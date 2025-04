Axel Kicillof puso a Cristina Fernández de Kirchner en una condición inédita dentro de la interna K

Cristina Fernández de Kirchner admitió, sin anunciarlo y menos explicitarlo, que su tiempo de conducción indiscutida ya pasó. El kirchnerismo dejó de ser ese proyecto arrollador que abarcaba desde Tierra del Fuego hasta Jujuy para transformarse, hace un tiempo, en un proyecto de alcance provincial y terminar, como se está viendo, en un simple movimiento de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, llamada Tercera Sección Electoral.

El haber abierto la posibilidad de aceptar los términos que impuso Axel Kicillof en una reunión con su gente ayer a la noche en el sindicato de trabajadores de la ANSES, SECASPI- armado por La Cámpora-, fue más que un síntoma. “Si el gobernador prefiere desdoblar, bueno, vayamos viendo cómo congeniamos el discurso”, dijo. A pesar que insistió en que las elecciones provinciales se realicen de manera concurrente a las nacionales, en la misma fecha, también deslizó que sería conveniente que se suspendieran las PASO en esta oportunidad.

“Pidió unidad y le pasó la pelota a Kicillof”, expuso un intendente que estuvo ahí, aunque vio, como todos, otro tipo de postura, muy diferente a la que también este protagonista escuchó hace una semana atrás en el asado en el que por primera vez Cristina Fernández de Kirchner fue a bancar la postura de su hijo Máximo.

Anoticiado de estas novedades, Kicillof convocó para el mediodía de este viernes, en la gobernación, a los más de cuarenta jefes comunales que comparten su Movimiento Derecho al Futuro para expresarles lo que está pensando en el marco de un acuerdo con la ex presidenta y con Sergio Massa, otro incansable militante de la unidad.

“Es una trampa”, expresó hace días un intendente kicillofista que no cree que puedan sobrevivir todos en un mismo espacio. “Nos van a llevar hasta la raya para después imponer sus condiciones”, dicen los más reacios. Otro, que aún no movió, se sinceró. “Que alguien me explique por qué yo debo decir o adherir al gobernador si no abre su gabinete y se maneja de la misma manera que lo hace Cristina. Por lo menos con ella ganábamos elecciones… Él debe empezar a mostrar que es diferente a lo que pretende reemplazar”, remató.

Movimiento al Futuro, entre "halcones" y "palomas".

No todos en el mundo cercano al gobernador piensan de la misma manera. Jorge Ferraresi, por ejemplo, no está de acuerdo que “la unidad” determine que Cristina Fernández de Kirchner encabece la sección donde él es intendente. Además, hay una notoria diferencia entre algunos ministros del gabinete de Kicillof, fervorosos militantes de un arreglo con La Cámpora y otros que presumen que nada cambiará.

“Por lo menos posterguemos el quilombo para el año que viene. Si al Gobierno no le va bien, nosotros damos ventaja peleándonos”, dicen desde el día uno cerca de Sergio Massa. “El gobernador ahora tiene la pelota. Está en él qué hacer”, deslizó otro de los negociadores más cerca del bando conciliador.

Si bien parecía que Andrés “El Cuervo” Larroque había proferido un “exabrupto” al denunciar que desde el kirchnerismo le querían hacer un golpe institucional al gobernador, al parecer esta idea es algo que está mucho más extendido que lo que se supone. “El martes van a querer tratar el proyecto de suspensión con PASO y elecciones concurrentes como si nada pasara. El gobernador pidió solo lo de las primarias, pero no les importa. Entonces, más allá de lo que dicen, siempre hay que estar atento a lo que hacen”, dijo una importantísima fuente provincial.

La idea de la Unidad es que cada intendente domine su territorio y que la interna no afecte la gobernabilidad provincial y municipal, según dejaron en claro desde las cercanías del gobernador. “Tiene que entender – dicen quienes no se anotaron en el Movimiento Derecho al Futuro que él ya ganó imponiendo las condiciones del debate. Si no se sobregira, manejará la negociación de manera directa con Cristina, algo que nunca pasó en la historia”, reveló alguien que los conoce muy bien a los dos.

Empezó una etapa donde todos pujan para conseguir un lugar protagónico en la discusión. Los subgrupos como Ferraresi, Mario Secco, Juan Zabaleta, Fernando Gray y Guillermo Britos insisten porque se reconfigure, ahora que hay una chance, el esquema de manera total. Otros creen que lo hecho ya es muchísimo dentro de una lógica donde nadie ponía en crisis a la ex presidenta. Todo está abierto.