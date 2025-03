Del éxtasis por Javier Milei y su posible alianza con Cornejo, a la Vendimia de cabotaje

La edición 2025 va a ser recordada como la Vendimia de la suspensiones y los amagues. Varios los actos, shows y encuentros pautados fueron cancelados o postergados por el pronóstico de mal tiempo, aún cuando esos malos presagios no se concretaron. En el mismo sentido ocurrió en el plano político, pues se había preparado un escenario de alto nivel, con el presiente Javier Milei como principal figura, pero terminará como una Vendimia de cabotaje. Ironías del destino: un gobierno que es negacionista respecto al cambio climático, enfrenta la tercera crisis surgida de problemas ambientales y, en el mismo sentido, la misma gestión que pregona la prescindencia del Estado, recibe demandas de emergencia.

Milei iba a estar en el almuerzo de Bodegas de Argentina y, lo más sorprendente, en el acto central de la Vendimia. Sería un hecho casi inédito, pues se iba a arriesgar a la reacción de las 20 mil personas que estarán (si se logra llenar) en el Teatro Griego Frank Romero Day. Más allá de eso, la clave política era la posibilidad de la consumación del matrimonio por conveniencia entre Milei y Alfredo Cornejo. El Gobernador hizo explícito su deseo de seguir acompañando al oficialismo y también su militancia para que gane las elecciones de octubre. Pero no pudo ser.

Karina y Cornejo, en Canadá.

El cataclismo ocurrido en Bahía Blanca cambió las prioridades del Gobierno nacional y toda la cúpula puso foco en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. El primero en hacerlo fue el mendocino Luis Petri, quien tenía pensado también ser una figura relevante en la provincia que aspira gobernar. Luego se sumó Patricia Bullrich, la líder del mileismo transversal que contiene a radicales y dirigentes del Pro. Incrédulos al principio y resignados después; en el Gobierno local recibieron la noticia de la baja de Milei.

Tampoco vendrá Karina Milei, la jefa o "el Jefe" como dice su hermano. La mujer venía con un potente plan político, que incluía un acto de La Libertad Avanza que también fue abortado. Cornejo y Karina compartieron un viaje a Canadá que sirvió para acercar posiciones, para que la Secretaria de la Presidencia conozca al Gobernador y, así, pudieran entablar una relación más directa.

La cancelación de la visita presidencial le baja la espuma a la "Vendimia política". Allí hay quienes advierte un error extraño en Cornejo: haberse apresurado para festejar algo antes de que se concrete. La visita de Milei estaba confirmada de palabra por Karina, aunque el propio Presidente no estaba tan enfocado en ello. Creían en LLA que era una buena opción para salir de la encerrona en la que estaba por problemas políticos nacionales. La agenda de los presidentes siempre es fluctuante y por eso también la confirmación final no llega hasta último momento. Es que todo puede cambiar, y es lo que pasó en este caso. Cornejo no tiene por costumbre apresurarse, por eso lo llamativo del hecho.

El clímax político de la semana vendimial ocurrió en el Foro de Inversiones, con la visita de Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía y, al final, máxima figura entre quienes vinieron a Mendoza. Además de su presencia, el Ministro aportó definiciones clave ante empresarios locales y foráneos. Fue allí donde dijo que no habría devaluación, que faltaban pesos, que habría acuerdo con el FMI y que de manera escalonada se venía la salida del cepo.

Caputo fue la máxima figura política de la Vendimia.

En el mismo atril del hotel Hilton fue desde donde Cornejo dijo que no se sonrojaba al expresar el apoyo incondicional al gobierno de Javier Milei, sorprendiendo a ajenos, pero sobre todo a los propios. Fuera del ausente con aviso del Presidente, en el oficialismo consideran que fue una semana de éxito y tienen varios hitos para festejar: Cornejo estuvo en Canadá, llegó con lo justo para participar de un Foro de Inversores que tuvo relevancia, se anunció la ampliación del Aeropuerto, se recuperó la jefatura de la Aduana y hubo otras confirmaciones.

La oposición tiene poco que mostrar y por lo que mostrarse en la Vendimia, por lo que tampoco se esperan grandes figuras. Sí estarán algunos de ellos, como Sergio Massa, en eventos paralelos a los festejos oficiales.

Cambia Mendoza, con Cornejo a la cabeza, no es un sector muy apegado a la Vendimia. De hecho, el propio gobernador suele faltar a los festejos departamentales y en los últimos años quitaron los palcos de todos los actos populares. En la edición 2025, por otras circunstancias esa impronta se magnificó. Por eso la Vendimia 2025 terminará siendo de cabotaje, con dirigentes locales y con un día gris y frío.