El insólito video de Lourdes Arrieta antes de ir al desayuno de la Coviar

Lourdes Arrieta era prácticamente una desconocida hasta que en 2023 alcanzó una banca en el Congreso por el arrastre de votos de Javier Milei en las elecciones nacionales. Una vez en la cámara de Diputados, la joven libertaria hizo de las redes sociales su canal de militancia y defensa de las políticas nacionales.

Sin embargo, un cortocircuito con el presidente de la cámara baja, Martín Menem, por la visita a presos de la última dictadura militar terminó con su salida de La Libertad Avanza y el armado de un monobloque.

En un principio, se esperaba la llegada del presidente Javier Milei, la secretaria de presidencia Karina Milei y Martín Menem, pero la crítica situación de Bahía Blanca por las inundaciones obligó a la comitiva presidencial a hacer una cambio de planes y cancelar su visita a Mendoza.

En la previa del desayuno de Coviar -una de las principales actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia-, Lourdes Arrieta subió un curioso video en la que se la ve antes de ir a dormir cantando una canción de Luis Miguel. Bajo el hashtag "política" escribió "Meto un break en pijama..." mientras se la ve cantar una estrofa de "Ahora te puedes marchar".

" Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber porqué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar", fue la estrofa elegida por Lourdes Arrieta. ¿Una indirecta para un viejo amor?