mal, ¿viste? Dale, ¿alguna vez no te despertaste y te decís: "Hoy no, hoy me voy a despertar buena". Y un presidente (Milei) que es una escalada. Algún día s va a despertar y decir: "Soy la reina de Inglaterra". Listo, no murió, se encarnó en él, porque puede llegar a decirlo. Si se encontró con Conan en Italia hace 2000 años y se dijeron que se tenían que ir entre los dos, que tenían que dentro de 2000 años se iban a encontrar y se encontraron en el día de hoy. Que el presidente, que es el Poder Ejecutivo, dice semejante barbaridad y nosotros digamos: "Che, qué barbaridad, eh". Rompé, Pepe, rompé. Salgamos a caserolear, pero con los cordones de las veredas, algo. No me interesa él, me interesa todos nosotros.

- ¿Y el rol de Cristina? Está respondiéndole mucho, el "che Milei" todo el tiempo.

- Está respondiéndole en un nivel de Twitter, por supuesto. Cristina tiene el rol de liderazgo, pero no tiene el rol activo de alguien alguien que está metido en la cancha. Esto seguramente se va a dirimir, no en esta selección, obviamente, pero bueno, en las elecciones de octubre. ¿Te hago futurismo?

- Sí, de futuróloga.

- De futuróloga. No sé qué va a hacer Cristina. Le está contestando porque claro, es que tenés un pie atrás de otro. En teatro decimos eso, ¿y qué es? Es pie, entonces ahora empiezo a hablar yo. Es un pie atrás de otro. Pero si vos me decís si contrarresta el discurso, puede ser que esté entrando, ya el mismo votante de Milei está cansado de algunas cosas, porque la realidad se le está imponiendo. Pero hay mucho todavía que está como infranqueable de ese discurso.

- ¿Y qué es esa realidad que se le impone?

- Te digo un ejemplo, digo: llanto de niña rica en algún sentido, porque somos una clase media que todavía podemos salir a comer a la parrillita con mi amiga, pese a que está en negro. En realidad no, viene a mi casa y pedimos un pollo. Nos alcanza para eso. Todos dicen: "No, porque lo votaron". No, no, no. El voto de Milei, yo estaba en el medio de la facultad, era transgeneracional: eran los jóvenes, los jubilados, los de clase media, eran los de los barrios periféricos en la Ciudad de Buenos Aires, eran en los barrios acomodados. Atravesó todo lo que tenía que ver estamentos, clases sociales, edades, todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que tenés es que se está dirimiendo que el boleto de colectivo va a pasar a costar 1000 mangos. Contamela, ya no es como mañana, es: "¿Cómo voy al trabajo?". Escuché que tres personas en un mes habían gastado de comida entre 1.300.000 o 1.500.000 pesos. Es el momento donde tiene que haber una propuesta superadora, conquistar el voto de ese que está dudando y diciendo: "Me parece que no es tan así".

Video: Mirá la entrevista completa a Carolina Papaleo

https://cdn.jwplayer.com/previews/gWEydTxF