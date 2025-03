Sin visos de unidad, el kirchnerismo no sabe cómo competirle a Javier Milei

Uno de los más importantes representantes del peronismo kirchnerista renovador, que dialoga diariamente con intendentes, legisladores y funcionarios provinciales de su fuerza política y de otras supuestamente opositoras, le dijo con claridad a MDZ. “Nosotros no tenemos ni estrategia ni hablamos entre nosotros. Pero eso que puede ser una tragedia, ahora nos re conviene porque capaz terminamos haciendo una macana grande como una casa”.

“Milei bajó diez puntos y lo que sube rápido también puede bajar de la misma manera. Entonces, capaz que nosotros hacemos un anuncio y la pudrimos”, le dijo a este cronista al ser consultado sobre el cronograma electoral que podría definirse en las próximas semanas.

Un consultor que dialoga con los mismos protagonistas que lo hace este referente confesó que “en las últimas reuniones que tengo con empresarios, la máxima preocupación que tienen ellos, que apoyan con las dos manos el modelo económico del gobierno nacional, la pregunta que surge es si esto termina bien”.

Algo parecido escucharon en su última expedición a los Estados Unidos los dirigentes sindicales que se entrevistaron con Kristalina Gueorguieva. ¿Ustedes confían que el presidente termina con su mandato?, fue la traducción que escucharon de la pregunta de la conductora del FMI.

¿Por qué tantas dudas? Por los errores auto infligidos. La oposición, desarticulada y atónica luego de un año de ver con la ñata desde afuera y contra el vidrio cómo Milei y su disfuncional equipo conducen los destinos de la Nación, no puede encontrarle el agujero al mate.

A pesar de este panorama, que los obligaría a reagruparse y esperar con cierta armonía una posible debacle oficial, nada de esto está pasando. Las reacciones de los socios Máximo Kirchner y Sergio Massa mezclaban sorpresa e indignación. Esperaban que Axel Kicillof les dijera con claridad que quería que se suspendieran o eliminaran las PASO y que fijara una fecha para las elecciones, cualquiera fuera. Pero nada de eso pasó.

“Nos tiró la pelota a nosotros. Bueno, ahora nosotros definiremos”, le dijo un miembro del oficialismo no kirchnerista sobre el combo electoral. Quizás no fue la mejor idea del gobernador, ya que los legisladores, de todas las bancadas, están que trinan porque desde el Ejecutivo provincial no propusieron votar un nuevo presupuesto con la fiscal impositiva actualizada y sólo les pidió que le autoricen un nuevo endeudamiento para pagar la deuda flotante.

Sin nuevo presupuesto, la plata que maneja “La Casa”, es decir la legislatura, es la misma que la del año pasado. Es decir, en términos contables, los diputados y senadores provinciales dispondrán de un 40% menos de dinero para gestionar y bancar su estructura política, vital en un año electoral. “Vos podes jugar con cualquier cosa, menos con la plata. Menos cuando no tenes las manos para aprobar nada”, le confesó un diputado con muchos años en La Plata.

Cuando finalizaba el año legislativo de 2024, en medio del debate de todas las leyes arriba mencionadas más las reelecciones, las designaciones de los jueces de la Corte Suprema provincial y otros temas, el Frente Renovador presentó un proyecto para suspender las PASO durante un período electoral.

La idea de Sergio Massa era obligar a las partes a una negociación seria, que hasta ahora no se dio. Nunca creyó que cinco meses después de aquel momento, las relaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof empeorarían en lugar de mejorar. El ex candidato presidencial aprendió a esperar, pero como sucedió hace cinco años, cuando cerró un muy buen acuerdo al conformar el Frente de Todos, ahora se ve en la misma situación. Si él profundiza el diálogo con sus antiguos amigos originarios del Frente Renovador la tercera vía, por ahora muy delgada, podría ensancharse, aunque él no fuera candidato. Solo con no abrevar a Unión por la Patria el daño sería mayúsculo para el oficialismo provincial. https://www.mdzol.com/politica/2025/2/26/para-cristina-fernandez-de-kirchner-sergio-massa-la-inseguridad-le-hace-imposible-desdoblar-axel-kicillof-1190946.html Desde hace un año, estas caras se repiten reunión tras reunión. Por eso solo una más entre todos

Por eso a algunos no les extrañó que el senador Marcelo Daletto, de Consenso Federal, bloque que agrupan antiguos cambiemistas de todas las procedencias, presentó un proyecto para que hubiera PASO pero no obligatorias. Para que así fuera también se debería dictar una nueva ley, y por ende, no cambia el debate original. Desdoblar o no. Para el PRO y los radicales, la posibilidad de realizar una primaria abierta los volvería a potenciar y evitaría una Puerta 12 por la cantidad de dirigentes que tienen que reelegir. En 2021, Juntos por el Cambio ganó las elecciones en la Provincia y la Nación y por eso es necesaria una interna para este grupo que pospuso un encuentro programado para el próximo lunes debido a que “no podemos aparecer en Narnia mientras nuestros comprovincianos luchan por su vida”, le expresó a MDZ uno de los organizadores.

Los Kirchner y Massa no quieren desdoblar. Esperan que Axel Kicillof derogue las PASO pero que convoque a elecciones concurrentes, es decir, el mismo día que lo haga el gobierno nacional. Pero al no tener el oficialismo libertario una fecha definitiva, tampoco el gobernador puede decir cuándo votar. Quienes hablaron en estos días con él lo notan decidido a enfrentar a La Cámpora pero no quiere ser el culpable de la ruptura. “Es como si esperara que lo echen… La verdad, en esto, no podes siempre estar especulando, porque si en algo son especialistas “los pibes” es en desgastar hasta que quedes una piltrafa”.

Lo que no podrá eludir es su responsabilidad para fijar el día en que se elija los futuros legisladores bonaerenses. Según el artículo 144 inciso 7, el gobernador convoca y la Legistura no puede reglamentarle esa atribución.