Elección porteña: se aceleran las negociaciones, pero faltan definiciones mientras comienza la cuenta regresiva

Arranca el frenesí que cada dos años precede a las campañas electorales, ciclo que, formalmente, se largará en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días.

El próximo 19 de marzo vence el plazo para la presentación de alianzas y la otra fecha que apremia a los distintos sellos es la del 29 de marzo, cuando vencerá el plazo para la presentación de candidatos, de acuerdo al calendario adaptado al adelantamiento del cuarto oscuro y a la suspensión de las PASO.

Con esa presión hay partidos y agrupaciones más avanzados en la tarea de armar la oferta y otros que alargan las expectativas.

Para empezar en algunos búnkeres de campaña analizan las estrategias, como es el caso del radicalismo porteño, que conduce Martín Ocampo y que lleva como mandato construir alianzas pero vetando al kirchnerismo y al mileísmo. Actualmente, en la Legislatura de la Ciudad la UCR tiene un bloque referenciado con Martín Lousteau de ocho butacas, de las que renueva tres y hasta ahora viene votando las propuestas de Jorge Macri.

Otro caso es el de Horacio Rodríguez Larreta quien irrumpió con su regreso a la política porteña, pero aún indeciso. El exjefe de Gobierno no está definido en cuanto a si será candidato a legislador porteño o a senador nacional. Lo que sí asegura su equipo es que presentará candidatos en las tres categorías, es decir a legisladores porteños que se vota el 18 de mayo y a diputados y senadores nacionales que se elegirán aparte, más adelante. Además en algunas fuerzas creen que este candidato restará votos, posiblemente al peronismo.

De una media docena de diputados porteños que renueva el PRO, al menos dos se referencian con Larreta, una oportunidad que no tuvo Jorge Macri, quien no tiene legisladores propios en el recinto de la Ciudad. Buscará sumarlos con esta votación. Waldo Wolff, María Eugenia Vidal, Laura Alonso y Fernán Quirós, suenan como candidatos, pero aún no estaría del todo cerrada la posibilidad de un acuerdo con los libertarios, que de producirse modificaría todo el escenario de esta elección que viene ganando centralidad.

El peronismo es la primera minoría en el recinto porteño. Esto ocurre por las atomizaciones de otros bloques más que por los resultados electorales en el distrito difícil. El mutis en cuestiones internas complica el armado que domina Juan Manuel Olmos y que en principio llevaría de candidato porteño a Leandro Santoro con posibilidades de integrar esa tira Ofelia Fernández y Gisella Marziotta, entre otros como Matías Lammens quien podría ser candidato a diputado nacional, mientras que Mariano Recalde buscaría ser re-electo como senador nacional.

El bloque Unión por la Patria (UP) que conduce Claudia Neira, tiene 18 legisladores de los cuales 8 terminan su mandato y el reemplazo obligaría a obtener un porcentaje alrededor de 30% de los votos. Por ahora UP repetirá candidato entonces con la postulación de Santoro .

En ese sentido salió al cruce el vicepresidente del PJ porteño, Juan Manuel Abal Medina. El dirigente reclamó internas, rechazó la suspensión de las PASO y como la interna es una instancia que ya no podría realizarse , amaga con presentar lista propia en las elecciones venideras. Abal Medina se referencia con el Movimiento Evita y aún con buenas relaciones con los adherentes a Axel Kicillof, aclara que no es representante del gobernador en geografía porteña. Otra de las diferencias de Abal Medina es que asegura que deben debatirse "los temas nacionales no solo los locales" y considera que será una oferta "peronista" ya que "el peronismo puede ganar la Ciudad". Santoro no sería una opción para el peronismo según el dirigente.

Todo puede cambiar y en eso coinciden los distintos sellos electorales: hasta que no se firman y se entregan, ninguna candidatura está firme.