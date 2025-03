Qué dijo Emir Félix sobre su posible candidatura a diputado nacional

Su nombre ya se escucha hace meses, pero esta vez, varios intendentes salieron a decirlo en público. El presidente del PJ mendocino, Emir Félix, fue postulado como posible candidato a diputado nacional, es decir para que encabece la lista y la campaña electoral del peronismo este año. El primero en nombrarlo fue el intendente de Maipú, Matías Stevenato durante el desayuno de este sábado en Coviar. El sanrafelino no descartó su postulación al Congreso, aunque advirtió que no era momento para un lanzamiento porque primero "hay que ordenar el PJ".

Ante algo que comenzó a asemejarse a un operativo clamor, Félix fue categórico, aunque dejó abiertas las puertas para ser candidato en las elecciones legislativas del 2025 que son en octubre. "El peronismo tiene que transitar un proceso, un recorrido. Si empezamos hablando mesiánicamente de candidaturas, todo se rompe. Nosotros de lo que tenemos que hablar hoy por hoyes de darle volumen y darle fuerza para que el peronismo pueda armar un frente que tenga posibilidades en Mendoza", sostuvo. "El peronismo tiene importantes figuras para ser candidatos, en este caso tengo el rol de la presidencia del partido que es organizar que el PJ tenga muchas figuras y propuestas, esta va a ser mi trabajo en esta etapa", agregó.

De todas maneras, los intendentes lo mencionaron como "el candidato". En ese sentido, dijo que :"No descarto nada pero tampoco me voy a parar en un espacio de ser candidato porque el peronismo tiene que transitar un recorrido. Estamos trabajando en devolverle al peronismo la identidad mendocina que merece, con todos adentro. Nosotros no vamos a dejar que nos bajen el precio", agregó. Insitió además, en que está teniendo diálogo con otros partidos para ofrecer "una alternativa" para Mendoza". Sostuvo que: "Estamos hablando con todos. Los que representan el espectro de la política mendocina", expresó.

Emir Félix, el presidente del PJ

Además, ironizó sobre el desdoblamiento o no electoral (es decir que los comicios sean simultáneos, ya sea de la provincia con la Nación o en el caso también de los departamentos). "El Gobernador (Alfredo Cornejo) vino defendiendo la postura del desdoblamiento todo este tiempo, vamos a ver qué hace él. No sé qué hará, no hago futurología. No soy un opinador político". Pero también lanzó un mensaje al radicalismo mendocino y su posible alianza con La Libertad Avanza. "Hay que ver qué parte del radicalismo estará con La Libertad Avanza, estuvieron en una etapa con el kirchnerismo, después con el macrismo, ahora con La Libertad Avanza, eso complica el futuro de las instituciones cuando los volantazos son de este nivel, pero así es la democracia", agregó.

No sólo habló de política partidaria, sino que Félix fue muy crítico sobre la situación de la producción tras escuchar los discursos de Coviar."Hemos asistido a una realidad virtual. Creo que veo una gran distancia entre lo que sucede con nuestros productores hoy, que se están viendo como opción arrancar la viña porque no les alcanza la plata por las pérdidas que ha tenido la vitivinicultura. Y lo que van a cobrar es realmente tan preocupante. Veo una gran distancia entre lo que sucede con ellos, los productores, y lo y lo que sucede aquí en este tipo de desayuno", finalizó.